Test vožnja Hyundai Santa Fe 2025

Santa Fe je jedan od onih neupadljivih, ali pouzdanih SUV vozila srednje veličine koji s razlogom bilježe dobru prodaju i imaju odličnu reputaciju među porodicama, zanatlijama i muzičarima. Za 2025., doživio je redizajn, ali je zadržao sve osobine koje su ga ranije činile popularnim. Sedmica testiranja potvrdila je da je riječ o stabilnom i okretnom SUV-u.

Šta je novo za 2025

Model za 2025., se udaljio od prethodnog zaobljenog izgleda i sada ima izraženije uglaste linije koje mu daju, da tako kažemo, autoritativniji izgled. Njegov kockastiji oblik poboljšava unutrašnji prostor i aerodinamiku, navodi Hyundai. Cijena osnovnog SE modela počinje od 35.775 dolara (30.600 eura), dok najskuplji Calligraphy Hybrid, koji sam testirao tokom sedam dana, sa svim opcijama i troškovima dostave dostiže cijenu od 50.657 dolara (43.300 eura).

Unutrašnjost

Unutrašnjost izgleda moderno, što je neuobičajeno za ovaj brend. Dva displeja od po 12,3 inča služe kao digitalna instrument tabla i infotejnment sistem. Bežični Apple CarPlay, Android Auto i UV-C pregrada za sterilizaciju sitnih predmeta doprinose savremenom utisku. U tu pregradu možete ubaciti telefone, ključeve, naočale, slušalice, AirPods kutijice, novčanike ili sitan novac i oni će nakon toga biti dezinfikovani.

Viši paketi opreme, poput Calligraphy varijante, donose sjedišta od Napa kože, ambijentalno osvjetljenje i panoramski krov. Premium Bose ozvučenje sa 12 zvučnika nudi bogat i snažan zvuk.

Motor

Calligraphy verzija ima 1.6-litarski četvorocilindrični hibridni motor sa automatskim mjenjačem sa šest brzina. U kombinaciji sa električnim motorom daje ukupno 231 konjsku snagu i potrošnju do 6,5 litara na 100 km u kombinovanoj gradskoj i otvorenoj vožnji.

Vožnja

Ovo vozilo nije trkačka mašina — niti treba da bude. Udoban je, stabilan i sa veoma preciznim upravljanjem, posebno u Sport režimu. Uspješno ublažava neravnine na putu, što ga čini pogodnim za duža putovanja. Iako se možda ne ističe sportskim manirima na putu, ni u kom slučaju nije dosadno. Radi posao koji se od njega očekuje. I to je ono što je važno.

Bezbjednost je jedna od glavnih prednosti modela Santa Fe 2025. Standardno dolazi sa nizom sistema za asistenciju vozaču, uključujući nadzor mrtvog ugla, asistenciju za zadržavanje u traci i upozoranje na saobraćaj iza vozila. Osvojio je najviše ocjene na testovima bezbjednosti, što ga čini odličnim izborom za porodice.

Sistem upozorenja na nepažnju vozača, koristan u saobraćajnim gužvama da ne morate stalno da idete „kočnica-gas-kočnica-gas“, ne funkcioniše ako nosite tamne naočale, imate jako našminkane oči ili blokirate kameru rukom na volanu u položaju 12 sati. Ipak, sistem se može „nadmudriti“.

Više o redizajnu

Zadnja vrata sada su kvadratnijeg oblika i otvaraju se šire nego kod prethodnih modela. Vozilo je u cjelini duže, sa produženim međuosovinskim rastojanjem koje omogućava više prostora u kabini, uključujući poboljšana treća sjedišta. Prtljažni prostor iza trećeg reda sada je veći nego ranije, a prostor za noge u drugom i trećem redu je znatno poboljšan.

Krovne šine sada su standard na svim verzijama. Hyundai je također redizajnirao središnju konzolu i premjestio neke komande radi lakšeg pristupa.

Zaključak: Redizajnirani Santa Fe i dalje odlično obavlja svoju funkciju. Moderan je po pitanju dizajna, tehnologije i praktičnosti.

Josh Max, saradnik Forbesa