Nakon obećanja: Trump za sad ne razmatra slanje Tomahawk raketa Ukrajini

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je 2. novembra da trenutno nema planove da Ukrajini isporuči dalekometne krstareće rakete tipa Tomahawk.

Na pitanje novinara da li njegova administracija razmatra mogućnost slanja Tomahawka Kijevu, Trump je odgovorio: „Ne, ne baš… stvari se mogu promijeniti, ali u ovom trenutku – ne.“

Njegove izjave uslijedile su nakon izvještaja da je Pentagon signalizirao da raspolaže dovoljnim zalihama Tomahawk raketa ako Bijela kuća odobri njihovu isporuku Ukrajini.

Tomahawk je podzvučna raketa dugog dometa, sposobna pogoditi ciljeve na udaljenosti od 1.600 do 2.500 kilometara. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da bi isporuka takvog oružja predstavljala „kvalitativno novu fazu eskalacije“.

REUTERS/Kacper Pempel

Stručnjaci smatraju da bi, ako bi bile odobrene, ove rakete omogućile Ukrajini da gađa vojne ciljeve duboko unutar Rusije, čime bi povećala pritisak na Putina i dobila jaču pregovaračku poziciju u budućim mirovnim razgovorima.

Kasnije su novinari pitali Trumpa šta bi za njega predstavljalo „konačan dokaz“ da Putin nije spreman okončati rat u Ukrajini. Trump je rekao, „Nema konačne tačke. Ponekad jednostavno moraš pustiti da se to izbori. Bio je to težak rat za Putina – izgubio je mnogo vojnika, možda i mnogo miliona. Teško je bilo i Ukrajini, teško objema stranama. Ponekad moraš pustiti da se to odigra.“

Trumpa su pitali i o zamrznutoj ruskoj imovini i mogućnosti da je iskoristi kao sredstvo pritiska.

Odgovorio je: „Evropa i Rusija vode razgovore o tome, ja u tim razgovorima ne učestvujem.“

Procjenjuje se da je oko 300 milijardi dolara rezervi ruske centralne banke i dalje zamrznuto širom svijeta, od čega se oko dvije trećine (oko 185 milijardi eura) nalazi u belgijskoj finansijskoj instituciji Euroclear.

U zasebnom intervjuu za CBS News 31. oktobra, Trump je rekao da vjeruje kako ekonomski pritisak na Rusiju daje rezultate, ali je napomenuo da je situacija s Rusijom „drugačija nego s drugim zemljama“, jer SAD „ne posluje mnogo s Rusijom“.

REUTERS/Stringer

Ranije je uveo carine od 50% na Indiju kako bi je pritisnuo da smanji kupovinu ruske energije, te sankcije ruskim naftnim gigantima Rosneftu i Lukoilu.

Trump je Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga nazvao „pametnim“ i „vrlo snažnim liderima“ s kojima se „ne treba igrati“. Dodao je i da Putin „želi poslovati sa SAD-om“ i „zaraditi mnogo novca za Rusiju“.

Komentarišući nedavnu najavu američkih nuklearnih testova, Trump je rekao da je to odgovor na slične ruske vježbe, ističući da Sjeverna Koreja stalno testira, a da Kina to čini prikriveno.

„Ne želim da budemo jedina zemlja koja ne testira,“ poručio je.

Trump je 30. oktobra izjavio da je naredio Pentagonu da obnovi testiranje nuklearnog oružja po prvi put od 1992. godine, nekoliko dana nakon što je Moskva objavila da je testirala novu nuklearno pogonjenu krstareću raketu Burevestnik.