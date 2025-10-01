Velika promjena u proceduri ulaska stranaca u Hrvatsku od oktobra – Da li slijede velike gužve?

Hrvatska će od 12. oktobra 2025. godine na spoljnim granicama EU početi da primjenjuje sistem ulaska i izlaska (EES), koji podrazumijeva uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje lica putnika koji nisu državljani članica Evropske unije.

Radi se o sistemu koji postepeno uvodi cijela Evropska unija, a koji bi trebalo da bude u potpunosti implementiran do aprila. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za Forbes Hrvatska objašnjavaju da je sistem u toj zemlji u potpunosti tehnički uspostavljen i da će se primjenjivati na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim pograničnim prelazima koji su, na osnovu Sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, privremeno određeni za međunarodni saobraćaj.

Za početak – četiri sata dnevno

Foto: Shutterstock

Postepena primjena sistema znači da će u početnoj fazi raditi po dva sata u svakoj smjeni od 12 sati, dakle ukupno četiri sata u toku 24 sata. Svakog narednog mjeseca radno vrijeme sistema će se produžavati za dodatna dva sata, dok se ne postigne puna operativnost, što je planirano za 10. april 2026. godine. Tokom prijelaznog perioda nastaviće se sa stavljanjem pečata u putne isprave putnika.

Predviđene su posebne ulazno/izlazne EES trake, prvenstveno za putnike iz trećih zemalja na koje se sistem odnosi. Ipak, u vrijeme velikih gužvi i opterećenja sistem će se koristiti na svim trakama.

Očekivana usporavanja

Na pitanje kako će novi sistem uticati na gužve, iz MUP-a poručuju da se u početnoj fazi na drumskim prelazima očekuje usporavanje postupaka kontrole. Putnici iz trećih zemalja moraće da izlaze iz vozila kako bi im se otvorio lični dosije ili potvrdio već postojeći.

Policija će imati i ručne EES uređaje koji će, u zavisnosti od situacije, omogućavati bržu obradu putnika duž traka. Na najvećim aerodromima (Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Zadar i Rijeka) postavljeni su i samouslužni EES kiosci. Oni su namijenjeni putnicima koji prvi put ulaze u šengenski prostor i još nemaju otvoren dosije, dok se na nosioce boravišnih dozvola, dugotrajnih viza i druge izuzete kategorije sistem ne odnosi.

Registracija na kioscima

Putnici će na kioscima prolaziti predregistraciju: skeniranje pasoša, uzimanje biometrije lica i otisaka četiri prsta desne ruke, kao i kratak upitnik o razlogu dolaska. Nakon toga slijedi verifikacija podataka na šalteru i kreiranje EES dosijea. Oni koji već imaju dosije otvoren u nekoj drugoj članici EU, nastaviće direktno prema kontrolnoj kućici.

Prilikom svakog narednog ulaska u EU, identitet će se potvrđivati poređenjem nove fotografije sa onom sačuvanom u sistemu. Djeca mlađa od 12 godina biće fotografisana, ali neće davati otiske prstiju.

Za tehničku opremu 13 miliona eura

Očekuje se da će se, nakon početne faze i povećanja broja otvorenih dosijea, vrijeme čekanja značajno smanjiti.

Iz MUP-a naglašavaju da je sva potrebna oprema nabavljena uz finansijsku podršku EU, u vrijednosti većoj od 13 miliona eura. Nabavljeno je skoro 300 kamera za biometriju lica i preko 600 uređaja za uzimanje otisaka prstiju.

Bojan Bajgorić Šantić, Forbes Hrvatska