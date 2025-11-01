Najmlađi svjetski milijarderi koji su sami stekli bogatstvo – imaju samo 22 godine i osnivači su startupa

Mercor, regrutni startup koji pomaže najvećim AI laboratorijama u Silicijumskoj dolini da treniraju svoje modele, upravo je iznjedrio najmlađe milijardere u svijetu, a koji su samostalno zaradili novac: trojicu osnivača kompanije od po 22 godine — prijatelje iz srednje škole u oblasti Zaliva (Bay Area), koji su se nekad zajedno takmičili u debatnom timu.

Ranije ove sedmice, startup iz San Francisca objavio je da je u novoj rundi finansiranja prikupio 350 miliona dolara, predvođenoj fondom Felicis Ventures, uz učešće velikih investitora Benchmark, General Catalyst i Robinhood, čime je kompanija procijenjena na 10 milijardi dolara. Taj svježi kapital učinio je direktora Brendana Foodyja, tehničkog direktora Adarsha Hirematha i predsjednika odbora Surya Midha najnovijim milijarderima AI revolucije, od kojih svaki, prema procjeni Forbesa, posjeduje oko 22% udjela u kompaniji.

„To je zaista ludo“, rekao je Foody za Forbes. „Osjećaj je potpuno nestvaran. Iskreno, daleko iznad svega što smo mogli zamisliti prije samo dvije godine.“

Mladi vunderkindi Silicijumske doline

Čak i u Silicijumskoj dolini, opsjednutoj mladošću, gdje se osnivači početnici slave decenijama, Mercor se posebno ističe po godinama svojih lidera. Sva trojica su Thiel stipendisti – učesnici programa konzervativnog milijardera-investitora Petera Thiela, koji svake godine dodjeljuje stipendije od 100.000 dolara mladima koji se obavežu da neće pohađati fakultet. Danas su postali simbol dvadesetogodišnjih preduzetnika iz AI ere.

„Najluđa stvar za mene je što bih, da ne radim na Mercoru, diplomirao prije par mjeseci“, rekao je Hiremath, koji je pohađao Harvard dvije godine prije nego što je odustao nakon druge godine studija. „Moj život se preokrenuo za 180 stepeni u vrlo kratkom periodu.“

Najmlađi milijarderi u historiji tehnološke industrije

Foto: ULY Inc. for Mercor/Forbes

Novi status osnivača Mercora stavlja ih na vrh liste mladih tehnoloških preduzetnika čije su lična bogatstva nedavno prešla prag od milijardu dolara. Oni su preuzeli titulu najmlađih milijardera, koji su samostalno stečenih milijardera od izvršnog direktora Polymarketa, Shaynea Coplana, starog 27 godina, koji je tu titulu držao samo 20 dana, nakon investicije od dvije milijarde dolara od strane kompanije Intercontinental Exchange, vlasnika Njujorške berze (NYSE).

Prije njega, tu je čast nosio Alexandr Wang, suosnivač kompanije Scale AI, koji je sa 28 godina bio najmlađi samostalno stečeni milijarder. Njegova partnerica iz kompanije, Lucy Guo, postala je najmlađa žena milijarderka u svijetu sa 30 godina – preuzimajući titulu od Taylor Swift.

Ono što je posebno upečatljivo jeste njihova mladost: sa 22 godine, sva trojica su mlađa nego što je Mark Zuckerberg bio kada je postao milijarder sa 23.

Midha, koji rođendan slavi u junu, najmlađi je među trojicom za oko dva mjeseca. Jedini samostalna preduzetnica koja je ranije dostigla milijardu bila je Kylie Jenner sa 21, iako je Forbes kasnije smanjio njeno bogatstvo nakon istrage koja je pokazala da je precijenila prihode svoje kompanije Kylie Cosmetics.

Od studentskog projekta do AI giganta

Izvor: Mercor/Screenshot

Foody, Hiremath i Midha osnovali su Mercor 2023. godine, prvobitno s misijom da povežu inženjere iz Indije sa američkim firmama koje traže freelance programere. Napravili su platformu za zapošljavanje koja je omogućavala kandidatima da obavljaju razgovore za posao preko AI avatara, a potom ih spajala sa kompanijama koje traže talentovane stručnjake.

U tom procesu otkrili su ogromnu potražnju za označavanjem podataka (data labeling) – angažujući vrhunske izvođače poput doktora nauka i advokata za saradnju sa vodećim AI laboratorijama kao što je OpenAI.

Sva trojica su se pojavila na Forbesovoj listi “30 ispod 30” za 2025. godinu, a u septembru, nedugo nakon što se Mercor našao na listi Forbes Cloud 100 najuspješnijih privatnih kompanija u oblasti klaud računarstva, Foody je objavio da je kompanija dostigla godišnji prihod od 500 miliona dolara, u odnosu na 100 miliona u martu.

Industrija u previranju i novi izazovi

Vijest o finansiranju stiže u trenutku kada industrija označavanja podataka prolazi kroz velike promjene. U junu je Meta najavila da kupuje 49% udjela u Scale AI za 14 milijardi dolara, preuzimajući njenog harizmatičnog direktora Aleksandra Wanga. Taj potez ohrabrio je manje igrače da postanu agresivniji, tvrdeći da laboratorije više neće željeti da sarađuju sa dobavljačem koji je toliko povezan sa Metinim AI ambicijama.

U međuvremenu, konkurencija ostaje jaka: Surge, starija kompanija osnovana 2016., vodi pregovore o finansiranju koje bi je procijenilo na 30 milijardi dolara, čime bi njen osnivač Edwin Chen postao najmlađi milijarder sa Forbes 400 liste. Turing AI, procijenjen na 2,2 milijarde dolara, prikupio je 110 miliona u julu, dok je manja firma Invisible, posljednji put procijenjena na 500 miliona dolara u 2023., postala ključni partner za OpenAI i Microsoft.

Međutim, konkurencija je donijela i kontroverze. U septembru je Scale tužio Mercor, tvrdeći da je startup ukrao poslovne tajne. U tužbi se navodi i bivši rukovodilac Scalea koji je prešao u Mercor i navodno prenio više od 100 povjerljivih dokumenata. „To nije nešto o čemu previše razmišljamo“, rekao je Foody na pitanje o tužbi.

Mladi ljudi iz tehnoloških porodica

Kao rođeni stanovnici oblasti Zaliva, Foody i njegovi saradnici odrasli su okruženi tehnologijom. Sva trojica su djeca softverskih inženjera. Foodyjeva majka radila je u Metinom odjeljenju za nekretnine, a otac je osnovao kompaniju za grafičke interfejse devedesetih, prije nego što je postao savjetnik startupima.

Jedan od Foodyjevih prvih poduhvata, još kao šesnaestogodišnjaka, bio je posao u kojem je pomagao prijateljima da dobiju promocije na Amazon Web Services, naplaćujući im po 500 dolara. Hiremath i Midha upoznali su se sa 10 godina, na takmičenju u debati u osnovnoj školi, a sa Foodyjem su se povezali u srednjoj školi kroz isti debatni tim.

Hiremath se zainteresovao za tržište rada tokom studija na Harvardu, gdje je radio istraživanja za bivšeg ministra finansija SAD i sadašnjeg člana odbora OpenAI-ja, Larry Summersa, koji je kasnije i sam investirao u Mercor.

„Nemamo vremena za luksuz“

Kao novi milijarderi, osnivači kažu da nisu kupili ništa luksuzno – jednostavno, zato što nemaju vremena.

„Iz kancelarije izlazim oko 10:30 uveče, prosječno šest dana u sedmici“, kaže Foody. „Dakle, nema mnogo prostora da nas išta izvan posla odvuče od onoga što radimo.“

Richard Nieva, Forbes

