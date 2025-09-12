Otvorena dva tajna Armanijeva testamenta – evo ko nasljeđuje firmu, jahte, nekretnine, a poznato je i kako će se upravljati brendom

Samo nekoliko mjeseci prije svoje smrti u 91. godini, slavni modni dizajner Giorgio Armani ostavio je dva testamenta, napisana vlastitom rukom i zatvorene u zapečaćenu kovertu. Prvi od dva dokumenta u tajnoj formi, od 15. marta ove godine, a drugi od 5. aprila ove godine. Vjeruje se da drugi dokument dopunjava ili djelimično mijenja prvi. Dokumenti, koji su bili povjereni notarki Eleni Terrenghi, otvoreni su 9. septembra. Bogatstvo Armanija se procjenjuje između 11 i 13 milijardi eura. Jedan dokument se odnosi na Giorgio Armani SpA, a drugi na njegovu privatnu imovinu koja uključuje brojne nekretnine u Milanu, New Yorku, Parizu i Karibima, kao i njegove antikvitete i umjetnička djela.

Sestre i dugogodišnja desna ruka

Dizajner nije imao djece ni neposredne nasljednike, što mu je omogućilo da slobodno rasporedi svoje bogatstvo, bez zakonskih ograničenja koja u Italiji štite supružnike i djecu. Njegova najbliža porodica koja je obuhvaćena testamentom je sestra Rosanna i njen sin Andrea, koji je uključen u posao (u odboru je kompanije Armani), te kćerke od preminulog brata Sergia, Silvana i Roberta Armani, a među nasljeednicima je i najbliži saradnik Leo Dell’Orco, dugogodišnji menadžer i njegova desna ruka, koji je posljednjih godina vodio grupu.

Dokument koji se odnosi na Giorgio Armani SpA, potpisan 14. marta, daje Fondaciji Giorgio Armani puno vlasništvo nad 9,9% kapitala (pored 0,1%) koje već posjeduje, a što je jednako 30% glasačkih prava, ali i potpuno vlasništvo nad preostalih 90% dionica, tj. kapitala. Njegov dugogodišnji partner Pantaleo Dell'Orco, sestra Rosanna, njen sin i kćerke od brata dobijaju isti udio od 90%, s različitim težinama, kao pravo plodouživanja, piše italijanski list La Stampa.

Sam Armani je bio vlasnik 99,9% Giorgio Armani S.p.A.imovine, dok je ostatak od 0,1% pripadao Fondaciji osnovanoj 2016. godine koja ostvaruje prihode od 2,3 milijarde eura u sektorima mode, ljepote, namještaja i hotelijerstva.

Prodaja ili izlazak na berzu

Nasljedstvo predviđa šest kategorija akcionara (od A do F, plus ostali bez prava glasa), svi jednaki u pogledu dividende (samo 50% neto profita će biti raspodijeljeno), piše ilsole24ore.com. Nasljedni akcionari podijelit će dionički kapital zajedno s Fondacijom i imenovati novi upravni odbor. Ipak, neki novi akcionari imat će trostruki broj glasova i pravo imenovanja izvršnog direktora. Akcionari A dobit će 30% kapitala, F 10%, a ostali 15%.

Dalje se navodi da će Dell'Orco dobiti 30% dionica kategorije A, dok će ostala četiri nasljednika dobiti 15% dionica kategorije B (Silvana Armani), kategorije C (Roberta Armani), kategorije D (Andrea Camerana) i kategorije E (Rosanna Armani). Dobit će biti raspoređena podjednako: 30% Dell'Orcu, 10% Fondaciji i po 15% rođacima. Međutim, prema statutu, prava glasa su drugačije podijeljena: Dell'Orco drži 40%, Fondacija 30%, a Silvana Armani i Andrea Camerana 15%. Roberta Armani, koja je dugo služila kao veza između Armanija i njegovih klijenata za crveni tepih, i dizajnerova sestra Rosanna, dobile su po 15% udjela bez prava glasa u kompaniji.

Sestra Rosanna sa sinom Andreom, Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

U testamentu Armani propisuje nasljednicima da postepeno prodaju modni brend, te da u tom poslu prioritet daju nekoliko modnih kuća. Naime, Fondacija ima obavezu da nakon 12 mjeseci (dakle ne prije jedne godine), a u roku od prvih 18 mjeseci od datuma otvaranja sukcesije “prenese, 15% kapitala kompanije na jednu od globalnih luksuznih grupacija LVMH, EssilorLuxottica, L'Oréal ili na druge partnere iz iste lige (koji posluju u sektoru mode i luksuza ravnopravnog statusa sa gore navedenim grupama) uz saglasnost njegovih povjerenika – Lea ili ​​Andree i Silvane. U roku od tri do pet godina, Armani je također uvjetovao da isti kupac treba povećati svoj udio na 30% i 54,9% ili da se sličan udio javno ponudi dionicama, bilo u Italiji ili na sličnom tržištu.

Izlazak na berzu bio bi rezervna opcija, ako se početna opcija prodaje ne iskoristi. Izlazak na berzu, što je slavni dizajner ostavio kao alternativu nasljednicima, bilo je iznenađenje za mnoge, jer je poznato da je Armanijeva kompanija bila privatna i da je dizajnerova poslovna politika bila da ne izlazi na berzu.

Izvršni odbor Giorgia Armanija saopštio je da novoobjavljeni dokumenti potvrđuju dizajnerovu namjeru da zaštiti strateški kontinuitet brenda, korporativnu koheziju i finansijsku stabilnost. Dogovorene mjere, dodaje se, imaju za cilj osigurati ne samo dugoročni razvoj grupe nego i njenu kratkoročnu i srednjoročnu misiju i strukturu koje su povjerene Armanijevom dugogodišnjem saradniku Leu Dell’Orcu, te članovima porodice.

Slavni dizajner očito je vodio računa da Armani brend i nakon njegove smrti zadrži svoj pravac, stil i poziciju na tržištu, te da se sačuva jedinstvo porodice, rukovodioca i zaposlenih kako ne bi došlo do sukoba ili rasparčavanja firme.

Foto: Matteo Corner / Zuma Press / Profimedia

Posljednje kolekcije koje je radio Giorgio Armani

Odbor je naglasio i to da je prvi prioritet fondacije imenovanje glavnog izvršnog direktora, a fondacija nikada neće imati manje od 30% udjela, što je čini “stalnim garantom poštivanja osnivačkih principa”. Odbor je saopštio da će podržati Armanijeve želje da osigura “najbolju moguću budućnost za kompaniju i brend”, prenosi AP.

Armani je, navodi se dalje, zadržao 2,5% udjela u francusko-italijanskom gigantu naočala Essilor-Luxottica, vrijednom 2,5 milijarde eura (2,93 milijarde dolara), od čega 40% ide Dell'Orcu, a većina ostatka članovima porodice – samo dio raspodjele njegovog ogromnog ličnog bogatstva.

Podsjećamo, Giorgio Armani je preminuo 4. septembra u 91. godini i bio je jedan od najbogatijih ljudi u Italiji. Posjedovao je u statusu ličnog bogatstva luksuzne vile na lokacijama kao što su: Antigua, New York, Pariz, Saint Moritz, Pantelleria, Saint Tropez, vrijedne nekretnine poput njujorškog penthousea i historijske vile u Forte dei Marmi, dok je nedavno kupio i Capannine, legendarno okupljalište jet-seta u “Forteu”. Nasljedstvo uključuje i superjahte, umjetnička djela, kao i različite udjele u italijanskim i stranim firmama poput giganta za naočale EssilorLuxottica i luksuznih brodogradilišta The Italian Sea Group.

Nakon komemoracije kojoj je prisustvovalo oko 16 hiljada ljudi, dizajner je sahranjen u ponedjeljak u Rivalti u provinciji Piacenza, gdje su sahranjeni i njegovi članovi porodice.

Kada je o estetici modnog brenda riječ, slavni dizajner je i o tome mislio, te je u testamentu naglasio kako kolekcije koje se ubuduće budu radile trebaju imati moderan, elegantan i decentan dizajn, sa posebnim naglaskom na detalje i nosivost, dakle, sve ono po čemu je Armani i stekao kultni status i prepoznatljivost.

Na Sedmici mode u Milanu ovog mjeseca, publika će imati priliku vidjeti posljednju kolekcije Emporio Armani i Giorgio Armani koje je dizajnirao Giorgio Armani, koji je na modnoj sceni bio prisutan i vladao njome 50 godina.