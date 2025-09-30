Neviđena energija u Beogradu, više od 450 žena učinilo Forbes Adria Summit 2025 prekretnicom

Beograd je ponovo postao sjedište inspiracije, inovacija i ženskog liderstva kada se više od 450 izuzetnih žena okupilo na drugom Forbes Adria Power Women’s Summit-u. Konferencija je izazvala jako puno pažnje svojim zanimljivim programom koji je intrigirao, podstakao na razmišljanje ali i ponudio neke praktične savjete — od razbijanja tabua o mentalnom zdravlju, redefinisanju pojma liderstva u eri vještačke inteligencije, do promišljanja dugovječnosti i borbe za prevenciju raka dojke.

Na sceni su se smjenjivale autorke svjetskih bestselera, neuronaučnice, preduzetnice, umjetnice i uspješne poslovne žene iz cijelog Balkana i šire. Kroz iskrene razgovore i snažne lične priče podsjetile su nas da prepreke mogu da se prevaziđu, da liderstvo nije samo u rezultatima već u svrsi, i da žene danas pokreću transformacije koje oblikuju svijet sutrašnjice.

Istaknute govornice

Među istaknutim govornicama bile su Hayley Morris, autoricaa bestselera Me vs. Brain, poznata milionima po duhovitim refleksijama o anksioznosti i svakodnevnom životu; Jennifer Cox, cijenjena autorica knjige Women Are Mad; i Nicole Vignola, neuronaučnica i zagovornica zdravog života. One su dale dragocijene savjete o očuvanju mentalne energije, izražavanju emocija kao obliku osnaživanja i pronalaženju snage u ranjivosti. Cveta Majtanović je istakla da liderstvo bez svrhe ne može donijeti napredak, naglašavajući njegovu ulogu ljudske vrline u doba vještačke inteligencije. Među govornicama su bile i značajne poslovne liderke iz Srbije i regiona, uključujući Anu Drašković (Visa), Moniku Mikac (NAD Capital), Lana Krunić (Knedly) i dr Katarinu Bajec.

Atmosfera s ovogodišnjeg Forbes Adria Power Women’s Summit-a

Paneli su otvorili razgovore o liderstvu, identitetu, kreativnosti i zdravlju žena. Od redefinisanja liderstva kao stalnog procesa reinvencije i obrazovanja, do istraživanja brenda kao ogledala našeg identiteta, sesije su nudile i inspiraciju i praktična rješenja. Preduzetnice su dijelile realnosti pokretanja biznisa, dok je kostimografkinja Bojana Nikitović koja je nominovana za prestižnu Emmy nagradu pokazala kako umjetnost oblikuje identitet. Diskusije o dugovječnosti i prevenciji raka dojke naglasile su hitnost pitanja ženskog zdravlja, upozoravajući na opasne zablude i ističući potrebu za jačom saradnjom u zdravstvenom sektoru. Centralna poruka bila je jasna: osnaživanje žena danas znači spajanje otpornosti, inovacija i zajedništva u cilju stvaranja suštinskih promjena.

Okupljanje

Snaga ovog događaja ne leži samo u inspiraciji koju pruža, već i u prilikama koje otvara. Kroz lične priče i iskustva učesnice su podsjećene da prepreke mogu da se prevaziđu, dok umrežavanje otvara vrata novim idejama, partnerstvima i projektima.

Forbes Women’s Summiti održavaju se širom svijeta — u New Yorku, Londonu i Dubaiju — a velika je privilegija što je Forbes Adria doveo ovo prestižno okupljanje u ovaj dio Evrope. Ono što ga čini jedinstvenim jeste regionalni kontekst i energija koju imamo ovdje. Okupljanjem žena iz Balkana i svijeta, samit stvara prostor gdje se spajaju kulture, iskustva i vizije. Nakon što je prošle godine dokazao da Beograd može biti centar dijaloga, drugo izdanje potvrdilo je da je Summit postao prepoznat i značajan događaj u regionalnom kalendaru.