Najveća privatna otkupnina u historiji videoigara: Investitori kupuju Electronic Arts za 55 milijardi dolara

Electronic Arts (EA), proizvođač video igara poput „Madden NFL“, „Battlefield“ i „The Sims“, našao se u centru najveće otkupnine finansirane privatnim kapitalom ikada zabilježene u industriji zabave. Konzorcij investitora, koji uključuje saudijski državni investicioni fond, firmu koju vodi Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, te private equity kuću Silver Lake Partners, dogovorio je preuzimanje kompanije vrijedno 55 milijardi dolara.

Za EA, pionira u globalnom tržištu videoigara vrijednom više od 180 milijardi dolara, transakcija označava kraj ere u kojoj je bio samostalan javno kotirani gigant. Za investitore, ovo je više od igre. Akvizicija je prilika za privlačenje novih korisnika i još većih prihoda.

Ovim aranžmanom privatni kapital ulazi u srce globalne industrije igara – i to s ulogom koji bi mogao promijeniti dinamiku cijelog sektora.

Akcionari EA, piše AP, dobit će 210 dolara po dionici. Ova transakcija premašuje dotadašnji rekord od 32 milijarde dolara koliko je koštalo preuzimanje teksaške energetske kompanije TXU 2007. godine.

Saudijski PIF, koji je već bio najveći pojedinačni investitor u Electronic Artsu sa udjelom od 9,9%, prenosit će postojeći udio u okviru novog vlasničkog aranžmana.

Ovakva odluka u skladu je s nedavnim ulaganjima saudijskog fonda u sektor video igara, naveo je analitičar Andrew Marok iz kompanije Raymond James.

„Saudijski PIF je od 2022. godine vrlo aktivan igrač na tržištu video igara, uložio je manjinske udjele u većinu velikih javno dostupnih izdavača video igara, ali je i u potpunosti preuzeo kompanije poput ESL-a, FACEIT-a i Scopelyja,“ napisao je. „PIF je jasno dao do znanja da ima namjeru proširiti svoje poslovanje u gamingu kroz Savvy Gaming Group, a dogovor sa EA-om bi predstavljao njihov najveći potez do sada i to s velikom razlikom.“

PIF je takođe manjinski investitor u Nintendu.

Dogovor mora, navodi dalje AP, dobiti odobrenje regulatora za nacionalnu bezbjednost u okviru Odbora za strana ulaganja (CFIUS), s obzirom na saudijsko učešće, ali postoje brojni razlozi da se vjeruje kako će akvizicija biti odobrena.

Foto: Reuters

Političke veze i sukobi interesa

Ne samo da Trumpov zet želi da realizuje ovaj dogovor, već bi i sam predsjednik mogao biti sklon da ga podrži, jer je lično imao koristi od saudijskih ulaganja. Njegov porodični biznis primao je novac od saudijski podržanog LIV Golfa, koji je organizovao turnire na njegovim golf terenima upravo u vrijeme kada je PGA Tour povukao svoje događaje s tih lokacija, nakon što su Trumpove pristalice 2021. godine upale u zgradu Kongresa 6. januara.

Američko Ministarstvo finansija, koje predvodi Odbor za strana ulaganja (CFIUS), nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar u vezi s mogućim sukobom interesa.

Ako se transakcija završi kako je planirano, to će označiti kraj 36-godišnje istorije EA kao javno trgovane kompanije. Akcije Electronic Artsa su na dan izlaska na berzu završile s cijenom od samo 52 centa.

IPO je uslijedio sedam godina nakon što je EA osnovao bivši radnik Applea, William „Trip“ Hawkins, koji je još kao tinejdžer 1960-ih igrao analogne verzije bejzbola i američkog fudbala koje je proizvodila kompanija Strat-O-Matic.

Izvršni direktor Andrew Wilson, koji vodi kompaniju od 2013. godine, ostat će na toj poziciji, potvrdile su uključene firme u ponedjeljak. Electronic Arts će postati privatna kompanija, a sjedište će i dalje biti u Redwood Cityju u Californiji.

Jared Kushner, direktor firme Affinity Partners, izjavio je: „Oduvijek sam cijenio sposobnost EA da stvara legendarna i dugotrajna iskustva, a kao neko ko je odrastao igrajući njihove igre, i sada ih igra sa svojom djecom, ne mogu biti uzbuđeniji zbog onoga što slijedi.“

Privatizacija kao šansa za dugoročni rast

Veličina tržišta video igara posljednjih godina privukla je velike investitore.

Jedan od najvećih konkurenata Electronic Artsa, Activision Blizzard, kupljen je 2023. godine od strane tehnološkog giganta Microsofta za gotovo 69 milijardi dolara, dok se konkurencija od strane proizvođača mobilnih igara, poput Epic Gamesa, dodatno zaoštrila.

Ovo je druga velika i medijski zapažena transakcija u kojoj učestvuje Silver Lake, a koja uključuje tehnološku kompaniju s velikom i lojalnom bazom fanova u posljednjih nekoliko sedmica. Silver Lake je takođe dio novoformiranog zajedničkog poduhvata kojim rukovodi Oracle, a koji ima za cilj preuzeti nadzor nad američkom verzijom TikTokove platforme za kratke video sadržaje, iako svi detalji tog složenog dogovora još nisu objavljeni.

Prelaskom u privatno vlasništvo, EA će moći da reorganizuje svoje poslovanje bez stalnog pritiska reakcija sa berze. Iako njihovi naslovi i dalje imaju strastvenu bazu igrača, godišnji prihodi kompanije stagniraju posljednje tri fiskalne godine, krećući se između 7,4 i 7,6 milijardi dolara.

Mike Hickey iz firme The Benchmark Company, smatra da ponuđena cijena od 210 dolara po dionici možda ne odražava stvarnu vrijednost EA-a.

„S obzirom na to da je lansiranje Battlefielda 6 na pomolu i da bi razvojni plan mogao donijeti više od 2 milijarde dolara dodatnih rezervacija do fiskalne 2028. godine, prava zaradna snaga EA-a tek počinje da izlazi na vidjelo,“ napisao je Mike Hickey.

Hickey nije siguran da li je ova transakcija u najboljem interesu dioničara.

„Odluka upravnog odbora da preporuči prodaju po cijeni od 210 dolara po dionici sugeriše da su dali prednost kratkoročnoj sigurnosti i naslijeđu, umjesto maksimiziranju dugoročne vrijednosti za dioničare,“ poručio je klijentima.

S druge strane, Nick McKay iz Freedom Capital Markets smatra da ponuda ima smisla za EA, jer je potencijal za rast cijene dionice ograničen, uspjeh njihovih sportskih franšiza i različitih „live service“ modela već je uglavnom uračunat u vrijednost akcija.

„Finansijska podrška i resursi investitorskog konzorcija mogli bi omogućiti EA-u da se više fokusira na dugoročne prilike za rast, koje su do sada možda bile ocijenjene kao previše rizične ili skupe za javnu kompaniju,“ naveo je McKay u bilješci za analitičare.

Akcije EA-a su u ponedjeljak porasle za 4,5%, nakon što su u petak skočile za 15%, kada su se počele širiti vijesti o mogućem preuzimanju.

Očekuje se, zaključuje AP, da će transakcija biti zaključena u prvom kvartalu fiskalne 2027. godine. Međutim, dogovor još mora dobiti odobrenje dioničara EA-a.

Amela Hasanbašić