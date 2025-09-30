Trump ponovo prijeti carinom od 100 posto na filmove napravljene izvan SAD-a

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je u ponedjeljak da će uvesti 100 posto carinu na „sve filmove koji su napravljeni izvan Sjedinjenih Američkih Država“. Tako je u objavi na mreži Truth Social, ponovio prijetnju koju je iznio ranije ove godine. Namjera mu je da podstakne filmsku industriju Hollywooda za koju tvrdi da su je „ukrale“ druge zemlje.

“Dugogodišnji, beskrajni problem”

U objavi u ponedjeljak ujutru, Trump je tvrdio da je filmsku industriju „ukrala“ druga država. To je, prema njegovim riječima, dovelo do „dugogodišnjeg, beskrajnog problema.“

Nije ponudio nikakve detalje o tome kako bi te carine funkcionisale niti kako bi bile sprovedene.

„Californija, sa svojim slabim i nesposobnim guvernerom, posebno je teško pogođena,“ dodao je Trump, uputivši kritiku svom dugogodišnjem rivalu, guverneru Gavinu Newsomu.

Ključna pozadina

Trump je ranije, preciznije tokom maja iznio sličnu prijetnju o uvođenju 100 posto carina na „sve filmove koji ulaze u SAD a proizvedeni su u stranim državama“. U dosta zapaljivijoj objavi, bez pružanja dokaza, Trump je tvrdio da strane zemlje pokušavaju da „odvedu filmske stvaraoce i studije iz Sjedinjenih Država.“ Takvu namjeru nazvao je „prijetnjom po nacionalnu bezbjednost.“ Također je filmove proizvedene u inostranstvu nazvao „sredstvom poruka i propagande“.

Predsjednik je rekao da će naložiti Ministarstvu trgovine i U.S. trgovinskom predstavniku da uvedu carinu. Nije, međutim, dao nikakve detalje o tome kako bi carine funkcionisale.

Ubrzo nakon Trumpove prve prijetnje carinama, guverner Newsom je predložio saradnju sa saveznom vladom kako bi se podstakla filmska produkcija u Hollywooda. Prijedlog je uključivao poreski kredit od 7,5 milijardi dolara kao podsticaj studijima da snimaju filmove u SAD-u.

Gdje se prave holivudski blockbusteri?

Nije jasno kako bi nove carine funkcionisale. Nejasno je i da li bi se odnosile na filmove koje finansiraju američki studiji, ali se u potpunosti snimaju van SAD-a ili i na one koji su samo djelimično snimani u inostranstvu.

Mnogi veliki holivudski filmovi premjestili su produkciju iz Californije. To su uradili da bi iskoristili poreske olakšice u drugim američkim saveznim državama, poput Georgije, ili čak u stranim zemljama.

Najprofitabilniji film godine na domaćem bioskopskom tržištu i dalje je „Minecraft film“, američka produkcija (Warner Bros.), zasnovan na izuzetno popularnoj video igri. Ipak, glavna faza snimanja odvijala se na Novom Zelandu. Film je iskoristio program povrata novca koji finansira novozelandska vlada, prema podacima Novozelandske filmske komisije.

Drugi film po zaradi, Disneyev „Lilo & Stitch“, sniman je na lokaciji na havajskom ostrvu Oahu, prema informacijama Disneya.

U nekim slučajevima, filmski stvaratelji biraju da snimaju na lokacijama koje odgovaraju radnji filma — na primjer, „Superman“, treći film po zaradi ove godine na američkom tržištu, uglavnom je sniman u Ohaju, ali su određene scene snimane u Norveškoj kako bi prikazale „Tvrđavu samoće“ superheroja na Antarktiku.

Reakcija na inicijativu

Reagujući na Trumpovu obnovljenu inicijativu za uvođenje carina, guverner Newsom se pohvalio na mreži X uspjehom koji je Californija postigla otkako je proširila svoj program poreskih olakšica za filmsku i televizijsku produkciju. Ranije ove godine, Californija je više nego udvostručila budžet za ovaj program — sa 350 miliona na 750 miliona dolara godišnje.

Prema navodima Kalifornijske filmske komisije, broj novih prijava za poreske olakšice u julu porastao je za čak 400 posto. U augustu je odobreno 22 televizijska projekta za snimanje u Zlatnoj državi, a Komisija procjenjuje da će to donijeti ukupno 1,1 milijardu dolara u platama i kvalifikovanim troškovima.

„Kao da znamo šta radimo,“ napisao je Newsom, pozivajući se na izvještaj New York Times-a koji pokazuje da se televizijske produkcije vraćaju u Californiju nakon što su prethodno snimane u Britanskoj Kolumbiji.

Kako su reagovala tržišta?

Cijene akcija holivudskih kompanija bile su mješovite nakon otvaranja berze u ponedjeljak, poslije Trumpove objave.

Paramount Skydance je prvo zabilježio pad, ali se brzo oporavio i porastao za 2,7 posto.

je prvo zabilježio pad, ali se brzo oporavio i porastao za posto. Warner Bros. je pao za oko 1,3 posto.

je pao za oko posto. Netflix i Disney su zabilježili blagi rast od 1,0 i 0,7 posto redom.

Zachary Folk, novinar Forbes