Putovanje vozom po Evropi – Otkrijte nove rute za 2026. godinu

Putovanje vozom po Evropi doživljava pravi procvat – od luksuznih, poput Orient Expressa, do veoma pristupačnih, poput Nightjeta i Eurostara. Otkrijte vozne avanture koje redefinišu evropsko putovanje vozom za 2026. godinu.

Članci o putovanjima posljednjih godina najavljuju veličanstveni povratak masovnog evropskog putovanja vozom. Pojava novih ruta i kompanija sugeriše da bi se to konačno moglo ostvariti. Osim vječnog favorita, Eurostara, postoje i zanimljive opcije, luksuzne i pristupačne, spremne da vas odvedu kroz pejzaže i kulture koje nude najbolje od putovanja vozom po Evropi.

Njemački online sajt za putovanja, Omio, zabilježio je rast rezervacija na nekoliko svojih ruta ovog ljeta u odnosu na isti period prošle godine. Vozna linija Budimpešta-Prag zabilježila je skok rezervacija od preko 50%, a Amsterdam-Brisel od 45%. Evo nekoliko pristupačnih i luksuznih ruta koje privlače pažnju i daju osjećaj rezervacija za 2026. godinu.

Putovanje vozom po Evropi – Luksuzne evropske rute za 2026.

Foto: Shutterstock

Orient Express, vjerovatno najpoznatija svjetska ruta, vozio je 126 godina dok nije obustavljen 2009. godine. Ali sada se vraća sa svojom uslugom La Dolce Vita Orient Express, prevozeći 62 gosta kroz dvije ili tri luksuzne noći preko italijanskog pejzaža do Venecije i Portofina. Alternativno, možete izabrati klasičnu rutu Belmond Venice Simplon-Orient-Express od Venecije do Pariza.

Od proljeća 2026. godine, nova ruta Al Andalus vodi kroz UNESCO-vu svjetsku baštinu od Seville do Madrida. Velika Britanija također ima svoj novi luksuzni noćni voz, Britannic Explorer, lansiran u ljeto 2025, sa itinererima preko tri ili šest noći, posjećujući Lake district, Cornwall i Wales, uz obroke sa Michelin zvjezdicama.

Putovanje vozom po Evropi – Pristupačne rute za 2026.

Foto: Shutterstock

Putovanje evropskim selom danju ili noću ne mora biti skupo, a postoji mnogo odličnih voznih linija između evropskih gradova. Trenitalia vozi između Liona i Milana, dok španska kompanija Renfe vozi između Marseillea i Madrida, za samo 19 eura u jednom pravcu. Novi Nightjet također vozi između Pariza i Berlina za samo 40 eura, a možete ponijeti i bicikl ili kućnog ljubimca (kompanija operiše u mnogim evropskim gradovima).

Do 2028. godine, francuski novajlija Velvet takmičit će se sa nacionalnim francuskim pružaocem željezničkih usluga SNCF, sa 12 vozova od Pariza do Rena, Bordoa i Nanta, koristeći 20% manje energije nego prethodne generacije. Ovi dvospratni vozovi dostizaće brzinu od 300 km/h, prevozeći 10 miliona ljudi godišnje. Velvet je dobio finansiranje 2024. godine, što pokazuje koliko dugo može biti potrebno da se vozni park postavi na pruge.

Postoji i novi noćni voz od 20 sati iz Warsawe u Poljskoj do Rijeke u Hrvatskoj. Adriatic Express zaustavlja se i u Češkoj, Austriji i Sloveniji, i zvanično je najduža vozna linija u Evropi, koja vozi četiri puta sedmično. Mnoge nove kompanije žele da se takmiče sa Eurostar uslugom prema i iz Londona

Možda vam više odgovara noćni voz od Rima do Mediterana? Expresso Riviera vozi vikendom tokom ljeta. Kompanija planira da pokrene liniju do Milana, a također ima i dnevnu liniju do i iz Genove. Savršen način da 2026. godine uživate u Provansi.

Putovanje vozom po Evropi – A šta je sa WiFi-jem?

Iako su rute i prevoznici modernizovani, jedan problem ostaje – i dalje je izuzetno teško pronaći pouzdan WiFi u evropskim vozovima, uglavnom zbog izazova održavanja stabilne mobilne veze pri velikim brzinama.

Vozovi velike brzine u Evropi putuju 200 km/h, što znači da je teško za vaš pametni telefon ili antene u vagonu da održe stabilnu vezu sa mobilnim tornjevima, dok voz prolazi pored novih lokacija svakog minuta. To mijenja frekvenciju signala i otežava stabilnu konekciju.

Možda je bolje jednostavno prihvatiti sporije putovanje tokom cijelog putovanja, sagledati svoje ekološke navike i posmatrati predivan pejzaž uz dobru knjigu.

Jedna stvar je jasna: bilo da tražite luksuz ili pristupačnost, evropska željeznička mreža nudi nevjerovatno iskustvo putovanja. Sa toliko ruta na izbor, 2026. je savršeno vrijeme da se ukrcate i istražite putovanje vozom po Evropi.

Alex Ledsom, saradnica Forbesa

Europe Train Travel—Discover New Routes For 2026