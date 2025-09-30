Kako su se strmoglavile akcije proizvođača covid vakcina: Milijarderi ostali bez bogatstva

U augustu 2021. godine, investitori u biotehnološke kompanije Moderna i BioNTech su uživali u velikim profitima. Oba preduzeća zarađivala su milijarde dolara od uspješnih vakcina protiv Covid-19 dok su vlade širom svijeta podsticale ljude da se vakcinišu i plaćale račun. Obje akcije dostigle su vrhunac 9. augusta te godine. Tržišna vrijednost kompanija dostigla je 304 milijarde dolara zajedno. Moderna je vrijedila 195 milijardi, više od Mercka, koji je imao tri puta veće prihode.

Forbes je tada izbrojao osam milijardera u ove dvije kompanije. Njihovo ukupno bogatstvo iznosilo je 116 milijardi dolara. Među njima su bili jednojajčani blizanci Andreas i Thomas Struengmann, rani investitori u BioNTech. Oni su akcije pretvorili u bogatstvo od po 31 milijardu dolara, kao i predsjednik Moderne Stephen Hodge sa neto vrijednošću od 2,6 milijarde dolara.

Gotovo sve je nestalo. Pogođene padom stope vakcinacije i nevoljnošću vlada širom svijeta da nastave da ih plaćaju, akcije Moderne i BioNTecha sada se kotiraju 95% i 78% ispod svojih najviših iznosa. Pet od tih osam milijardera i dalje je član kluba „tri zareza“. Ali, sada vrijede manje od trećine svoje ranije vrijednosti, ukupno 28,8 milijardi dolara.

Foto: Shutterstock

Kennedy Jr. dodatno otežava situaciju

Još loših vijesti za kompanije donijela je figura Roberta F. Kennedyja Jr, glasnog skeptika prema vakcinama, kojeg je Donald Tramp postavio na mjesto ministra za zdravstvo i socijalne usluge. Dao mu je nadzor nad američkom Upravom za hranu i ljekove (FDA). Od njegovog imenovanja u februaru, izazvao je očekivani haos. Otpustio je hiljade federalnih zdravstvenih radnika, uključujući direktora Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Smijenio je svih 17 članova Savjetodavnog komiteta za imunizaciju (ACIP), koji donosi preporuke o upotrebi vakcina, a zatim ih je zamijenio panelom sa izuzetno manje iskusnih savjetnika, uključujući dvoje otvorenih protivnika vakcina protiv Covid-19.

„Nakon izbora, kada je RFK definitivno izabran, sektor je doživio masovnu korekciju“, kazao je Yaron Werber, viši analitičar biotehnologije u investicionoj banci TD Cowen. „I od tada, svaki put kada se razgovaralo o covid vakcinama, dolazilo je do korekcija“.

Uprkos obećanjima iz doba pandemije o mRNA vakcinama za sve bolesti, od HIV-a do gripa, Moderna i BioNTech gotovo u potpunosti zavise od vakcina protiv Covid-19. Čak 95% prihoda Moderne od 3,2 milijarde dolara prošle godine potiče od prodaje vakcina protiv Covid-19. Za BioNTech je taj procenat 88% od tri milijarde dolara prihoda.

Vakcine se sve manje upotrebljavaju

„Čak i prije nego što je RFK počeo da pravi buku, nije se vidjelo mnogo upotrebe covid vakcina“, kaže Evan Seigerman, viši analitičar biotehnologije i farmacije u BMO Capital Markets.

Akcije Moderne i BioNTecha pale su krajem 2021. i tokom 2022. godine, paralelno sa stopama vakcinacije u SAD. Do oktobra 2022. samo 34% Amerikanaca primilo je buster dozu. To je oštar pad u odnosu na 80% onih koji su primili bar jednu dozu. Globalno, do decembra 2023. samo 32% ljudi primilo je bar jedan buster, u poređenju sa 67% koji su primili početne vakcine, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije.

Prihvatanje narednih buster doza ostalo je nisko. Prema podacima CDC, do augusta 2024. samo 23% Amerikanaca primilo je covid buster vakcinu za sezonu 2023/24. Taj procenat nije bio mnogo veći među starijima, koji su podložniji bolesti. Samo 40% Amerikanaca starijih od 65 godina primilo je buster prošle godine.

Nove procedure

Politike Trampove administracije će neizbježno dodatno smanjiti te brojke. U augustu, FDA je odobrila najnovije Covid-19 vakcine Moderne i BioNTecha. Ali, ograničila je njihovu upotrebu na odrasle iznad 65 godina. Mlađi ljudi trebalo bi da se vakcinišu samo ako imaju visok rizik od ozbiljnih komplikacija. Ovo je promjena u odnosu na prethodnu politiku, kada je vakcina bila odobrena za sve odrasle. Nova, manje “mainstream” verzija Savjetodavnog komiteta za imunizaciju (ACIP) je 19. septembra bila blizu da zahtijeva recept za sve Covid-19 vakcine. To bi znatno otežalo dobijanje rutinskog bustera. Panel je na kraju odlučio protiv toga.



„Način na koji se ove vakcine izdaju javnosti je vrlo različit od tradicionalnog odobrenja lijeka“, kaže Myles Minter, analitičar biotehnologije u brokerskoj kući William Blair. „Dobijete odobrenje FDA, ali zatim morate dobiti preporuke ACIP koje CDC usvaja i koje omogućavaju osiguravačima da pokriju troškove vakcina“.

Pad prodaje i u 2025.

Foto: Shutterstock

U augustu, Moderna je revidirala prognozu prodaje za 2025. na raspon između 1,5 i 2,2 milijarde dolara. To bi označilo pad od 32% u odnosu na prošlu godinu na gornjoj granici. BioNTech predviđa prihode za ovu godinu između dva i 2,6 milijardi dolara, što je pad od 20% u odnosu na 2024. godinu na gornjoj granici.

„Sa ovakvim grubim početkom sezone vakcinacije, rekao bih da većina ljudi misli da će Moderna vjerovatno biti na donjoj granici“, kazao je Tyler van Buren, analitičar TD Cowen-a.

Moderna izgleda ranjivija na pad tržišta nego BioNTech. Moderna je razvila svoju vakcinu protiv Covid-19 samostalno. BioNTech je udružio snage sa farmaceutskim gigantom Pfizerom, dijeleći 50% profita, ali i smanjujući rizik. Moderna se također više oslanja na američko tržište, koje je prošle godine činilo 56% prodaje njene covid vakcine. U poređenju sa 37% za BioNTech i Pfizer, ti partneri također dominiraju američkim tržištem sa oko 60% učešća (Moderna zaostaje sa oko 40%). Sklopili su višegodišnje ugovore sa nekoliko evropskih vlada, čime drže više od 80% tog tržišta.

Upitne poslovne odluke



BioNTech i Moderna su također imali različite pristupe sa milijardama dolara gotovine koje su prikupili tokom vrhunaca prodaje vakcina. Od 2021. godine, Moderna je potrošila 5,3 milijarde dolara na otkup sopstvenih akcija. To se kasnije pokazalo kao ne baš najpametnija investicija. Također je potrošila oko 16,2 milijarde dolara na istraživanje i razvoj u istom periodu. Ostalo je svega oko 7,5 milijardi dolara gotovine i papir od vrijednosti u bilansu stanja zaključno sa junom.

„Da je uprava Moderne znala kako će se potražnja za covid vakcinama razvijati, da li bi nešto promijenili? Vjerovatno bi“, kazao je Andersen iz Morningstara. „Ne mislim da bi radili otkup akcija“.

BioNTech je bio malo štedljiviji. Zaključno sa junom, još ima 19 milijardi dolara u gotovini i investicijama. Praktično isto kao i 19,5 milijardi u 2023, iako je potrošio 8,9 milijardi na istraživanje i razvoj. Za razliku od Moderne, potrošio je samo 1,8 milijardi na otkup akcija i oko 520 miliona na specijalnu dividendu 2022.

„BioNTech ima mnogo bolji bilans stanja. Troše mnogo manje gotovine, jer su također u partnerstvu sa drugim kompanijama“, kaže Verber iz TD Cowen-a.

Foto: Shutterstock

Zaokret ka onkološkim ljekovima

Također imaju širi portfolio proizvoda. BioNTech, koji su osnovali onkolozi, ponovo se okreće tretmanima za rak. Prošle godine su potrošili 800 miliona dolara na akviziciju kineske biotehnološke kompanije Biotheus. Ona proizvodi antitijelo BNT327 koje stimuliše imunološki sistem da napada ćelije raka. Udružuju se sa Bristol Myers Squibb (koji im je platio 1,5 milijardi dolara unaprijed) za komercijalizaciju BNT327, dijeleći profit (i gubitke) 50/50 kao što su radili sa Pfizerom i Covid-19 vakcinom. To ograničava rizik.

„Investitori bi voljeli da više nikada ne razmišljaju o covid i respiratornim vakcinama“, kazala je Daina Graybosch, analitičarka biotehnologije u Leerink Partners. „Mnogo bi voljeli da se fokusiraju na ovaj onkološki portfolio“.

Sve zavisi od Trumpove volje

Iako Moderna ima mali onkološki program, i dalje je više fokusirana na respiratorne vakcine. Njen jedini drugi proizvod na tržištu, osim Covid-19 vakcine, je vakcina protiv RSV-a, virusa koji inficira nos, grlo i pluća. Ali RSV vakcina i kombinovana grip/covid vakcina Moderne naišle su na prepreke FDA i CDC. Prodaja je zbog toga patila. Moderna je od maja 2024. generisala samo 27 miliona dolara od RSV vakcine.

„RSV je dugo smatran blockbuster franšizom, ali ono što smo vidjeli su vrlo, vrlo restriktivne preporuke“, kazao je Minter iz William Blair-a.

Iako pokušavaju da se oslobode zavisnosti od Covid-19 vakcine, bogatstvo obje kompanije i dalje u velikoj mjeri zavisi od raspoloženja predsjednika Trampa. Njihova popularnost je dostigla vrhunac pod njegovim projektom Warp Speed. Sada pate zbog njegovog imenovanja antivaksera za ministra zdravlja. Ali stvari se brzo mogu promijeniti u Trampovom svijetu. Ili kako to kaže Graybosch iz Leerink Partners: „Ako se Tramp probudi i odluči da će dobiti Nobelovu nagradu za projekat Warp Speed i otpusti RFK-a, sigurno će akcije skočiti“.

Giacomo Tognini, Forbes