Trumpovi su udvostručili svoje bogatstvo: Koliko vrijedi Barron, a koliko ostali članovi

Američki predsjednik Donald Trump ima najprofitabilniju godinu u svom životu. Međutim, članovi njegove uže porodice, uključujući sinove Erica, Dona Jr. i Barrona, ostvarili su još bolje rezultate u procentualnom smislu.

Donaldov otac, Fred Trump, stekao je bogatstvo izgradnjom 20.000 stanova širom New Yorka. Donald se pridružio Fredovoj kompaniji 1968. godine. Od samog početka bio je ambiciozan i nemilosrdan. Njegov citat s prve Forbesove liste 400 iz 1982. godine, kada su on i njegov otac imali ukupnu neto vrijednost od 200 miliona dolara (današnjih 660 miliona dolara), rekao je: “Čovjek je najokrutnija od svih životinja, a život je niz bitaka koje završavaju pobjedom ili porazom.”

Decenijama kasnije, s Trumpom u Bijeloj kući, njegova porodica iskorištava ove nemilosrdne instinkte na novi način.

Trumpovi nisu prvi koji iskorištavaju predsjednički položaj za ličnu korist. Jimmy Carterov brat, Billy, promovirao je Billyja Beera i primao novac od Libijaca. Richard Nixon je prisluškivao telefon svog brata Donalda zbog zabrinutosti u vezi s njegovim poslovnim dogovorima. Hunter Biden je primio više od milion dolara za umjetnička djela sumnjivog kvaliteta. Ali nijedna prva porodica nije iskoristila svoj položaj da zaradi toliko novca kao porodica Donalda Trumpa.

Kriptovalute su glavni pokretač, ali dodatna sredstva su došla od savjetovanja desničarskih kompanija u SAD-u i saradnje s bogatim kompanijama u inozemstva, posebno na Bliskom istoku. Članovi porodice koji nikada prije nisu imali značajno bogatstvo – Eric, Don Jr., Barron i Melania Trump – akumulirali su desetine, a zatim stotine miliona dolara. Cijela porodica (uključujući predsjednikovog zeta, Jareda Kushnera ) sada vrijedi oko 10 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više nego što je bilo nakon izbora prošle godine.

Donald i Melania Trump

Neto vrijednost: 7,3 milijarde dolara / preko 20 miliona dolara

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump objavili su vlastite memeove o kriptovalutama, Foto: REUTERS/Kylie Cooper

Trumpovo bogatstvo se povećalo za tri milijarde dolara u jednoj godini. Taj skok od 70 posto ga je doveo 118 mjesta više na Forbes 400 listi, dovodeći ga na 201. mjesto ove godine. Njegovo ulaganje u kriptovalute doprinijelo je dvije milijarde dolara, otprilike podjednako njegovoj kompaniji World Liberty Financial i njegovom meme coinu.

Apelacioni sud u New Yorku dodao je 500 miliona dolara na njegovu kaznu kada je odbacio osuđujuću presudu za građansku prevaru, a dodatnih 400 miliona dolara dolazi od eksplozivnog rasta njegovog međunarodnog poslovanja s licenciranjem.

Melania je zaradila novac na tipičan način prve dame (knjige, govori, dokumentarci), ali i na izrazito Trumpov način, lansirajući vlastiti meme coin, čija je tržišna kapitalizacija trenutna ispod 200 miliona dolara.

Jared Kushner i Ivanka Trump

Neto vrijednost: milijardu dolara / 100 miliona dolara

Supružnici Jared Kushner i Ivanka Trump imaju kuću vrijednu više od 100 miliona dolara u Miamiju, Foto: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia

U januaru 2021. godine, istog mjeseca kada je njegov tast napustio Bijelu kuću nakon prvog mandata, Kushner je osnovao privatnu investicijsku kompaniju Affinity Partners. Nadograđujući odnose koje je izgradio kao predsjednički savjetnik, Kushner je prikupio 4,6 milijardi dolara kapitala od finansijera u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te je investirao više od dvije milijarde dolara u 22 kompanije. Njegova firma procijenjena je na 215 miliona dolara.

Dakle, dijelom zahvaljujući Affinityjevom rezervnom fondu za velike projekte i njegovom udjelu od 20% (vrijednom 560 miliona dolara) u porodičnoj firmi za nekretnine, Kushner Companies, Kushner je sada milijarder. Također pomaže i to što se vrijednost kuće para na elitnom ostrvu Indian Creek u Miamiju, gdje je Jeff Bezos među susjedima , više nego utrostručila otkako su je kupili 2020. godine, na procijenjenih 105 miliona dolara.

Eric Trump

Neto vrijednost: 750 miliona dolara

Eric Trump je suosnivač javno trgovane kripto kompanije American Bitcoin, Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Predsjednikov drugi sin, čije je bogatstvo prošle godine procijenjeno na 40 miliona dolara, zaradio je više novca u kriptovalutama od bilo kojeg od svoje braće i sestara. Najviše novca zaradio je od kompanije za rudarenje kriptovaluta American Bitcoin, koju je suosnovao u martu, a koja je početkom septembra izašla na berzu, što ga je nakratko učinilo milijarderom. Uzbuđenje se malo smirilo, ali Erikov udio od 7,5% i dalje vrijedi oko 500 miliona dolara.

Također je dobio oko 10 posto udjela u prodaji kriptovaluta kompanije World Liberty Financial. U maju je putovao na Bliski istok sa svojim starijim bratom, Donom Jr., gdje je, između ostalog, potpisao ugovor o licenci za korištenje porodičnog imena za golf teren u Kataru. Počevši od jula 2024. godine, braća će dijeliti 20 posto profita od određenih ugovora o licenci.

Donald Trump mlađi

Neto vrijednost: 500 miliona dolara

Donald Trump Jr. posluje u takozvanoj anti-woke ekonomiji,Foto: REUTERS/Daniel Cole

Don Jr. ima manjinski udio u American Bitcoinu i suosnivač je kriptovalute World Liberty. On i njegov brat Eric su u augustu pokrenuli posebnu firmu za otkup koja traži ciljeve spajanja u tehnologiji, zdravstvu ili logistici. Također je glavni igrač u anti-woke ekonomiji. Radi sa 1789 Capital, firmom koja sebe opisuje kao “anti-ESG” (ideja da kompanije trebaju dati prioritet društvenim i ekološkim ciljevima nad profitom).

Također je član upravnih odbora američkog online tržišta Public Square, protivnika pokreta “woke” i podržavatelja pokreta protiv abortusa, online prodavača vatrenog oružja GrabAGun i matične kompanije mreže Truth Social. Njegovo bogatstvo je naglo poraslo, a prošle godine je procijenjeno na 50 miliona dolara.

Barron Trump

Neto vrijednost: 150 miliona dolara

Barron Trump studira na Univerzitetu u New Yorku i investira u kriptovalute, Foto: REUTERS/Loren Elliott

Najmlađi predsjednikov sin je bio potpuno posvećen kriptovalutama mnogo prije svog oca, pomažući u uvjeravanju porodice da suosnuju World Liberty Financial. „Ima četiri kripto novčanika ili tako nešto, i pitam se šta je to“, našalio se Trump prilikom lansiranja World Liberty coina prošlog septembra.

Barron, devetnaestogodišnji student druge godine na Univerzitetu u New Yorku, zaradio je oko 80 miliona dolara od prodaje, ali i dalje posjeduje zaključane kovanice u vrijednosti od oko 2,3 milijarde dolara, za koje Forbes kaže da su znatno niže vrijednosti jer se još ne mogu trgovati. Ako se trenutna cijena dovoljno dugo zadrži, možda će ih moći prodati za 525 miliona dolara kada budu otključane.

Originalni članak napisali su Dan Alexander i Kyle Khan-Mullins, Forbes.