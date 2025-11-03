Zašto toliko Jevreja podržava Zohrana Mamdanija za gradonačelnika New Yorka

Mamdani je privukao snažnu podršku mladih Jevreja, ali i razotkrio duboke podjele unutar nekih jevrejskih zajednica.

New York City je dom najveće jevrejske populacije izvan Izraela — gotovo milion Jevreja živi u ovom metropolisu.

Nijedan ozbiljan politički kandidat ne može ignorisati ovu etnički, vjerski, politički i kulturno raznoliku zajednicu.

Na demokratskim predizborima za gradonačelnika New Yorka, čak 67 posto Jevreja mlađih od 44 godine glasalo je za kandidata Zohrana Mamdanija, dok je ukupno osvojio 43 posto jevrejskog glasačkog tijela, prema istraživanjima.

Neki od Mamdanijevih glasača formirali su i posebnu grupu podrške pod nazivom “Jews for Zohran” (Jevreji za Zohrana), koju čine pojedinci i članovi organizacija poput Jews for Racial and Economic Justice i Jewish Voice for Peace. Oni su se aktivno mobilisali kako bi angažovali svoje zajednice — ali i Njujorčane uopće.

Kako se izbori približavaju kraju, Middle East Eye je razgovarao s nekoliko jevrejskih glasača koji podržavaju Mamdanija, iako ga politički protivnici često optužuju za antisemitizam.

„Svi zaslužuju dostojan život

Jacob Bloomfield je jedan od hiljada volontera koji su se pridružili kampanji. Kaže da podržava Mamdanija jer vjeruje da svako u društvu treba imati pristup osnovnim životnim uslovima — stanu, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, prevozu, zdravoj hrani i sigurnosti.

„Zabrinut sam jer su ti osnovni elementi stabilnog života mnogima nedostižni. Čak i Njujorčani koji imaju poslove koji su prije trideset godina smatrani srednjoklasnim danas se bore da opstanu“, kaže Bloomfield.

„To je neprihvatljivo. Mamdani je jedini kandidat koji se ozbiljno suočava s težinom i tragičnošću te situacije.“

Dodaje da voli direktno razgovarati s ljudima: „To je najosnovniji, a možda i najvažniji aspekt politike.“

Bloomfield smatra da mladi Jevreji podržavaju Mamdanija i zato što ne vjeruju da ih Izrael predstavlja, te zato što, kao i svi drugi, dijele brige o rastu troškova života.

„Izrael tvrdi da predstavlja sve Jevreje svijeta kako bi opravdao svoje zločine, iako izraelski zvaničnici vrijeđaju američke Jevreje, a neortodoksnim Jevrejima iz inostranstva nije dopušteno da slobodno praktikuju vjeru u Izraelu“, kaže on.

„Anticionistički Jevreji osjećaju potrebu da progovore protiv ubistava, osvajanja, ekološkog uništenja, gladi, raseljavanja i svih drugih zločina koji se navodno čine u njihovo ime.“

„Volim njegove principe“

Glumac i komičar Matt Ketai (36) takođe volontira za Mamdanija. Kaže da ga privlače i program i energija kandidata.

„Vjerujem u to ko je Zohran. Volim njegove principe, njegove ideje, njegovu strast. On zaista samo želi da New York učini boljim mjestom — a to je rijetko među političarima“, kaže Ketai.

Izražava zabrinutost zbog islamofobnih narativa koje šire nezavisni kandidat i bivši guverner New Yorka Andrew Cuomo i drugi, nazivajući Mamdanija antisemitskim.

„Sva ta islamofobija i govor o antisemitizmu zapravo me čine manje sigurnim kao Jevreja, jer se šire lažne ideje i strahovi“, kaže on.

„Zapravo je retorika Andrewa Cuoma ta koja ljude čini manje sigurnima.“ — Matt Ketai

Ketai dodaje da su sigurnost muslimana i Jevreja međusobno povezane.

„Vjerujem da bi Zohran mnogo učinio i za jevrejsku zajednicu i za cijeli New York. Osjećali bismo se sigurnije.“

Kaže da primjećuje ljude koji koriste islamofobne argumente da opravdaju svoj strah od Mamdanija kao gradonačelnika.

„Zanimljivo je to čuti, jer se ja osjećam sigurnije s Zohranom nego s Cuomom, koji koristi islamofobiju da bi se dokopao vlasti.“

Generacijska podjela među Jevrejima

Njujorški novinar Caleb Espiiritu-Bloomfield kaže da podržava Mamdanija zbog njegove energije i autentičnosti.

„Osjećam isto uzbuđenje kakvo sam imao kada se Obama tek pojavljivao“, kaže on.

Iako ne vjeruje da će Mamdani odmah uspjeti ispuniti svoje ključne ciljeve — poput zamrzavanja kirija ili uvođenja besplatnog javnog prevoza — vjeruje da će se iskreno boriti za to.

„On razumije šta muči sve Njujorčane, bez obzira na njihovo porijeklo. I vjerujem da će pokušati ostvariti promjene.“

Espiiritu-Bloomfield ističe duboku generacijsku podjelu među Jevrejima po pitanju Izraela.

„Starije generacije imaju taj stari, neupitni pogled na Izrael, i teško im je to preispitati, jer smatraju da to direktno utiče na njihovu sigurnost, gdje god da žive.“

Kaže da ne vjeruje da je Mamdani antiizraelski:

„Zanimljivo je da bi sama izjava ‘Mamdani nije anti-Izrael’ naljutila i cioniste i anticioniste, jer jedni ga vide kao neprijatelja, a drugi kao svog saveznika.“

Espiiritu-Bloomfield dodaje da Cuomo „glumi da je Jevrej“, iako nije.

„Koristi nasumične jidiš riječi u debatama — gledao sam ga i mislio: ‘Nisi ti Jevrej’.“

Kaže da mu uliva povjerenje to što je Mamdani musliman:

„Judaizam i islam dolaze iz istog korijena — jezici su slični, hrana je slična, a mnogi jevrejski principi slični su pet stubova islama. Vjerujem da svi Jevreji, bez obzira na ideološku pripadnost, imaju mjesto u njegovoj viziji budućnosti New Yorka.“

Solidarnost manjina

Jedan 66-godišnji Jevrej iz gornjeg istočnog dijela Manhattana, koji je želio ostati anoniman, kaže da unutar jevrejske zajednice vlada „užasna podjela“.

„Prva se odnosi na Izrael, a druga na Mamdanija — koji je, zapravo, postao simbol te prve.“

Iako je u predizborima glasao za Brada Landera, sada podržava Mamdanija, zbog čega je, kaže, doživio osude.

„Dobio sam najodvratnije komentare zbog svoje podrške Mamdaniju. U mojoj sinagogi na Istočnoj strani čujem ljude kako govore da se ne osjećaju sigurno i da će morati da se presele. To su ljudi koji žive u milionerskim stanovima i imaju vikendice. Ne znam čega se tačno plaše.“

Dodaje da su mnogi Jevreji „zgroženi otvorenom i gnusnom islamofobijom“, čak i unutar same jevrejske zajednice.

„Mamdani se iskreno trudi da priđe Jevrejima, i razumije kako je i Jevrejima i muslimanima živjeti kao manjinama u kršćanskoj većini.“

„Znam da ima mnogo Jevreja koji glasaju za Mamdanija, ali o tome šute — jer bi inače naišli na osude.“

Ipak, optimističan je uoči izbora 4. novembra:

„Kada se prašina slegne, vjerujem da će hiljade Jevreja glasati za Mamdanija.“