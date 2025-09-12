U BiH više od polovine nezaposlenih posao traži duže od dvije godine – objavljeni novi podaci

Radna snaga u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu ove godine iznosila je 1,405 miliona osoba, od čega je 1,221 milion (86,9%) bilo zaposleno, a 184 hiljade (13,1%) nezaposleno, pokazuju podaci koje je objavila Agencija za statistiku BiH. U poređenju s prethodnim kvartalom, broj zaposlenih porastao je za 0,7 posto, dok je broj nezaposlenih smanjen za 1,8 posto.

Broj osoba izvan radne snage u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2025. godine iznosio je 1,468 miliona i smanjio se za 0,3% u odnosu na prethodni kvartal. U drugom kvartalu 2025. godine, stopa aktivnosti je bila 48,9%, stopa zaposlenosti 42,5%, stopa nezaposlenosti 13,1% i stopa neaktivnosti 51,1%.

Rodna i starosna struktura

Muškarci čine 60,5 posto ukupne radne snage (850 hiljada), dok žene učestvuju sa 39,5 posto (555 hiljada). Među zaposlenima dominiraju muškarci sa 62,7 posto, dok žene čine 37,3 posto. Međutim, među nezaposlenima veći udio imaju žene – 54,4 posto.

Osobe starosne dobi 25–49 godina čine dvije trećine (66,5 posto) radne snage, zatim slijede oni od 50–64 godine sa 26,6 posto, mladi od 15–24 godine sa 5,9 posto i svega 1 posto starijih od 65 godina. Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,7% osoba pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 27,7% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 4,5% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,1% ima 65 i više godina. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 65,3% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,2% starosnoj grupi od 50 do 64, 15,2% starosnoj grupi od 15 do 24 godine godine i 0,3% ima 65 i više godina.

Većina radne snage (69,1 posto) ima završenu srednju školu i specijalizaciju, 21,8 posto posjeduje visoko obrazovanje, dok 9,1 posto ima samo osnovno obrazovanje ili manje. Među nezaposlenima, 69,9 posto ima srednju školu, 15,6 posto osnovno obrazovanje ili niže, a 14,5 posto visoko obrazovanje.

S druge strane, gotovo polovina osoba izvan radne snage (47,5 posto) ima samo osnovnu školu ili niže obrazovanje.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba izvan radne snage imaju osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 47,5%, zatim slijede osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom 46,6% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 5,9%.

Među zaposlenima najviše je onih sa srednjom školom i specijalizacijom (69 posto), slijede uposlenici sa višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22,9% i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,1%. Među nezaposlenima 69,9% osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 15,6% i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 14,5%.

Koliko dugo se tražio posao

Zaposlenici čine 87,2 posto ukupnog broja zaposlenih, samozaposleni 11,2 posto, dok je 1,7 posto neplaćenih pomažućih članova. Po sektorima, uslužne djelatnosti dominiraju sa 59,4 posto zaposlenih, industrija i građevinarstvo učestvuju sa 33,2 posto, dok poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo čine 7,3 posto.

U drugom kvartalu 2025. godine od ukupnog broja nezaposlenih osoba njih 45 hiljada ili 24,7% je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 31 hiljadu ili 16,8% osoba tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine. Broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio je 108 hiljada ili 58,5%.

Od ukupno 184 hiljade nezaposlenih, 45 hiljada (24,7 posto) posao je tražilo kraće od godinu, 31 hiljada (16,8 posto) od 12 mjeseci do dvije godine, dok je broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio 108 hiljada ili 58,5%.