Šta bi svi trebalo da znaju o ponudi, potražnji i cijenama energije

Kako i na osnovu čega se formiraju i kontrolišu cijene energije? Ekonomska pismenost među političarima nikada nije bila posebno visoka, ali čini se da su je u posljednje vrijeme dodatno ugrozili populisti. I s ljevice i s desnice.

Mađarski premijer Viktor Orbán izjavljuje: “Cijene ne rastu, one rastu” ili kandidat za gradonačelnika New Yorka Zohran Mamdani predlaže da se “odmah zamrznu stanarine za sve stanare sa stabiliziranom stanarinom” (Platforma — Zohran za NYC). Postoji gotovo teorijsko-zavjerenička percepcija formiranja cijena i uvjerenje da je politička intervencija neophodna svugdje.

Podsjeća na šezdesete. Pričao sam o tome kako su tržišta nafte postala manje politizirana 1990-ih.

Kontrola cijena energije je nekada bila drugačija

U to vrijeme, kontrola cijena energije smatrana je daleko izvan glavnog toka ekonomskog razmišljanja.

To je bila značajna promjena. Kontrole cijena nafte uveo je 1970. godine republikanski predsjednik Richard Nixon kao dio svoje šire borbe protiv inflacije.

Iako se njegova šira politika kontrole plata i cijena pokazala neodrživom, on je ipak zadržao kontrolu nad cijenama sirove nafte na izvoru. Držao ih je znatno ispod međunarodnih cijena, čime je zapravo potkopavao vlastitu kampanju za energetsku nezavisnost.

Konzervativci već dugo tvrde da tržište treba da određuje cijene. Međutim, to se često pogrešno tumači kao da će takve cijene biti ono što oni žele.

Američki ministri energetike su dva puta na Međunarodnom energetskom forumu tvrdili da će slobodna tržišta stabilizirati cijene nafte.

Morao sam im ukazati na to da su cijene sirovina inherentno nestabilne. Po mom iskustvu, oni i mnogi drugi koristili su termin “stabilne cijene” kao zamjenu za “niže cijene”.

Slobodno tržište stvara cijene koje uravnotežuju ponudu i potražnju, što ne mora nužno značiti niže ili više cijene.

Poziv na “stabilne cijene energije”

Proizvođači također pozivaju na stabilne cijene, pod čime zapravo misle na više cijene.

Bilo da se radi o poljoprivrednicima, rudarima ili naftnim kompanijama, često se može čuti tvrdnja da cijene nisu dovoljne da podrže nova ulaganja.

Također, niske cijene danas dovest će do nedostatka ponude u budućnosti.

Ekonomista Richard Gordon, slušajući razne konsultante kako se žale da su cijene preniske da bi omogućile ulaganja u tankere, bušotine i rafinerije, primijetio je: „Kao ekonomisti, ako smo išta naučili, to je da se tržišta rebalansiraju – i to obično brže i po nižim cijenama nego što očekujemo.“ (Ovo je parafraza).

Pokret deregulacije, koji su predvodili Alfred Kahn, Margaret Thatcher i Ronald Reagan, imao je za cilj smanjenje regulatornog zarobljavanja – situacije u kojoj industrije uspijevaju iskoristiti propise u svoju korist.

Tako su se zaštitili od konkurencije. Međutim, ovo se proširilo i na deregulaciju cijena nafte i plina u Sjedinjenim Američkim Državama. Također o ukidanju monopola kompanije British Gas nad snabdijevanjem prirodnim plinom iz Sjevernog mora.

Kako reaguju tržišta?

Rezultat su bile nestabilnije, ali generalno niže cijene u obje zemlje. Za mnoge, poput Viktora Orbána, cijene određuje “neko”, pa rastuće cijene podstiču pozive na istrage i intervencije – bilo da se radi o cijenama nafte, cijenama hrane, najamninama ili kamatnim stopama.

Međutim, tržišta su poput plime – ne reaguju na naredbe “modernih kraljeva Knuta” da se povuku, baš kao što ni plima nije poslušala njega.

(Mišljenja su podijeljena o tome da li je zaista vjerovao da može kontrolirati plimu ili je želio pokazati svojim sljedbenicima granice svoje moći).

U suštini, Adam Smithova “nevidljiva ruka” trebala je biti “nevidljive ruke”, jer tržište predstavlja odluke više učesnika.

Kratkoročno gledano, cijene mogu znatno varirati, ali dugoročno gledano, odlučujući su osnovni faktori ponude i potražnje.

Uloga i razmišljanje političara i ekonomista

Razni pokušaji zaobilaženja tržišnih sila uvijek su imali svoju cijenu i uglavnom su propali – bilo da se radi o naporima američke vlade da odredi ili utiče na cijene poljoprivrednih proizvoda, ili o pokušajima rudarskih zemalja da formiraju kartele, uključujući sporazume o stabilizaciji cijena sirovina između proizvođača i potrošača.

Bezbrojni političari su se žalili da špekulanti utječu na vrijednosti valuta, kamatne stope ili cijene roba.

Njihove intervencije su gotovo uvijek propale – ponekad i spektakularno. Poenta je u tome da niko pojedinačno ne zna koja je “ispravna” cijena bilo čega – to jest, cijena koja će uravnotežiti ponudu i potražnju.

Ekonomisti i stručnjaci za devizne kurseve, cijene nafte i slično, redovno priznaju da daju pogrešne prognoze (uključujući i mene), a većina bi se nerado složila da im se da moć da ih proizvoljno određuju.

Još gore, većina onih koji određuju cijene ima lične ili političke pristranosti koje gotovo sigurno dovode do grešaka – stvaranja nestašica (naprimjer, stanovi u New Yorku) ili viškova (naprimjer, skladišta američke vlade puna sira 1980-ih).

Smithova nevidljiva ruka

I tako se vraćamo Adamu Smithu i njegovoj „nevidljivoj ruci“ ili, da upotrijebimo savremeni termin iz popularne kulture, „crowdsourcingu“. Pojedinačni trgovac ili špekulant može biti u krivu, pa čak i opći konsenzus o ravnotežnoj cijeni može biti potpuno pogrešan.

Ali kroz stalne iteracije hiljada kupaca i prodavača koji procjenjuju ravnotežu na tržištu, dugoročno gledano, tržište nekako uspijeva da se približi toj ravnoteži. Podsjeća na vic iz sovjetskog doba: Staljin se budi u bolnici, okružen zvaničnicima Komunističke partije. “Dobrodošao nazad, druže!” – uzvikuju – “Čudo socijalističke medicine nam je omogućilo da te vratimo u život. Sada je 2050. godina i cijeli svijet je komunistički – osim Novog Zelanda.”

„Zašto ne Novi Zeland?“ – pita Staljin.

„Pa…“ – aparatčici sliježu ramenima – „neko nam mora reći kakve su cijene.“

Michael Lynch, saradnik Forbesa

