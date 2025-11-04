Globalna trka za kritičnim mineralima se ubrzava, a akcije kompanija koje ih eksploatišu lete u nebo

Pojava kritičnih minerala, kao novog polja geopolitičke konkurencije, poklopila se s vrtoglavim rastom cijena dionica američkih rudarskih kompanija koje se bave eksploatacijom rijetkih metala.

Uprkos smanjenju nekih dobitaka u posljednjih nekoliko sedmica, dionice kompanije Critical Metals porasle su za 241% u posljednja tri mjeseca, dok su dionice kompanija NioCorp Developments, Energy Fuels i Idaho Strategic Resources skočile za više od 100% u istom periodu.

Još impresivniji su rezultati od početka godine: cijena dionica Energy Fuelsa učetverostručila se u prvih deset mjeseci, dok su dionice NioCorp Developmentsa porasle gotovo pet puta.

Rijetki minerali postali su ključni adut u pregovaranju u kontinuiranom geopolitičkom rivalstvu između Sjedinjenih Država i Kine, dvije najveće svjetske ekonomije.

Tony Sage, izvršni direktor Critical Metalsa, kompanije koja posjeduje jedno od najvećih svjetskih nalazišta rijetkih minerala na jugu Grenlanda, opisao je porast dionica američkih rudarskih kompanija kao dokaz velikog tržišnog buma.

„Govorio sam o tome na sljedeći način – bila su četiri velika procvata: procvat zlata u 19. stoljeću, procvat nafte u 20. stoljeću, procvat tehnologije na početku 21. stoljeća – a sada imamo procvat rijetkih minerala“, rekao je Sage za CNBC telefonom.

“Ali procvat rijetkih minerala je procvat budućnosti. On će pokretati sve prethodne industrije.”

Šta su rijetki minerali?

Rijetki minerali uključuju 17 elemenata periodnog sistema elemenata koji imaju posebnu atomsku strukturu i stoga jedinstvena magnetska svojstva. Ovi materijali su neophodni za proizvodnju širokog spektra moderne tehnologije – od pametnih telefona i električnih vozila do sofisticirane vojne opreme.

Kina, koja ima gotovo monopol na tržištu rijetkih minerala, nedavno je zaprijetila proširenjem izvoznih ograničenja na ove elemente kako bi dodatno učvrstila svoju dominaciju u lancu snabdijevanja. Međutim, nakon sastanka u Južnoj Koreji između američkog predsjednika Donalda Trumpa (Donald Trump) i kineskog lidera Xi Jinpinga (Xi Jinping), Peking je pristao odgoditi uvođenje izvoznih ograničenja do 9. oktobra sljedeće godine.

Dionice američkih rudarskih kompanija ponovo su porasle nakon vijesti, iako su analitičari ostali skeptični da bi ovo privremeno trgovinsko “primirje” moglo donijeti dugoročno olakšanje.

„Kao i u svakom procvatu, bilo je mnogo naftnih kompanija koje nisu pronašle naftu i kompanija za zlato koje nisu pronašle zlato. Siguran sam da će biti mnogo rijetkih mineralnih kompanija koje neće preživjeti – jer kada postoji procvat, postoji hiperoptimizam, a s njim i prekomjerna ulaganja“, rekao je Sage iz Critical Metals.

“To nije pravolinijski rast. To je cik-cak linija, ali trend ide u pravom smjeru, ako imate pravi projekat na pravom mjestu i sa pravim partnerima”, dodao je.

“Mnogo veći i duži supercikl”

Kevin Das (Kevin Das), viši tehnički konsultant australijske kompanije New Frontier Minerals, koja istražuje nalazišta rijetkih minerala, slaže se sa Sageovom procjenom tržišnog buma, ali upozorava na mogućnost privremenih korekcija cijena.

„Ljudi kažu da smo u uzlaznom trendu unutar mnogo većeg superciklusa. Postoji još dokaza za to: Cijene roba su dugo bile niske, investicije su bile ograničene. A sada, s pojavom umjetne inteligencije (AI), vidjet ćemo mnogo duži i jači superciklus“, rekao je Das za CNBC.

Das je povukao paralelu između Bidenove administracije, koja je podržavala projekte čiste energije (što je dovelo do rasta dionica kompanija koje se bave litijem), i Trumpove administracije, koja sada podržava sektor rijetkih minerala.

„U posljednjih devet do deset mjeseci otkako se Trump vratio na vlast, on je pričao o aneksiji Grenlanda, o sklapanju sporazuma s Ukrajinom o rijetkim zemnim metalima, a prava prekretnica bila je investicija u kapital kompanije MP Materials“, rekao je Das.

„Zato mislim da će naredne dvije do tri godine biti veoma plodne“, dodao je.

Skeptična strana: geopolitička mješavina i spekulacije

Nisu svi tako optimistični.

Audun Martinsen, šef istraživanja lanca snabdijevanja u Rystad Energyju, smatra da je nedavni rast cijena dionica rezultat kombinacije geopolitičkih tenzija, strateške politike i spekulativnog zamaha.

„Rijetki minerali su očigledno došli u središte globalne industrijske strategije, ključni za odbranu, električna vozila i čistu energiju, ali ovo više liči na početnu fazu strukturnih promjena nego na zreli ‘četvrti bum'“, rekao je Martinsen za CNBC putem e-maila.

„Prelazimo s filozofije ‘popunjavanja praznine’ uvoznim sirovinama na ‘kopanje praznine’ domaćom ili regionalnom proizvodnjom“, dodao je. „To će biti dug, skup i težak proces, jer je teško u potpunosti kontrolirati raznolikost elemenata i isplativih izvora.“

Prelazak na čistu energiju

Gernot Wagner, ekonomista za klimatsku politiku na Univerzitetu Columbia, kaže da postoje dva jasno vidljiva faktora koja oblikuju globalnu utrku za kritičnim mineralima – strukturni i politički.

„Strukturni faktor: bez obzira na političke pokušaje da se to zaustavi, prelazak na čistu energiju se već dešava i ubrzava. A taj prelaz zavisi od niza kritičnih minerala, čije će cijene neminovno rasti“, rekao je Wagner za CNBC.

Kina, na primjer, ostaje najjeftiniji dobavljač mnogih od ovih minerala, i to nije slučajnost.

„Peking godinama sistematski ulaže u zelenu industrijsku politiku, gradeći kompletan i integrirani lanac snabdijevanja. Tu dolazi do izražaja politika“, objašnjava Wagner.

„Pokušaji vraćanja proizvodnje unutar nacionalnih granica uglavnom su opravdani iz razloga nacionalne sigurnosti, ali ti pokušaji će također povećati cijene i vrijednost dionica američkih rudarskih kompanija. Naravno, dio onoga što sada vidimo je i rezultat trenutne političke klime i nestabilnih trgovinskih ratova“, zaključuje Wagner.

