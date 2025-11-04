Kina popustila: Povlači zabranu izvoza čipova koja je mogla zaustaviti svjetsku proizvodnju automobila

Kina je pristala dozvoliti izvoz čipova ključnih za proizvodnju automobila, čime je spriječila masovne obustave proizvodnje koje je automobilska industrija predviđala.

Čipove isporučuje Nexperia, proizvođač poluprovodnika sa sjedištem u Nizozemskoj, u kineskom vlasništvu. Prema podacima istraživačke firme TechInsights, Nexperia je ključni dobavljač za globalnu automobilsku industriju, pokrivajući čak 40% tržišta automobilskiih čipova u segmentu koji obuhvata tranzistore i diode.

Nakon što je nizozemska vlada prije nekoliko sedmica preuzela kontrolu nad Nexperiom i smijenila kineskog generalnog direktora, pozivajući se na nacionalnu sigurnost, Peking je obustavio isporuke iz Kine. Udruženja automobilske industrije u Sjedinjenim Državama i Evropi izrazila su zabrinutost da bi trgovinski spor mogao dovesti do nestašice čipova — što bi, kao i nakon pandemije, moglo ponovo povećati cijene automobila.

Nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog lidera Xi Jinpinga prošle sedmice, Kina je saopćila da će omogućiti kupcima da podnesu zahtjeve za izuzeće od nedavno uvedenih izvoznih ograničenja, čime bi mogli dobiti potrebne čipove.

“Kao odgovorna velika zemlja, Kina u potpunosti uzima u obzir sigurnost i stabilnost domaćih i međunarodnih lanaca snabdijevanja,” navodi se u saopćenju kineskog Ministarstva trgovine u subotu. “Sveobuhvatno ćemo razmotriti stvarnu situaciju kompanija i odobriti izuzeća za kvalifikovani izvoz.”

U istom saopćenju navedeno je da je “neprimjereno uplitanje nizozemske vlade u unutrašnje poslove kompanije dovelo do trenutnog haosa u globalnom lancu snabdijevanja.”

U odvojenom saopćenju u utorak, Ministarstvo trgovine Kine optužilo je nizozemsku stranu da “nastavlja djelovati jednostrano” i upozorilo da bi to “neizbježno moglo produbiti negativne posljedice po globalni lanac snabdijevanja poluprovodnicima.”

Kina je naglasila da “postupa odgovorno” najavljujući izuzeća za kvalifikovani izvoz, te je pozvala nizozemske vlasti da “djeluju u interesu održavanja sveukupne stabilnosti i sigurnosti” trgovinskih odnosa između Kine i Nizozemske, te između Kine i Evrope.

Nizozemska vlada je prošlog mjeseca preuzela kontrolu nad Nexperiom pod pritiskom američke vlade, koja je matičnu kinesku kompaniju Wingtech stavila na crnu listu firmi koje predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Kao odgovor na nizozemski potez, Kina je uvela izvozne kontrole, zbog čega su isporuke Nexperia čipova bile zaustavljene sedmicama.

“Još uvijek postoje pitanja”

Američka trgovačka organizacija automobilske industrije pozdravila je subotnju objavu Pekinga i zahvalila predsjedniku Trumpu na dogovoru s Kinom, za koji su naveli da je spriječio krizu. Sporazum su opisali kao “očigledno pozitivno rješenje potencijalno disruptivne situacije koja bi mogla ugroziti američku i globalnu proizvodnju automobila.”

“Zasluge pripadaju predsjedniku Trumpu i njegovom timu koji su insistirali da Nexperia bude na dnevnom redu razgovora s Kinom i koji su globalni lanac snabdijevanja poluprovodnicima tretirali kao ekonomsko i sigurnosno pitanje, što ono očigledno i jeste,” izjavio je John Bozzella, direktor Alijanse za automobilske inovacije, organizacije koja predstavlja većinu proizvođača automobila u Sjevernoj Americi.

S druge strane, Evropsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) saopćilo je da je kineska objava svakako dobra vijest, ali da kriza još nije u potpunosti riješena.

“Još uvijek postoji niz praktičnih pitanja o tome kako će se izuzeća od izvoznih ograničenja konkretno odobravati,” navodi se u izjavi ACEA-e. “Dok se ne obnovi siguran tok robe, situacija ostaje kritična.”

