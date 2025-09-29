Globalni eksperti i domaći inovatori na AI Summitu u Sarajevu: Konkretna rješenja spremna za implementaciju u praksi

Sarajevo je prošle sedmice bilo domaćin dvodnevne konferencije o umjetnoj inteligenciji “Kiss The Future AI Summit 2025”, koju su organizovali Blum Institut i kompanija Bloomteq, pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH i uz podršku UniCredit bank. Događaj je okupio više od 1.500 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Strategija i transformacija radne snage uz AI

Prvi dan AI Summita je bio posvećen strateškim pitanjima i promjenama u organizaciji rada koje donosi umjetna inteligencija. Govornici su dali svoje uvide o tome kako kompanije vođene umjetnom inteligencijom transformišu ljudske resurse, uvode nove modele organizacije i razvijaju inteligentne agente. Program se odvijao na pet lokacija u centru Sarajeva, uključujući Narodno pozorište u kojem se održavao glavni program predviđen za lidere i menadžere kompanija, Kamerni teatar gdje se pričalo o aplikativnom pristupom umjetne inteligencije u poslovanju, Pozorište Mladih predviđen za radionice za inžinjere, a posebnu pažnju privuklo je predstavljanje Sarajevo Initiative, međunarodne kampanje za odgovorno upravljanje AI tehnologijama.

Praktična primjena AI i sektorska rješenja

Drugog dana fokus je bio na praktičnoj implementaciji umjetne inteligencije u različitim sektorima. Govornici iz vodećih globalnih kompanija poput Microsoft-a, Primer AI-ja, ​​Mercedes-Benz Consulting, Cloudflare su predstavili najsavremenije uvide i pokazali kako umjetna inteligencija mijenja poslovanje zdravstvo, inženjering i medije. Diskusije su otvorile ključna pitanja od kako AI utiče na donošenje menadžerskih odluka, kako može osigurati autentičnost u medijima i na koji način unapređuje medicinsku dijagnostiku i personalizovanu zdravstvenu zaštitu.

Foto: Detalji sa konferencije

Sarajevo je ugostilo predstavnike tehnoloških kompanija poput: Microsofta, Samsung Global Researcha, Lenovo i Fujitsu. Istovremeno, domaće kompanije BH Telecom i Bosnalijek, dale su doprinos podržavajući tehničke i sektorske radionice, dok su međunarodne kompanije poput SPAR ICS, AnalysisMode i Zendesk predstavili svoja praktična iskustva u implementaciji AI rješenja.

Testiranje alata

Radionice za inženjere su donijele konkretna AI rješenja spremna za implementaciju u praksi, dok su poslovni lideri imali priliku testirati alate koji mogu značajno unaprijediti njihove organizacije. Posebno se istakao radionica u okviru AI FORWARD projekta, kojeg su pokrenuli Bloomteq i Inovacioni centar Banja Luka, uz sufinansiranje Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke

Organizatori su naglasili da ovogodišnji AI Summit pokazuje kako Bosna i Hercegovina ima talenat, viziju i kapacitete da se razvije u regionalni centar znanja i inovacija, a da Sarajevo postaje nezaobilazna destinacija za globalni razgovor o umjetnoj inteligenciji.