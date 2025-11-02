Slavni glumac prodaje svoj restaurirani Jaguar iz 1963

Jaguar E-Type jedan je od najpoznatijih i najcijenjenijih modela u historiji ovog proizvođača. Ali, automobil koji će biti ponuđen na prodaju na aukciji NEC Classic Motor Show 8. novembra ima posebnu priču. To će ga učiniti posebno privlačnim ljubiteljima vozila poznatih ličnosti.



Jaguar E-Type Series 1 3.8 Coupé iz 1963. godine legendarnog komičara Rowana Atkinsona bit će ponuđen bez minimalne cijene. Međutim, automobil nije bio tretiran s pažnjom kakvu obično imaju skupi oldtajmeri. Naprotiv, pojavio se zajedno s Atkinsonom u Netflixovom hitu Man vs. Bee i tom prilikom je pretrpio ozbiljna oštećenja.



Automobil se pojavljuje u više scena uništenja. Razbijen mu je zadnji prozor, zapaljena instrument tabla, a dijamantskim rezačem je oštećena karoserija. Sve to bez korištenja efekata.

Automobili treba da se voze

Foto: NEC

Atkinson je automobil kupio odmah po završetku snimanja. Kako je rekao, automobili korišteni u filmovima obično su „istrošeni“ nakon produkcije. Potrošio je desetine hiljada funti da ga vrati u sadašnje stanje. Dodao je da je lično brusilicom presjekao zadnji dio karoserije tokom snimanja i da nema problem s oštećenjima na automobilima koja se kasnije mogu popraviti.

Sedamdesetogodišnji Atkinson poznat je po svojoj ljubavi prema automobilima i auto-trkama. Kao i mnogi zaljubljenici u automobile, vjeruje da automobili treba da se voze, a ne samo da se posmatraju.



Kako je prenio Telegraf, Atkinson je rekao: „Prodajem E-Type jer ga ne vozim dovoljno. Ja sam više vozač nego kolekcionar. Ako se automobil ne koristi, mora da ide. Ali nedostajat će mi njegova neobuzdana ljepota“.

Restauracija automobila

Foto: NEC

Osim oštećenja u seriji Man vs. Bee, automobil je vrlo malo vožen.

„Nisam prešao više od 300 kilometara milja otkad je restauriran“, rekao je glumac. „Ali radi odlično — motor je posebno prijatan“.

Automobil je prvobitno proizveden s volanom na lijevoj strani i prodat kao nov u Sjedinjenim Državama. U Veliku Britaniju vraćen je 1989. godine, kada je prepravljen na desni volan i potpuno restauriran.

Prema aukcijskoj kući Iconic Auctioneers, oštećenja koja su nastala tokom snimanja zapravo mogu povećati vrijednost automobila zbog njegove jedinstvenosti i prepoznatljivosti. Direktor kuće, Rob Hubbard, rekao je da je ovo prvi put da se javno prodaje automobil koji je bio oštećen i zatim restauriran. To ga čini zanimljivim primjerkom za kolekcionare.

Atkinsonova kolekcija

Atkinson ima dugu historiju posjedovanja neobičnih i skupocjenih automobila. Njegov najpoznatiji automobil je McLaren F1, koji je dva puta havarisao. To je dovelo do najveće isplate osiguranja u istoriji Ujedinjenog Kraljevstva – čak 985.000 dolara. Taj automobil prodao je 2015., za 10,2 miliona dolara.



Jedan od najznačajnijih automobila koje je posjedovao je BMW 328 iz 1939. godine. Originalni fabrički automobil koji je pobijedio na trci Mille Miglia 1940. godine. Vozili su ga Huschke von Hanstein i Walter Bäumer za nacističku Njemačku. Atkinson je kasnije tim automobilom učestvovao na savremenoj rekonstrukciji Mille Miglia, ali bez ikakvih fašističkih obilježja.

Foto: NEC

Njegova prva velika kupovina automobila nakon početnog uspjeha u karijeri bila je Aston Martin V8 Vantage iz 1977., koji je kupio 1984. Kasnije ga je koristio u filmu Johnny English Strikes Again. Godine 1998., kupio je prvi Aston Martin V8 Vantage Zagato s desnim volanom. Odmah ga je preradio u trkačku verziju sa Aston Nimrod Le Mans V8 motorom. Taj Zagato je prodao 2008. godine.

Među ostalim zanimljivim automobilima koje je posjedovao su i Lancia Thema 8.32 (limuzina s Ferrarijevim V8 motorom), Rolls-Royce Phantom Coupé korišćen u filmu Johnny English Reborn s rijetkim BMW V16 motorom od 9 litara, kao i trkački Jaguar MkVII iz 1951. godine. S njim i dalje učestvuje na Goodwood Revival trkama. Taj automobil od milja naziva „veliki stari autobus“ i iako sebe smatra amaterom, i dalje aktivno vozi trke.

Josh Max, saradnik Forbesa

