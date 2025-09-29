Izraelski mediji: Sprema se novi rat protiv Irana

Dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela 2025. godine još uvijek je svježe sjećanje u regiji. Bio je to najopasniji sukob dviju zemalja u ovom stoljeću, obilježen raketnim napadima, cyber-ratom i međunarodnim tenzijama.

Iako je sukob tada zaustavljen posredovanjem međunarodne zajednice, tenzije nikada nisu uistinu nestale. Nova runda sankcija Iranu i pojačanih vojnih priprema vraćaju Bliski istok na ivicu potencijalno razornog rata.

Izrael se priprema za mogući napad Irana uslijed novih, oštrih sankcija, javljaju izraelski mediji.

Izrael se nalazi u stanju povišene pripravnosti, pripremajući se za moguće napade iz Irana u naredna dva mjeseca, nakon što su na snagu stupile nove ekonomske sankcije prema Teheranu.

U izraelskom sigurnosnom establišmentu vlada zabrinutost da bi Islamska Republika, ponašajući se poput „ranjene zvijeri“, mogla pogrešno protumačiti izraelske poteze ili reagirati impulzivno pod pritiskom unutrašnje krize, javljaju mediji.

Ove drakonske mjere uključuju potpune zabrane izvoza i uvoza vojne opreme iz i prema Iranu, te se primjenjuju i na treće zemlje koje pokušavaju zaobići sankcije preprodajom ili indirektnim kanalima. U praksi, to označava potpuni kolaps već zamrlog nuklearnog sporazuma JCPOA (Zajednički sveobuhvatni plan akcije).

REUTERS/Jeenah Moon

Iran je već teško pogođen hiperinflacijom i ekonomskom nestabilnošću, a najnovije sankcije dodatno produbljuju krizu. Iransko rukovodstvo, suočeno s rastućim pritiskom iznutra i izvana, moglo bi odlučiti da udari preventivno — vjerujući da onaj ko prvi napadne, dobija stratešku prednost, piše izraelski Hayom.

Jedan visoki izraelski zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je: „Zabrinuti smo da bi Iran, u svom očaju, mogao odlučiti da puca u svim pravcima – bukvalno.“

Podsjetnik na Operaciju „Rasing Lieon“

Tokom posljednjeg otvorenog sukoba u julu 2025. godine, iranski projektili pogodili su izraelski grad Bat Jam i Tel Aviv, te Haifu ostavljajući za sobom pustoš. Izrael je uzvratio preciznim udarima na iranske vojne ciljeve i infrastrukturu Revolucionarne garde, ali i civilne objekte. Sukob je zaustavljen tek nakon intenzivnih pregovora i međunarodnog pritiska.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Stručnjaci upozoravaju da bi naredni sukob mogao biti još razorniji — ne samo zbog konvencionalnog oružja, već i zbog potencijalne upotrebe cyber-napada i asimetričnih strategija koje uključuju saveznike Irana širom regije, uključujući Hezbollah i proiranske milicije u Iraku i Siriji.

Izrael, svjestan mogućnosti da bi mogao biti iznenađen, aktivno pojačava odbranu, mobilizira rezerviste i održava intenzivne vojne vježbe.

Situacija na Bliskom istoku se ponovo zaoštrava. Kombinacija političkog očaja, ekonomskog pritiska i neizvjesnosti dovodi do stanja u kojem jedna pogrešna procjena može imati katastrofalne posljedice. Svijet ponovo drži dah — hoće li Izrael i Iran kročiti u novi rat?

