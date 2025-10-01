Pet godina inspiracije i podrške: Uspješno završena peta sezona Ženske Mentorske Mreže

Ženska Mentorska Mreža, prepoznata kao vodeća platforma za osnaživanje mladih poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, ove godine je uspješno ispratila petu generaciju mentorina. Program je i ove godine okupio 50 mladih žena, koje su kroz edukacije, radionice i mentorski rad imale priliku razvijati svoje profesionalne i liderske vještine, te graditi vrijedne poslovne veze.

Osnivačice programa, Sanela Pašić i Sabina Softić naglašavaju kako svaka nova sezona donosi dodatnu vrijednost i širi krug žena koje se međusobno podržavaju i inspirišu.

„Peta sezona Ženske Mentorske Mreže još jednom je pokazala koliko je važno ulagati u razvoj i podršku mladim ženama. Svaka nova generacija donosi svježinu, energiju i perspektive koje mijenjaju naše društvo na bolje, a mi smo ponosni što možemo biti dio njihovog profesionalnog puta. Zahvaljujemo našem partneru UNDP-u i svim organizacijama koje prepoznaju značaj programa na nesebičnoj podršci i inspiraciji,“ izjavila je Sabina Softić, partnerica i direktorica Deloitte ureda u BiH.

Misija ostaje ista

Misija projekta ostaje ista, graditi mrežu podrške, znanja i prilika za žene širom BiH, kaže Sanela Pašić, članica Nadzornog odbora Addiko Bank Sarajevo i Profesorica na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology.

“Vjerujemo da će mentorine iz pete sezone nastaviti širiti stečena znanja i biti pokretačice pozitivnih promjena u svojim zajednicama i kompanijama. Ponosna sam na svaku mentorinu koja je kroz ovaj program pronašla dodatnu motivaciju, stekla nova znanja i izgradila samopouzdanje za preuzimanje liderskih uloga. Zahvaljujem svim mentoricama, partnerima i prijateljima programa na nesebičnoj podršci i inspiraciji. Zajedno gradimo snažniju i inkluzivniju budućnost za sve žene u Bosni i Hercegovini”, dodala je Pašić.

Podršku petoj, jubilarnoj sezoni Ženske Mentorske Mreže pružio je i Predsjednik Uprave Addiko Bank d.d. Sarajevo, Jasmin Spahić, te istakao: „Ponosni smo što je Addiko Bank već petu godinu zaredom domaćin i suorganizator programa Ženska Mentorska Mreža, koji je postao simbol podrške, osnaživanja i profesionalnog razvoja mladih žena u Bosni i Hercegovini. U vremenu kada je inkluzivnost ključna za održivi razvoj društva i ekonomije, Ženska Mentorska Mreža pokazuje kako konkretna podrška može donijeti stvarne promjene.”

Dodao je kako će i dalje njihova banka biti snažan saveznik u stvaranju prilika za žene, jer vjeruju da je ulaganje u njihov potencijal ulaganje u bolju budućnost za sve.”

Renaud Meyer, rezidentni predstavnik UNDP-a u BiH, ukazao je na važnost osnaživanja žena kroz ovakve inicijative.

Žene zarađuju samo 53,7% prihoda muškaraca

“Najnoviji Izvještaj o ljudskom razvoju UNDP-a pokazuje da je u Bosni i Hercegovini više žena nego muškaraca upisano na tercijarno obrazovanje. Ipak, žene zarađuju samo 53,7% prihoda muškaraca i znatno su manje prisutne na tržištu rada. Zatvaranje ovog jaza je odgovornost svih nas: vlasti, javnih institucija, privatnog sektora i civilnog društva, uz podršku međunarodnih organizacija”, ističe Meyer i dodaje: “Kao organizacija koja utjelovljuje i podržava kulturu rodne ravnopravnosti, ponosni smo na svoju ulogu okupljanja i na partnerstva koja unapređuju jednakost i osnažuju žene i djevojke u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Kroz inicijative poput Ženske Mentorske Mreže, Foruma žena za razvoj i Pečata rodne ravnopravnosti, UNDP pomaže da se obrazovanje pretvori u priliku, zalaže se za jednaku platu za jednak rad i promoviše feminističku ekonomiju koja koristi svima.“

Uspjeh projekta, kako je naglašeno, ne bi bio moguć bez dugogodišnje podrške partnera koji predano stoje uz misiju ŽMM. Njihova posvećenost omogućila je da i peta sezona bude ispunjena inspirativnim susretima, razmjenom znanja i iskustava, te stvaranjem novih prilika za mlade žene širom BiH.

Realizaciju pete sezone programa, pored partnera programa UNDP-a, pružili su European Fund for Southeast Europe (EFSE), UN Women, OSCE Misija u BiH, United Nations Population Fund (UNFPA) i Sarajevo School of Science and Technology (SSST), dok je medijski partner projekta bio Forbes BiH.

Prilikom svečane ceremonije uručene su zahvalnice mentoricama i certifikati mentorinama koje su uspješno završile program.