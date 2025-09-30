Ovo je mreža milijardera – prijatelja, partnera i Trumpovih pristalica koji preuzimaju kontrolu nad TikTokom u Americi

Tačan popis ulagača još je nepoznat, ali mreža aktera u nekim se slučajevima gradila gotovo pola stoljeća.

TikTok ostaje. Predsjednik Donald Trump u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu koja otvara put da društvenih mreža ostane dostupna u Sjedinjenim Državama. Posao, koji se suočavao sa zabranom u SAD-u nakon što je 2024. izglasan dvostranački zakon kojim se ograničava kinesko vlasništvo, preuzet će konzorcij uglavnom američkih ulagača.

“Njime upravljaju američki ulagači i američke kompanije, izvrsne, veliki ulagači. Najveći, nema većih”, rekao je Trump iz Ovalnog ureda nakon potpisivanja uredbe, tvrdeći da će biti manje zabrinutosti oko podataka i privatnosti jer će aplikaciju voditi “ljudi koji vole ovu zemlju”. Potpun popis novih američkih vlasnika TikToka bit će otkriven “u danima koji slijede”, izjavio je potpredsjednik JD Vance, no vjeruje se da se radi o nizu američkih milijardera, od kojih mnogi imaju bliske veze s Trumpom i međusobno. Očekuje se da će Oracle, fond rizičnog kapitala Silver Lake i MGX, investicijska firma fokusirana na umjetnu inteligenciju koju je osnovala vlada Abu Dhabija, posjedovati oko 45 posto novog TikToka. Trump je također spomenuo Michaela Della i Ruperta Murdocha iz Ovalnog ureda u četvrtak. ByteDance – kineska matična kompanija TikToka – zadržat će 19,9 posto vlasništva, dok će šira skupina ulagača, uključujući postojeće dioničare ByteDancea (KKR, Sequoia i Susquehanna), preuzeti preostalih 35 posto. Američko poslovanje TikToka procjenjuje se (bez njegova unosnog algoritma) na oko 14 milijardi dolara, manje od procijenjenih 22 milijarde dolara prihoda u 2024.

Pitanje imidža

Najistaknutija osoba u poslu, osim samog Trumpa, jest Larry Ellison, suosnivač Oraclea i drugi najbogatiji čovjek na svijetu. Trump je rekao da Oracle ima “vrlo veliku ulogu” u poslu, uključujući i navodni udio od 15 posto te status “sigurnosnog pružatelja” aplikacije. To je spoj interesa između Ellisona i Trumpa. Oracle dobiva velik dio poslova kroz državne ugovore. Osim toga, prema regulatornoj prijavi, njegovi bi “prihodi i dobit bili negativno pogođeni” ako Oracle ne bi mogao nastaviti upravljati podacima i infrastrukturom TikTokovih američkih operacija, koje čine oko 15 posto poslovanja ByteDancea. Trump, za kojega je imidž ključan, zasigurno ima mnogo za dobiti od aplikacije društvenih mreža kojom upravlja neko ko mu je sklon. Predsjednik također posjeduje između 32.000 i 130.000 dolara u dionicama Oraclea, prema svom posljednjem financijskom izvještaju, što znači da je Trump – kao i svi dioničari Oraclea – tehnički mali, indirektni vlasnik TikToka.

Arapski poguranac

“Kad biste imali apsolutni monopol, šta biste mislili o svemu što prijeti tom monopolu? Oni koji imaju najviše, imaju i najviše za izgubiti”, rekao je Ellison za Forbes 1996., govoreći o tada dominantnom Microsoftu. Danas Ellison i njegova softverska firma čini se kupuju što je moguće više dijelova tehnološkog i medijskog tržišta, od Paramounta (i možda Warner Brosa.) do udjela u X-u i potencijalno TikToku. Drugi navodni veliki ulagač u posao je MGX iz Abu Dhabija, investicijska firma fokusirana na umjetnu inteligenciju koju podržava državni investicijski fond Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kao i drugi, i MGX ima vezu s Trumpom. Fima je u martu najavila ulaganje od dvije milijarde dolara u kripto burzu Binance, financirano korištenjem dvije milijarde dolara USD1, stabilnog coina koji je stvorila Trumpova World Liberty Financial. Odluka o korištenju USD1 pomogla je dati predsjednikovu coinu legitimitet i razmjere, povećala njegovu tržišnu kapitalizaciju i omogućila predsjedniku da ostvaruje kamate na MGX-ove depozite. MGX je također ranije ovog mjeseca s Silver Lakeom učestvovao u preuzimanju većinskog udjela Intelova odjela Altera.

Trećina još uvijek upitna

I dalje je nejasno što će se tačno dogoditi s otprilike trećinom novog američkog TikToka, koja će biti u vlasništvu i postojećih ByteDanceovih ulagača i novih dioničara, u kojoj mjeri će taj vlasnički udio odražavati sadašnju vlasničku strukturu ByteDancea ili hoće li u tom dijelu posla uopće doći do razmjene novca. Ono što znamo jest da ostali milijarderi uključeni u transakciju – Ellisonova desna ruka, potpredsjednica Oraclea Safra Catz; upravitelji private equity fonda Silver Lake Egon Durban, Greg Mondre i Kenneth Hao; te MGX iz Abu Dhabija – imaju duboko ukorijenjene odnose s Ellisonom, Trumpom i međusobno. Na neki način, ovaj je posao bio desetljećima u nastajanju.

Pregled mreže milijardera za koje se očekuje da će kontrolirati novi američki TikTok

Larry Ellison (procjenjeno bogatstvo: 352 milijarde dolara)

Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz

Dogovor oko TikToka trebao bi otežati kineskoj vladi špijuniranje korisnika sa sjedištem u SAD-u. Ali šta je s američkom vladom? Ellisonov odnos s vlastima traje gotovo 50 godina. CIA je bila prvi klijent Oraclea 1977., a Ellison je 2002. u jednom komentaru zagovarao “nacionalnu sigurnosnu bazu podataka u kombinaciji s biometrijom – otiscima palca, otiscima ruku, skeniranjem šarenice ili bilo čime što je najbolje – kako bi se otkrile osobe s lažnim identitetima”.

Ellison nije direktno puno donirao Trumpovim kampanjama – organizirao je prikupljanje sredstava za Trumpa 2020., ali je 2024. financirao Tima Scotta — no njegov je odnos s predsjednikom dugotrajan i prijateljski. U januaru se Ellison pojavio u Bijeloj kući kako bi pomogao Trumpu najaviti njegov Stargate AI infrastrukturni projekt vrijedan 500 milijardi dolara, koji, prema pisanju Wall Street Journala, uključuje i cloud ugovor vrijedan 300 milijardi dolara između Oraclea i OpenAI-ja.

Tog je mjeseca Trump također rekao novinarima da bi podržao posao kojim bi Ellison preuzeo TikTok. Oracleov prethodni pokušaj kupnje aplikacije, kojim bi stekao 12,5 posto udjela, propao je 2020. godine. Moguće je da bi Ellison bio sklon učiniti TikTok “Trumpu naklonjenijim”, s obzirom na to da je obećao i preustroj CBS-a, u vlasništvu Paramounta — potencijalno potaknut obećanjem Skydancea da će ukinuti programe raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI).

Michael Dell (138,7 milijardi dolara)

Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

Dell nikada nije direktno donirao Trumpu, ali njegova firma Dell Technologies pruža hardver i softver za Oracleove cloud aplikacije — partnerstvo (i prijateljstvo) s Ellisonom koje je započelo prije više od 20 godina nakon što su se njihove dvije kompanije prvi put udružile.

Dell, koji je svoju firmu pokrenuo u garaži u Teksasu još 1984., također je blizak s Egon Durbanom i fondom Silver Lake. Taj je investicijski fond pomogao finansirati njegov leveraged buyout 2013. godine, kada je otkupio svoju tada javno izlistanu kompaniju u poslu koji je Dellu, Durbanu i Silver Lakeu donio milijarde.

Jeff Yass (65,7 milijardi dolara), Arthur Dantchik (16,3 milijardi), Joel Greenberg (2,9 milijardi)

Yass, najveći pojedinačni dioničar u gigantu za market making Susquehanna (koji je već postojeći ulagač u ByteDance), libertarijanac je i veliki donator Republikanske stranke koji je osobno dao 99 miliona dolara konzervativnim skupinama tokom izbornog ciklusa 2024.

Iako je 2016. bio “Never Trumper” i još 2022. govorio kako se nada da će se Trump povući iz politike, ovaj se milijarder ukrcao na “Trumpov voz” otprilike u vrijeme kada je Kongres počeo razmatrati zakon koji bi prisilio ByteDance da se odrekne vlasništva nad aplikacijom za dijeljenje videa — situacija koja ne bi bila idealna za njezine američke ulagače, uključujući Yassa i njegove suosnivače Susquehanne, Dantchika i Greenberga.

Tadašnji predsjednički kandidat Trump, nakon sastanka s Yassom, javno je istupio protiv tog zakona prošlog marta.

Rupert Murdoch (23,8 milijardi dolara)

Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

News Corp, matična kompanija Fox Newsa, navodno će se pridružiti vlasničkoj skupini TikToka, u potezu koji će potaknuti pitanja hoće li televizijska mreža naklonjena MAGA pokretu dobiti povlašteni status distribucije na TikTokovu feedu.

Kontrolni dioničar News Corpa, Rupert Murdoch, spomenut je u Trumpovu obraćanju iz Ovalnog ureda kao jedan od ulagača u posao. U međuvremenu, Trump tuži Murdocha i The Wall Street Journal u vlasništvu News Corpa, nakon što je list objavio članak o navodnom pismu koje je Trump napisao Jeffreyju Epsteinu.

Henry Kravis (16 milijardi dolara), George Roberts (17,4 milijardi)

KKR, javno izlistani div u području private equityja koji su suosnovali Henry Kravis i George Roberts, inicijalno je uložio u ByteDance putem svog tima Greater China Private Equity tokom prikupljanja kapitala 2018., kada je ova društvena mreža procijenjena na 75 milijardi dolara.

KKR sada navodno posjeduje oko dva posto udjela u ByteDanceu, ali nema mjesta u upravnom odboru firme. Nije jasno kako će novi američki dogovor utjecati na udio KKR-a.

Henry Kravis, Trumpov pristaša, u jednom je trenutku bio spominjan kao mogući kandidat za ministra finansija SAD-a.

Neil Shen (3,8 milijardi dolara)

Foto: Reuters

Neil Shen, koji je član upravnog odbora ByteDancea, osnivač je i upravljački partner HongShana, kineske investicijske firme koja se odvojila od Sequoia Capitala 2023. godine.

Sequoia se prvi put uključila u matičnu kompaniju TikToka, ByteDance, 2014., kada je HongShan (tada Sequoia China, pod Shenovim vodstvom) uložio u njen treći krug finansiranja. HongShan je tada preuzeo početni udio od 10 posto u kompaniji, koja je tada bila procijenjena na 465 miliona dolara, te je od tada učestvovao u nekoliko naknadnih rundi finansiranja.

Kompanija navodno i dalje posjeduje nešto više od 10 posto udjela u ByteDanceu; nije jasno kako bi novi američki dogovor mogao utjecati na taj udio.

Safra Catz (3,3 milijardi dolara)

Foto: Chandan Khanna/AFP

Safra Catz, izvršna direktorica Oraclea od 2014., do ponedjeljka (kada je prešla na poziciju izvršne potpredsjednice uprave), podržavala je Trumpa tokom većeg dijela svog mandata u ovom softverskom divu. Služila je u Trumpovom tranzicijskom timu 2016., i donirala milion dolara pro-Trumpovom političkom akcijskom odboru 2024.

Catz je bila među tehnološkim direktorima koji su u septembru prisustvovali večeri u Bijeloj kući kod Trumpa, gdje je izjavila da ono što Trump radi “omogućuje Americi da pobijedi.”

Egon Durban, Greg Mondre, Kenneth Hao (svaki po 2,3 milijarde dolara)

Private equity firma usmjerena na tehnologiju, Silver Lake, čiji su milijarderski upravljački partneri Durban, Mondre i Hao, donirala je i demokratskim i republikanskim inicijativama, prema podacima FEC-a, ali nikada Trumpu ili njegovim političkim odborima (Mondre je donirao Joeu Bidenu tokom izbora 2020.). Ipak, imaju veze s predsjednikom kroz svoj portfelj.

Godine 2016. Silver Lake je uložio u UFC, organizaciju mješovitih borilačkih vještina kojom upravlja Trumpov prijatelj Dana White, koji je pomogao predsjedniku koordinirati njegova brojna gostovanja u “manosphere” podcastima tokom izbora 2024. Durban trenutno predsjedava upravnim odborima TKO Holdingsa i Endeavor Holdingsa, matičnih firmi UFC-a.

Silver Lake također ima već postojeće odnose s nekoliko drugih ulagača u TikTok. Kompanija je veliki investitor u Dell Technologies, u vlasništvu Michaela Della, te je pomogla financirati njegov otkup vrijedan 24,9 milijardi dolara radi povlačenja s burze 2013. Durban sjedi u Dellovu odboru. Silver Lake i KKR sarađivali su na mnogim poslovima. Firma ima i historijske veze s Oracleom; suosnivač Silver Lakea David Roux (koji više nije u firmi) bio je potpredsjednik Oraclea 1990-ih i nedavno je izjavio da je imao “vrlo dobar odnos” s Ellisonom.

Još jedna poveznica u mreži: državni investicijski fond Abu Dhabija, Mubadala, posjeduje manjinski udio u Silver Lakeu, a posljednjih godina Mubadala je ulagao u partnerstvu i s Dellom i s investicijskom firmom Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

Ovo neće biti prvi Silver Lakeov izlet u društvene mreže. Kompanija je 2020., uložila milijardu dolara u Twitter, nakon čega se Durban pridružio upravnom odboru i odobrio kupovinu platforme od strane Elona Muska dvije godine kasnije, kada je i Ellison također uložio milijardu dolara.

Marc Andreessen (dvije milijarde dolara)

Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Legenda iz Silicijske doline obogatio se kao rani ulagač u Instagram, Oculus VR i Facebook. Bio je jedan od najvećih rizičnih ulagača koji su podupirali Trumpa na izborima 2024.

U decembru 2024. Andreessen je rekao da “polovinu” vremena provodi u Mar-a-Lagu savjetujući Trumpa o tehnološkoj i ekonomskoj politici za njegov drugi mandat. Zatim je angažiran kao samozvani “neplaćeni pripravnik” u Department of Government Efficiencyju (Odjel za učinkovitost državne uprave), gdje je pomagao intervjuirati i regrutirati kandidate za inicijativu rezanja troškova kojom upravlja Musk.

U kasnoj 2024. donirao je 4,5 miliona dolara super PAC-u Right For America, koji podržava Trumpa, a početkom 2025., dao je tri miliona dolara super PAC-u MAGA Inc.

Nije jasno hoće li Andreessen ulagati u TikTok lično ili preko svoje firme Andreessen Horowitz.

Chase Peterson-Withorn i Phoebe Liu, novinari Forbesa