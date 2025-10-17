Zašto Nestle ukida 16.000 radnih mjesta

Nestlé, svjetski lider u proizvodnji hrane i pića ukinut će 16.000 radnih mjesta širom svijeta u naredne dvije godine, saopćili su iz kompanije. 12.000 radnih mjesta se odnosi na administrativne i menadžerske pozicije, a 4.000 na proizvodnju, logistiku i lance snabdijevanja.

Kako je objašnjeno, otkazi su dio šireg napora kompanije da restrukturira radnu snagu i usmjeri ulaganja na brendove i proizvode s jakim potencijalom povrata – poput kafe, konditorskih proizvoda i premium robe.

Sljedeći korak je završetak strateških revizija portfolija koji obuhvata poslovanje s vodom, premium napicima te brendovima vitamina i suplemenata.

Restrukturiranje Nestléa

Restrukturiranje Nestléa, piše euronews.com, ima za cilj poboljšanje profitabilnosti i efikasnosti usljed rastućih pritisaka. Cijena dionica kompanije pala je za oko 35% od 2022. godine. Rast prodaje povećan je za samo 2,2% u 2024., – što je najslabiji rezultat u posljednjim godinama – iako je u prvih devet mjeseci ove godine dostigao 3,3%. Prijavljena neto prodaja, pogođena valutnim kursevima, iznosila je 65,9 milijardi švicarskih franaka (70,96 milijardi eura) u prvih devet mjeseci 2025., što je pad od 1,9% u odnosu na prethodnu godinu.

U međuvremenu, rastući eksterni troškovi i trgovinske barijere nastavljaju pritiskati profitne marže, poput nedavne američke carine od 39% na uvoz švicarske robe.

Smjena direktora

Ipak, kompanija očekuje da će otpuštanja donijeti godišnje uštede od oko milijardu švicarskih franaka i doprinijeti ukupnom cilju uštede od 3 milijarde franaka do kraja 2027. godine.

„Menadžment ima velike ambicije da vrati Nestlé tamo gdje je historijski bio, ali trenutno je kompanija u procesu promjena“, objasnio je Chris Beckett, analitičar potrošačkih dobara iz Quilter Cheviota.

Objava o otkazima dolaz nakon što je u septembru otpušten, sada već bivši izvršni direktor Laurent Freixe, koji je otkaz dobio zbog, kako prenosi euronews.com, nedavanja informacija o romantičnoj vezi s podređenom osobom, što je predstavljalo kršenje kodeksa ponašanja kompanije.

Za novog generalnog direktora je imenovan Philipp Navratil, koji je pokrenuo program restrukturiranja, navodeći da Nestlé mora „brže da se mijenja“ kako bi ostao konkurentan na globalnom tržištu koje se brzo razvija. Kao prioritet je istakao potrebu za „mentalitetom visokih performansi“ radi očuvanja tržišnog udjela.