Hoće li Bosch prevazići i ovu krizu

Njemački gigant Bosch najavljuje nova otpuštanja dok se pokušava prilagoditi nestabilnoj svjetskoj ekonomiji, jačoj konkurenciji iz Kine i prelasku sa klasičnih motora na električna vozila.

“Ne možemo sebi više priuštiti da održavamo neefikasna radna mjesta,” izjavio je izvršni direktor Stefan Hartung, ističući da su otpuštanja postala neizbježan korak u reorganizaciji.

Otpuštanja nisu novost. U posljednju godinu Bosch, jedna od vodećih kompanija u svijetu u proizvodnji elektronike, kućnih aparata, bijele tehnike i dijelova za automobile, već je otpustio 11.500 radnika, uključujući 4.400 u Njemačkoj. Ako se trenutni trendovi nastave, kompanija bi mogla izgubiti još 12.000 radnih mjesta do 2032. godine.

Kako bi ublažila posljedice, kompanija preferira dobrovoljni odlazak i prijevremenu penziju, umjesto masovnih otkaza. Ova mjera ima za cilj godišnje uštede od 2,5 milijarde eura u auto segmentu poslovanja, a pogođeni su sektori koji se bave proizvodnjom kočionih sistema, upravljača, senzora i drugih ključnih dijelova za automobile.

Pad profita i pritisci tržišta

Da je kompanija pod finansijskim pritiskom moglo se vidjeti još prošle godine kada je operativni profit (EBIT) pao na 3,2 milijarde eura, što je bio pad od 33% u odnosu na 2023. Prihodi su također pali za 1%, na ukupno 90,5 milijardi eura.

Iako su rukovodioci očekivali jaču 2024., sada 2025., vide kao prijelaznu godinu, s potencijalom za nove prilike za rast.

Glavni izazovi dolaze izvan Njemačke. Bosch mora brzo reagovati na tehnološke promjene, posebno na opadanje potražnje za motorima s unutrašnjim sagorijevanjem (ICE) i rastuću dominaciju električnih pogona i baterija. Velika ulaganja u elektrifikaciju sada su ključna, što zahtijeva reorganizaciju radne snage.

Vozilo za trke izloženo je na Boschovom štandu prvog dana sajma tehnologije i industrije “Innovation For All (IFA)” u Berlinu, Njemačka, 5. septembra 2025. REUTERS/Maryam Majd

Kineska konkurencija i strateška dilema

Najveći izazov za Bosch dolazi iz Kine, gdje kompanije poput BYD-a i CATL-a brzo preuzimaju globalno liderstvo u proizvodnji električnih vozila i baterija. Njihova tehnološka nadmoć i agresivna ekspanzija stavljaju evropske proizvođače pod dodatni pritisak. Da bi ostao konkurentan, Bosch mora ubrzati ulaganja u baterijsku tehnologiju i elektrifikaciju, optimizirati troškove bez ugrožavanja inovacija te maksimalno iskoristiti postojeće pogone za motore s unutrašnjim sagorijevanjem dok za njih još postoji tržište.

Ali, Bosch nije sam, jer i drugi dobavljači u autoindustriji, poput Schaefflera i Continentala, također su otpustili hiljade radnika.

Ni vodeći proizvođači automobila nisu pošteđeni. Volkswagen, pod čijom “kapom” je deset brendova i drži poziciju najvećeg evropskog proizvođača automobila, također planira masovna otpuštanja u Njemačkoj zbog pada prodaje i profita.

Čak je i Porsche, sportski brend u vlasništvu VW-a, zaustavio širenje ponude električnih vozila zbog slabe potražnje.

Iako je tranzicija ka električnim vozilima strateški prioritet i milijarde eura su već uložene, interes kupaca u Evropi ostaje ispod očekivanja. Istovremeno, cjenovni rat u Kini smanjuje zaradu evropskih proizvođača autodijelova i otežava im da se prilagode.

Ranije krize

Bosch je kroz svoju historiju prolazio kroz više kriza, uključujući velike promjene u autoindustriji 1992., finansijsku krizu 2008., i pandemiju 2020. U svakoj od njih kompanija je preduzimala mjere kako bi stabilizirala poslovanje – kroz smanjenje radnog vremena, otpuštanja zaposlenih i jačanje komunikacije sa radnicima. Ključ prevazilaženja problema bio je fokus na internacionalizaciju, proširenje poslovanja i inovacije, uz spremnost na promjene i očuvanje osnovnih vrijednosti. Bosch je kroz te krize pokazao da je sposoban da se prilagodi i izađe jači, a da li će biti tako i ovoga puta, pokazat će tržište i vrijeme.

Amela Hasanbašić