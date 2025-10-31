Sve je zapisano u kartama: Ukrajinci traže odgovore u tarotu usred ratnih strahova

Usred rastuće neizvjesnosti rata, neki Ukrajinci traže odgovore u tarotu.

Broj gledalaca raste, desetine, pa stotine, ponekad gotovo hiljadu. Svi su tu iz istog razloga: da čuju najnovija predviđanja Tete Fanje o mogućim ruskim napadima na ukrajinske gradove.

„(Pogledajmo) Kijev u novembru“, kaže tokom nedavnog prijenosa, dok vadi karte iz promiješanog špila. „Moglo bi biti problema s resursima — ne samo sa strujom i gasom. Vidim ozbiljne probleme s vodom u Kijevu… Možda i planska isključenja.“

U ratnoj Ukrajini, budućnost može nestati u trenu. Zato se neki Ukrajinci okreću tarotu, špilu karata koji simbolizira životne teme, duhovne lekcije i svakodnevna iskustva u pokušaju da pronađu barem privid kontrole usred haosa.

Prema anketi koju je 2024. proveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS), oko 43% Ukrajinaca vjeruje u različite oblike ezoteričnog uključujući tarot, vidovnjake i gatare. Iako interes postoji kod oba spola, žene su sklonije takvim vjerovanjima (49%) nego muškarci (36%).

Fascinacija tarotom ne odvija se samo putem interneta. Širom Ukrajine, praktikanti pronalaze novu publiku željnu uvida. Jedna od njih je Gromovica (Munja) Berdnik, čitačica tarota iz Kijeva.

REUTERS/Stringer

„Tarot je ključ našeg podsvjesnog, tog svetog prostora iz kojeg potiču uzroci događaja i pojava. To je tajna: kroz karte možemo sagledati kako bi se situacija mogla razviti,“ rekla je Berdnik za The Kyiv Independent.

„Cijeli naš život je put kroz šumu. Nailazimo na panjeve, provalije i ponekad vučje jame… i često ne vidimo šumu od drveća. Tarot može postati vodič koji nas usmjerava i pomaže nam da se snađemo.“

Za Berdnik, ovo nije hobi već „porodični dar“. Kaže da je njena prabaka bila vidovnjakinja i iscjeliteljka u rodnom selu dar koji se, kako kaže, prenosi s koljena na koljeno.

Poput Berdnik, Teta Fanja tarot praktikuje još od mladosti. Za nju je tarot „alat za proricanje, način da se zaviri u budućnost i predvide važne stvari.“

Prije nego što je tarot postao popularan u mainstreamu, u ukrajinskim selima su oduvijek postojale osobe za koje se vjerovalo da imaju posebne darove iscjeljenja i predviđanja. U doba SSSR-a, ezoterične prakse bile su potisnute, ali s približavanjem raspada države, podzemne izdavačke mreže, poznate kao samoizdanje, proširile su knjige i priručnike o tarotu širom Ukrajine i susjednih zemalja.

Prema istraživaču Ruslanu Halikovu, koji je 2021. pisao o toj temi, „postoje dokazi da su krajem 1980-ih i početkom 1990-ih ezoterične knjige i časopisi stizali u Ukrajinu iz baltičkih republika i Moldavije“, gdje ove zajednice „nisu bile toliko represirane kao u Kijevu.“

Krajem 1980-ih i početkom 1990-ih pojavio se talas pop-mistika i ezoteričara širom postsovjetskog prostora. U Ukrajini je Vasilij Čumak stekao popularnost „energetskim iscjeljivanjem“ uživo na televiziji.

Iako vrlo kontroverzan, njegov uspjeh pokazao je trajnu fascinaciju javnosti mistikom i duboku potrebu za smjernicama u vremenu društvenih i političkih potresa. Sličan fenomen pojavio se i u Rusiji, gdje je Anatolij Kašpirovski hipnotisao mase u televizijskim emisijama.

Stručnjaci za mentalno zdravlje kažu da traženje odgovora u ezoteriji u nesigurnim vremenima nije nužno loše. Zapravo, može imati vrijednost, naročito kada osoba kroz takav odnos jača povjerenje u vlastitu intuiciju.

„Ideja korištenja tarota kao alata za samorefleksiju sama po sebi nije loša i poklapa se s nekim psihološkim tehnikama“, objašnjava psihologinja Olga Grišun-Griščik iz Černivcija.

„Ali, kao i svaki alat, može biti štetan ako se zloupotrijebi. Karte su simboli, svojevrsne metafore — svako ih tumači na svoj način, često videći ono što želi ili ono čega se boji.“

Karte, dodaje, mogu samo odražavati stanje kakvo trenutno jeste.

Ukrajinci se obraćaju čitačima tarota poput Berdnik i Tete Fanje s raznim pitanjima, ali mnoge od njih pokreću brige povezane s ratom od majki koje su pobjegle u inostranstvo s djecom do onih koje su preživjele rusku okupaciju.

REUTERS/Alexander Ermochenko

„Drugi najčešći skup pitanja odnosi se na okupaciju,“ kaže Teta Fanja. „Ljudi silno žele da se vrate kući.“

Usred beskrajne tuge i nesigurnosti rata, postoje teme koje iskusne čitačice tarota poput Berdnik i Tete Fanje razmatraju s posebnim oprezom. Od sudbine nestalih osoba do opasnosti života u gradovima blizu fronta, te granice, kažu one, odražavaju etičku odgovornost i razumijevanje da tarot prvenstveno služi kao vodič i sredstvo refleksije.

U svojim prijenosima uživo, Teta Fanja često upozorava gledaoce da konačne odluke moraju donijeti sami.

„Ne mogu nekome reći da će mu se dogoditi nešto loše. To ne smije da se radi, to je kao oblik programiranja. Uvijek upozorim na moguće opasnosti i kažem ljudima da ne zanemaruju svoju intuiciju,“ objašnjava.

Kad su u pitanju najteža ratna pitanja, poput nestalih osoba, Berdnik je jednako oprezna.

„Ne prihvatam uvijek takva čitanja. Prvo kroz karte procijenim vrijedi li uopće ulaziti u to. Uvijek naglasim da je to najdelikatnija oblast tarota… i naravno, za takva čitanja ne uzimam novac,“ kaže ona.

Berdnik odbija pitanja o izbjegavanju mobilizacije. Njen stav je patriotski, vjeruje da svako ima ulogu u odbrani Ukrajine od ruske agresije.

REUTERS/Thomas Peter

„Imam mnogo bliskih prijatelja koji su mogli izbjeći front, neki zbog zdravstvenih razloga, neki jer imaju troje i više djece, ali otišli su jer su osjećali da ne bi mogli pogledati svoju djecu u oči ako ne bi,“ objašnjava, piše Kyiv Independent.

Također, izbjegava pitanja o tome kada će rat tačno završiti, jer, kaže, „to zavisi od previše nepredvidivih faktora da bi se dalo pouzdano predviđanje.“

„Linije stvarnosti koje bi pokazale kraj rata još se nisu oblikovale. A šta uopće znači ‘kraj rata’? Pobjeda? Povrat teritorija? Primirje? Karte mogu samo odražavati ono što jeste sada.“