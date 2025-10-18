Kako je ukrajinski preduzetnik stvorio globalni EdTech fenomen usred rata

Anton Pavlovski je osnovao Headway Inc. kako bi pomogao zauzetim ljudima da poboljšaju svoje živote čitanjem više knjiga — i da se odmaknu od beskonačnog „doomscrollanja“. Ni zračne uzbune ga nisu zaustavile.

Četrdesetogodišnji ukrajinski poduzetnik Anton Pavlovski, osnivač kompanije Headway Inc., koja razvija gamificirane obrazovne aplikacije, bio je u Londonu kada je u februaru 2022. počeo rat u njegovoj domovini. Do tada je Headway već bilježio ogroman uspjeh — dosegao je 20 miliona korisnika od svog osnivanja 2019. godine, a Pavlovski je bio u obilasku novog ureda u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kada je čuo da je ruska vojska napala Kijev, gdje se nalazilo sjedište firme i 150 zaposlenih, njegova prva misao bila je sigurnost tima.

„Nisam ih želio ostaviti“, prisjeća se. „Vratio sam se svojom voljom.“

Napustio je Veliku Britaniju u roku od nekoliko sati, prvo odletio u Lublin (Poljska), zatim otišao u Rumuniju, odakle je pješačio do jugozapadne granice Ukrajine. Na granici ga je dočekao njegov otac, šezdesetogodišnji bivši vojni komandant, koji se odmah ponovo prijavio u vojsku.

Zajedno su organizovali evakuaciju zaposlenih Headwaya i stotina članova njihovih porodica u Varšavu, gdje je kompanija privremeno otvorila ured. Neki su odlučili ostati u zemlji.

Knjige su mu promijenile život — a zatim i biznis

Kada je osnovao Headway, Pavlovski je imao 34 godine i bio je direktor proizvoda u IT firmi Genesis Tech. Upravo je prolazio kroz bolan razvod nakon pet godina braka. „Bilo je teško“, kaže za Forbes. „Ali to me natjeralo na put samospoznaje. Gutao sam knjige o psihologiji, međuljudskim odnosima i mindfulnessu — i taj stres mi je ponovo probudio ljubav prema čitanju.“

Shvatio je da većina ljudi nema priliku da kroz takvo putovanje prođe sama. „Koliko god ja volio čitanje, nisam mogao očekivati da svi dijele tu strast“, kaže.

Prekretnica je nastupila kada je čitao blog poslovnog autora Lexa Sisneya, stručnjaka za skaliranje biznisa. Jedno pitanje ga je duboko pogodilo:

“Šta bi radio kada bi znao da je uspjeh zagarantovan?”

„Uvijek sam sebe pitao šta ima najveće šanse za uspjeh“, prisjeća se. „Ovaj put sam odlučio: želim ljudima omogućiti da uče — bilo gdje, bilo kada.“

Pavlovski je predstavio Genesisu ideju edukativne aplikacije koja destilira znanje iz knjiga. Kompanija je uložila 5 miliona dolara u zamjenu za manjinski udio. „Imao sam sreće — mnogi moraju pitchati stotine investitora, a ja sam pitchao jednog“, kaže.

Headway Inc. (ne treba ga miješati s istoimenom američkom firmom za mentalno zdravlje) lansiran je četiri sedmice kasnije. Danas broji 160 miliona korisnika kroz pet različitih proizvoda. Forbes procjenjuje godišnji prihod na 160 miliona dolara, a vrijednost kompanije na 720 miliona dolara. Headway zapošljava oko 450 ljudi i ima urede u četiri zemlje Istočne Evrope.

Njihova glavna aplikacija nudi 15-minutne sažetke knjiga iz oblasti samousavršavanja, biznisa i psihologije — kao alternativu gubljenju vremena na društvenim mrežama. Godine 2021. kompanija je dodala i aplikaciju Impulse, fokusiranu na samospoznaju kroz kvizove i testove ličnosti.

Sav sadržaj proizvode zaposlenici, uz minimalnu pomoć AI alata. „Tu smo starinska škola“, kaže Pavlovski, koji posjeduje 33% kompanije i obavlja funkciju generalnog direktora.

Forbes

Pametno skaliranje i rast čak i u ratu

Headway prihod ostvaruje kroz tri kanala, od kojih je najveći pretplatnički model. Cijene se kreću do 7,99 dolara sedmično, ali pametnim popustima i „poklon“ ponudama mogu pasti i na 19,99 dolara godišnje. Kompanija dodatno zarađuje na ilustracijama iza paywalla, ograničenom oglašavanju i Amazon affiliate provizijama.

Headway je profitabilan od 2020. godine, a u prvoj godini rata prihod mu je porastao za 90%, da bi se zatim utrostručio.

„Niko nije želio spustiti standarde“, kaže šef kabineta Oleksandr Jarošenko. Kompanija je unaprijed osigurala krizni fond i pokrila troškove preseljenja zaposlenih bez gubitaka u 2022.

Iste godine lansirali su Nibble, aplikaciju za stariju publiku fokusiranu na STEM i humanističke nauke, koja sada ima 6 miliona korisnika, te su pokrenuli B2B prodaju, osiguravši 500 korporativnih klijenata.

Najveći skok rasta došao je kroz Headway i Impulse — od 20 miliona korisnika 2022. do 150 miliona danas. Ključ je bio u pametnom oglašavanju: korištenjem alata poput Midjourneyja i HeyGena kreirali su stotine hiljada vizuala i videa za Instagram i TikTok, neprestano testirajući i optimizirajući kampanje.

U 2024. su prikupili preko 7 milijardi prikaza reklama, privukli 46 miliona novih korisnika, a AI je povećao povrat ulaganja u video oglase za 40%. Danas SAD čini više od polovine Headwayevih prihoda.

Aplikacije su proširile jezičke opcije — Impulse je dostupan na 21 jeziku, Headway na 6 — što je omogućilo ulazak na nova tržišta (iako ukrajinski još uvijek nije ponuđen jezik u samoj Headway aplikaciji).

Kompanija sada razvija B2B platformu za korporativno učenje i planira lansirati novi proizvod svake godine.

Iako neki obrazovni stručnjaci kritikuju „mikroučenje“ jer zanemaruje važnost sporog, dubinskog učenja, priznaju da Headway nudi odlične ulazne tačke za daljnje obrazovanje.

Pavlovski lično čita oko 70 knjiga godišnje. Njegov ured i čitaonica za uposlenike prekriveni su policama do plafona.

„Knjige i čitanje su mi izuzetno važni, ali znamo da nisu svi isti“, kaže. „Naša misija je da učenje prilagodimo svijetu u kojem živimo.“

Put prema IPO-u

U julu je Headway dobio „stratešku investiciju“ od Bullhound Capitala iz Luksemburga. Suosnivač Per Roman uporedio je kompaniju sa ranim investicijama u Spotify i Slack, ističući Pavlovskog kao „poseban karakter“.

Pavlovski očekuje da Headway do 2029. dostigne milijardu dolara godišnjeg prihoda i planira IPO na Njujorškoj berzi. U januaru 2026. otvara ured u New Yorku.

U međuvremenu, većina zaposlenih se vratila u Ukrajinu, a kompanija je preselila sjedište u mnogo veći, četvorospratni ured u Kijevu.

„Ljudi ovdje su izuzetno talentirani, izuzetno otporni i gladni uspjeha“, kaže Pavlovski.

Tokom video intervjua za Forbes, usred zračne uzbune, samo je mirno nastavio govoriti. Kada je prijetnja postala ozbiljnija, cijeli tim se spustio u podzemni parking — koji je Pavlovski opremio Wi-Fi mrežom i mini snack barom.

Ni rat ga nije zaustavio.

Autor Martina Di Licosa, Forbes

Please enable JavaScript

