Raskošna ceremonija pred 79 delegacija: U Kairu otvoren najveći muzej na svijetu posvećen jednoj civilizaciji

U subotu je raskošnom cereminijom, kojoj je prisustvovalo 79 delegacija iz cijelog svijeta, od čega je 39 predvođeno kraljevima, prinčevima ili šefovima država i vlada otvoren Veliki egipatski muzej. Program je uključivao svjetlosno-zvučni show koji je ispunio nebo faraonskim slikama. Hologramske projekcije oživjele su ikonične simbole, uključujući živopisan prikaz sarkofaga kralja Tutankamona i njegove poznate zlatne maske. Veče je završilo muzičkim nastupom na nekoliko svjetskih jezika koji je nosio poruku otvaranja vrata miru.

Smješten na gotovo pola miliona kvadratnih metara, Veliki egipatski muzej je najveći muzej posvećen jednoj civilizaciji i najveći arheološki muzejski kompleks na svijetu. Više od 100.000 artefakata, od kojih je 4.549 iz grobnice kralja Tutankamona (kolekcija blaga faraona Tutankamona), koji su prvi put zajedno izloženi od otkrića njegove grobnice u novembru 1922. godine, te će mnoge javnost imati priliku vidjeti prvi put, prati priču drevnom Egiptu, od prahistorijskog i faraonskog doba do grčko- rimskog doba. Posjetioci imaju priliku pratiti kontinuiranu naraciju koja povezuje svakodnevni život, religiju i državnu moć kroz hiljade godina. Muzej sadrži 12 velikih dvorana okruženih uređenim vrtovima površine 120.000 kvadratnih metara.

Foto: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Otvaranje nakon dvije decenije čekanja

Muzej, u kojem su izložene hiljade pogrebnih artefakata koji su ranije bili razasuti širom Egipta, otvoren je nakon dvije decenije iščekivanja i bezbrojnih odlaganja.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Egipatski premijer Mostafa Madbouly na konferenciji za novinare u Kairu je rekao da se “najveći dio izgradnje, završne obrade i dovođenja ove globalne znamenitosti u njen sadašnji oblik dogodio tokom proteklih sedam do osam godina.

Delegacije iz cijelog svijeta na ceremoniji otvaranja muzeja, Foto: Ured egipatskog predsjednika

Među znamenitostima muzeja je i 3.200 godina star, 16 metara dug viseći obelisk faraona Ramzesa II i njegova masivna statua visoka 11 metara.

Ogromno stepenište obloženo je statuama drugih drevnih kraljeva i kraljica, a na gornjem spratu ogroman prozor nudi savršen pogled na piramide u Gizi.

Muzej predložen za vrijeme vladavine Mubaraka

Muzej je prvi put predložen 1992. godine, za vrijeme vladavine predsjednika Hosnija Mubaraka, a izgradnja je započela 2005. godine. Prema procjenama, njegova izgradnja je trajala gotovo isto koliko i izgradnja Velike piramide.

Muzej je djelomično otvoren krajem prošle godine, gdje su posjetitelji imali priliku posjetiti između ostalih Veliku dvoranu, 12 javnih galerija kao i vrtove, ali od 4. novembra kompletan kompeks će biti dostupan za posjetitelje.

Jedan od vrhunaca kompleksa je živi konzervatorski laboratorij, vidljiv kroz staklo od poda do plafona, gdje posjetitelji mogu gledati restauratore kako sastavljaju 4.500 godina star solarni brod zakopan u blizini Keopsove piramide.

U Egiptu očekuju da će muzej godišnje privući pet miliona posjetilaca, a već sada ga dnevno posjećuje 5.000 do 6.000 posjetilaca.

Foto: Reuters

Više od 100.000 artefakata, od kojih je 4.549 iz grobnice kralja Tutankamona, prati priču o Egiptu od najranijih početaka njegove historije, Foto: Reuters

Ključne činjenice o muzeju

Objekat je predviđen da bude jedan od najvećih i najmodernijih muzeja na svijetu, a nalazi se neposredno izvan Kaira – u blizini piramida u Gizi

Kamen temeljac postavljen je 2002. godine, iako arhitektonske i građevinske firme tada još nisu bile odabrane.

Glavni ugovor za projektovanje Velikog egipatskog muzeja dodijeljen je irskoj arhitektonskoj firmi Heneghan Peng 2003. godine nakon međunarodnog konkursa; ukupno je oko 300 ljudi iz 13 kompanija iz 6 zemalja bilo angažovano na fazama projektovanja.

Foto: Reuters

Početna procjena troškova izgradnje bila je oko 500 miliona dolara, ali usljed kašnjenja i promjena projekata konačna cijena kompleksa premašila je milijardu dolara.

Jedan od prvih artefakata prebačenih u novi muzej bio je ogromna 3.200 godina stara statua Ramsesa II (≈83 tone) koji je ranije stajao usred kružnog toka u Kairu, poznat kao Ramzesov trg.