Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke: „Horizonti kapitala“ su katalizator promjena na tržištu BiH i regije

U dinamičnom svijetu finansija, gdje se tržište stalno mijenja, ističu se lideri koji ne samo da prate trendove, već ih i kreiraju. Samir Mustafić, Predsjednik Uprave ASA Banke, jedna je od ključnih figura u bankarskom sektoru BiH, poznat po strateškom razmišljanju i inovativnim pristupima u razvoju banke. Pod njegovim vođenjem ASA Banka je izrasla u najveću domaću banku u Bosni i Hercegovini i jednu od tri vodeće na tržištu, te se pozicionirala kao ključni stub finansijske stabilnosti i važan pokretač ekonomskog razvoja BiH.

Pored kontinuiranog jačanja pozicije na tržištu i postavljanja novih standarda u pružanju finansijskih usluga, Banka je strateški fokusirana na širenje finansijskih mogućnosti i jačanje tržišta kapitala. Jedan od pokazatelja posvećenosti rastu i razvoju bh. tržišta kapitala je organizacija konferencije „Horizonti kapitala“ posvećene promociji investicija, tržišnog razvoja i finansijske inovacije u Bosni i Hercegovini i Adriatic regiji. Drugo izdanje konferencije zakazano za 1. oktobar, ima za cilj pozicionirati BiH kao mjesto susreta domaćih i međunarodnih aktera, pružajući prostor za konkretne inicijative i unapređenje standarda tržišta.

Tim povodom razgovarali smo sa Samirom Mustafićem, predsjednikom Uprave ASA Banke, o značaju konferencije, stanju tržišta i strateškim ciljevima banke.

Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke

Cilj konferencije je pozicionirati BiH na mapi globalnih investicija

Konferencija „Horizonti kapitala“ uskoro doživljava svoje drugo izdanje. Fokus je na globalnim trendovima kapitalnih tokova, digitalizaciji i regionalnoj saradnji. Kako ocjenjujete spremnost Bosne i Hercegovine da iskoristi ove promjene i poveća svoju atraktivnost za investitore?

“BiH je zemlja koja ima značajan potencijal, ali da bismo ga iskoristili, potrebni su ozbiljni reformski i razvojni koraci. Kada govorimo o spremnosti, važno je naglasiti da kapital postoji – štednja građana je rekordna, a interes investitora postoji – međutim, taj novac je prečesto pasivan. Razlog leži u ograničenom broju instrumenata, niskoj likvidnosti i fragmentiranom regulatornom okviru. Globalni trendovi, poput digitalizacije finansijskih usluga i sve veće potrebe za transparentnošću, zapravo mogu biti naša prilika. Ako se uskladimo s međunarodnim standardima i ubrzamo procese regionalnog povezivanja, Bosna i Hercegovina može postati tržište koje privlači i domaće i strane investitore. Konferencija „Horizonti kapitala“ upravo je platforma na kojoj razgovaramo o tim izazovima i nudimo rješenja – ne samo na teorijskom nivou, nego kroz konkretne prijedloge i umrežavanje svih aktera.”

Emisija obveznica kao test tržišta

ASA Banka je početkom godine uspješno realizovala svoju prvu emisiju obveznica u vrijednosti od 60 miliona KM. Koliko ovaj rezultat potvrđuje kapacitet domaćeg tržišta kapitala?

“Za nas je emisija obveznica bila strateški iskorak, ali i svojevrsni test tržišta. U kratkom roku obveznice su u potpunosti upisane, što jasno pokazuje da BiH posjeduje kapacitet da odgovori na velike zahtjeve investitora. To nije samo uspjeh ASA Banke, već signal da domaće tržište može biti pouzdano, transparentno i privlačno. Ovaj rezultat šalje snažnu poruku da postoji povjerenje u domaći finansijski sistem i spremnost investitora da ulažu, ali moramo nastaviti graditi dodatne instrumente koji će omogućiti diverzifikaciju, veću likvidnost i dugoročno stabilno poslovanje. U tom smislu, obveznice nisu samo finansijski instrument – one su dokaz da tržište kapitala u BiH ima budućnost i da je vrijeme da ga svi ozbiljnije shvatimo.”

Sarajevo kao mjesto susreta globalnih lidera

Na listi govornika konferencije nalaze se međunarodna i regionalna imena poput Jürgena Fitschena, bivšeg CEO Deutsche Bank, Emila Tedeschija i Ilije Studena, renomiranih poduzetnika i mnogih drugih. Koliko je važno što BiH postaje mjesto susreta takvih lidera?

“To je izuzetno značajno. Kada u Sarajevo dođu ljudi koji su oblikovali globalne tokove finansija ili predvodili najveće regionalne kompanije, šalje se jasna poruka da BiH nije izolovano tržište, već dio šireg investicionog prostora. Takvi lideri donose iskustva iz razvijenih tržišta i prenose ih u lokalni kontekst, što ima nemjerljivu vrijednost. Za domaće kompanije to je prilika da čuju iz prve ruke kako kapital može biti iskorišten za rast i inovacije. Za međunarodne učesnike, to je signal da BiH i regija nude prostor za nove investicije. Mi želimo da „Horizonti kapitala“ postanu mjesto susreta na kojem se kreiraju partnerstva i šire mreže prilika, a prisustvo ovakvih lidera upravo to omogućava.”

Pored tradicionalnih tema o tržištu kapitala, ove godine poseban fokus je na privatnim ulaganjima u inovacije, nove tehnologije i vještačku inteligenciju. Koliko su ova ulaganja važna za BiH?

“Inovacije i vještačka inteligencija nisu više budućnost, to je realnost koja oblikuje današnje tržište. Ako želimo konkurentnu i održivu ekonomiju, ulaganja u nove tehnologije su neophodna. Privatni kapital je tu ključan jer omogućava bržu implementaciju i manji pritisak na javne budžete. BiH ima mlade ljude, kreativne ideje i sve veću IT zajednicu. Međutim, da bismo taj potencijal pretvorili u ekonomsku snagu, potrebno je stvoriti finansijske instrumente i ambijent u kojem će privatni kapital prepoznati dugoročnu vrijednost ulaganja u tehnologiju. Upravo zato će ove teme biti posebno istaknute na konferenciji – jer želimo pokazati da BiH može i treba biti dio globalnih inovacijskih tokova”.

Šta očekujete da će biti glavni rezultat ovogodišnjeg foruma?

“Naš uspjeh mjerimo konkretnim efektima nakon konferencije. Očekujemo nova partnerstva, ozbiljnije razmatranje izlaska domaćih kompanija na tržište kapitala i razvoj novih instrumenata za privlačenje investitora. Ako „Horizonti kapitala“ ubrzaju procese koji bi inače trajali godinama – poput donošenja regulatornih odluka ili jačanja regionalne saradnje – smatraćemo da smo postigli cilj. Želimo da konferencija postane katalizator promjena, a ne samo jednodnevni događaj”, zaključio je Mustafić.

