Svjetski uspjeh kompanije iz Viteza – Lejla Kraljević: Uskoro otvaramo pogone i u Saudijskoj Arabiji, a širimo se i na Kinu

U Vitezu, industrijskom centru srednje Bosne, gdje su fabrike decenijama bile okrenute namjenskoj industriji, preradi drveta i stakla, danas posluju dvije kompanije, potpuno nove industrije u Bosni i Hercegovini – Derubis Yachts i Derubis Caravans. Osnovali su ih supružnici Denis i Lejla Kraljević. U biznis su ušli kao proizvođači luksuznih jahti i brodova, da bi u jeku panedemije, dok je svijet stajao, odlučili pokrenuti proizvodnju karavana koji spajaju mobilnost, sigurnost i luksuz. Svi proizvodi izrađuju se ručno i u potpunosti u Bosni i Hercegovini.

Učešće na najvećem svjetskom sajmu karavana

Prošle sedmice, posjetili smo njihove proizvodne pogone i uvjerili se kako vizija, znanje i rad prave globalni brend.

Lejla Kraljević je i jedina žena na izvršnoj funkciji u karavaning industriji. Nedavno se vratila iz Njemačke, sa najvećeg sajma karavana u svijetu Caravan Salon Düsseldorf, na kojem je učestvovalo 760 kompanija iz 87 zemalja. Među izlagačima je bila i Bosna i Hercegovina.

“Sajam je bio zaista fenomenalan. Sa odličnim informacijama i iskustvima se vraćamo”, kaže Lejla Kraljević, osnivačica i direktorica kompanije Derubis Caravans dodajući:

„Naš cilj svake godine je da na sajmu sklopimo ugovore sa novim distributerskim partnerima u različitim zemljama. Ove godine interes su pokazale Francuska, Ukrajina, Holandija, Belgija i Italija, a do kraja mjeseca i početkom oktobra očekujemo i potpisivanje strateških ugovora.“

Dok obilazimo proizvodne pogone, u kojima radnici vrijedno izvode završne radove za sto koji će svoje mjesto naći u unutrašnjosti jednog od karavana, pitamo je zašto je Vitez bio prava lokacija za pokretanje i razvoj ovog biznisa koji je probio granice BiH.

“Ja sam iz Viteza”, ali ta činjenica nije bila presudna što smo odlučili ovdje započeti proizvodnju”, kaže ona i nastavlja: “Poznato je da su u Vitezu, još u doba bivše Jugoslavije, postojala dva velika giganta: Slobodan Princip Seljo, tvornica za proizvodnju eksploziva, te proizvodnja impregniranog drveta. Ostalo je nasljeđe ljudi koji su bili neimari, i stvarali još iz tog vremena svojim rukama, a što se prenijelo na nove generacije”, govori nam.

Zašto je Vitez bio prava lokacija za biznis

Njihov plan je bio sjeća se, napraviti klaster, tj. u jedan lanac, oko jednog proizvoda, okupiti privrednike iz ovog kraja, sa kojima će raditi zajedno na dovršavanju sto posto bh. proizvoda. I danas je ova poslovna vizija ukorijenjena u njihov biznis.

Njen suprug, tvorac cijele ideje i dugogodišnji brodograditelj iz Rijeke, preuzeo je na sebe najzahtjevniji dio posla: dizajn. Brod koji nastaje u njihovom pogonu sastoji se od gotovo 1.600 različitih pozicija.

“Nakon što suprug napravi kalup broda, da bi on bio funkcionalan potrebni su dijelovi, poput pogonskih motora, stakala, interijera…Sve to smo pronašli u našem okruženju i u drugim bh. gradovima”, govori Lejla i pokazuje nam kako preko puta njihove poslovne zgrade, udaljena tek nekoliko stotina metara, posluje domaća kompanija Kristal koja proizvodi stakla, kako za njihove brodove tako i brodove širom svijeta.

“Imamo tvornice u Kaknju, u Travniku Nobil za proizvodnju madraca ili Moj san. U Visokom imamo fantastične ljude koji rade odlične proizvode od kože, eko kože i svi ti materijali nama su potrebni za izradu interijera. Jedino iz inozemstva nabavljamo pogonske motore”, pojašnjava Lejla.

Lejla Kraljević na najvećem sajmu karavana u svijetu Caravan Salon Düsseldorf, Foto: Lični arhiv

Kako su počeli proizvoditi karavane

Ideja da se otisnu u biznis proizvodnje karavana, nije se rodila preko noći. Lejla i Denis su pratili tržište.

Kada je svijet stao zbog pandemije 2020. godine, zaustavila se i njihova industrija – proizvodnja brodova. „Jednostavno, sve je stalo,“ prisjeća se Lejla. I umjesto da sjede i čekaju, oni su krizu pretvorili u priliku.

Projekt karavana, koji živi još od 2016. godine, čekao je svoj trenutak. Upravo tada, dok su avioni bili prizemljeni, a ljudi žudjeli za putovanjima i druženjem, bračni par Kraljević je donio odluku: krenuti u proizvodnju. „Shvatili smo da ljudima treba mobilnost, način da budu udaljeni i socijalno distancirani, a da ipak putuju i ostanu slobodni,“ kaže ona.

Tržište je, priča nam, bilo toliko željno tog proizvoda da je u jednom trenutku probijalo sve moguće granice narudžbi.

“Lista čekanja za karavane 2021. godine, bila je oko dvije godine. Industrija je eksplodirala”.

U njihovom biznisu je, ističe, agilnost ključna.

Foto: Lični arhiv

“Bili smo budni, agilni, i osluškujući tržište smo se odlučili za strateški potez proizvodnje karavana.”

Ali, u njihovom slučaju se nije radilo o standardnoj proizvodnji karavana već netradicionalnoj i inovativnoj.

Uvozimo jedino podvozje u dijelovima

“Standardni proizvođači karavana zapravo nisu proizvođači. Oni su, asembleri (sklapači) koji sve gotovo kupe na tržištu od drugih proizvođača i onda sklope u jedan gotov proizvod. Mi kupujemo isključivo samo podvozje u dijelovima. To je jedina stvar koju nabavljamo izvana. Ostalo sve radimo u kući, in house. Kompletan monokok karoseriju mi radimo”, pojašnjava Lejla.

I upravo je monokok karoserija ključ njihove inovacije – karavan odliven iz jednog komada. Proces je zahtijevan, objašnjava nam Lejla, počinje modelom u prirodnoj veličini, zatim izradom kalupa, a tek potom nastaju odljevci karoserija.

“Kalupi su najskuplji alat u ovom poslu – industrijski standard potvrđuje da su oni najveća investicija svake serijske proizvodnje”, ističe.

Njihov “monokok” konkurencija ne može pratiti

Ono što su ponudili tržištu nije bila samo estetika, futuristički izgled i prepoznatljiv dizajn već i funkcionalnost i sigurnost. Za razliku od konvencionalnih karavana, njihovi modeli nemaju sklopove ni segmente koji mogu popustiti. Sve je odliveno iz jednog komada. „Monokok,“ kažu u kompaniji, „donosi prednosti koje konkurencija jednostavno ne može pratiti.“

No, uprkos kvalitetnom proizvodu, trebalo je probiti se na tržištu, iz male zemlje koja još uvijek nosi stigmu poslijeratne zemlje.

“Sa prototipom smo se pojavili 2021. godine na najvećem sajmu karavana u Njemačkoj, i ostali zatečeni interesom. I od tada je sve krenulo”, govori Lejla.

Kada je riječ o proizvodnim kapacitetima, na godišnjem nivou njihova tvornica može proizvesti 120 karavana, ili četiri karavana mjesečno.

“Broj vam diktiraju kalupi. Ako imamo jedan kalup, njegov kapacitet godišnji je 75. Ako imamo dva, to možemo poduplati. Trenutno imamo jedan kalup za proizvodnju broda. U slučaju da imamo dva kalupa, godišnja proizvodnja bi bez ikakvih problema mogla narasti da možemo raditi između 6 do 10 brodova godišnje”, kaže naša sagovornica.

Lejla sa prestižnim priznanjem German Design Councila za dizajn i inovacije, Foto: Lični arhiv

Nakon EU, širenje i na tržišta SAD, Kine i Saudijske Arabije

Trenutno su njihovi proizvodi prisutni na tržištu Evropske unije, Saudijske Arabije, Sjedinjenih Američkih Država, a također se šire i u daleku Kinu.

“Naše primarno tržište u EU je Njemačka. To je zemlja koja zaista njeguje karavaning industriju. Ujedno je ona i najzahtjevnije tržište jer ima izuzetno stroge norme i standarde u pogledu certifikacije i homologacije proizvoda”, govori Lejla.

Da bi sa svojim proizvodima stigli na tržište Evropske unije, morali su, govori nam, proći težak i mukotrpan proces certifikacije i homologacije.

To je podrazumijevalo da im meritorna kuća TÜV Süd iz Minhena analizira svaki tehnički nacrt, svaki koncept, svaki detalj gotovog proizvoda. Tek nakon pozitivnog izvještaja, Ministarstvo transporta Evropske unije izdalo im je certifikat – status evropskog proizvođača sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

Evropski proizvođač gotovih vozila sa sjedištem u BiH

“U ovom trenutku mi nosimo certifikat kao evropski proizvođač sa sjedištem u BiH za gotovo vozilo. Moguće je da niko ne zna da u BiH postoji tvornica za proizvodnju gotovih vozila. Naše vozilo kada dođe na tržište Evropske unije ide na tehnički pregled i u roku od sat vremena može da bude na cesti”, govori Lejla.

Prije toga, morali su ispuniti i nacionalne procedure, najprije certificiranje u BiH, što je bio preduvjet za homologaciju EU.

Proizvode i karavane za osobe sa invaliditetom, Foto: Derubis

U vrijeme naše posjete Vitezu, Lejla nam je povjerila kako su upravo u finalnoj fazi završetka njihove tvornice u Saudijskoj Arabiji, koju su započeli sa partnerom iz Saudijske Arabije još 2021. godine.

“Dugo je potrajalo iz prostog razloga što smo, ne samo pioniri u BiH, nego smo pioniri sa takvim proizvodima i na tržištu Saudijske Arabije, zato što oni nemaju brodogradilište i nemaju tvornicu za proizvodnju karavana. A naročito što je u ovom periodu kod njih ta industrija u začetku. Bit ćemo prvi proizvođač rekreativnih plovila u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i prvi proizvođač karavana. Njihov plan je da u okviru projekta Saudi Vision 2030. do kraja 2030. godine sagrade 1.200 kamping lokacija za prihvat karavana. U trenutku kada to sve krene, a upravo počinje, mi završavamo tvornicu i do kraja ove godine planiramo da započnemo našu proizvodnju i tamo”, govori Lejla.

Od ovog posla korist će, kaže ona imati i firma u Vitezu.

“Nikad nas resorno ministartsvo nije nazvalo i pitalo šta mi to uopće radimo – ignorantski odnos je neshvatljiv”

“Ostvarena dobit sa tržišta Bliskog istoka dolazit će u BiH. Na taj način ćemo jačati naše bh. proizvodne kapacitete, povećavati proizvodni kapacitet, upošljavati više radne snage, ubacivati drugu pa možda i treću smjenu, jer tržište postoji.

Trenutno u njihovim pogonima radi 22 uposlenika i dodatno kooperanti, te je sva radna snaga isključivo iz BiH.

Na naše pitanje koliko su bh. institucije prepoznale uspjeh ove bh. kompanije, Lejla kaže kako se ne može pohvaliti time.

“Mi smo u BiH aktivirali dvije šifre djelatnosti koje su bile mrtvo slovo na papiru – proizvodnja brodova i plutajućih plovećih objekata i proizvodnja karavana i karoserija. Šifre djelatnosti koje su do sad bile neaktivne. Resorno, pripadamo državnom Ministarstvu prometa i komunikacija. Iskreno da kažem, niko nas nikad još iz tog ministarstva nije kontaktirao sa interesom da nas pitaju šta mi to uopšte radimo. Ovo nije kritika, ovo je samo fakt i činjenično stanje. Mi smo prošle godine dobili sedam nagrada iz cijelog svijeta za dizajn i inovaciju. I to ne od bilo kakvih kuća. Nagradilo nas je German Design Council, vijeće koje u Njemačkoj postoji 70 godina. I u njihovom žiriju sjede ljudi iz BMW-a, Mercedesa, Bosha, iz velikih gigantskih industrijskih kompanija koji su jednostavno odlučili prošle godine da nas u kategoriji transporta izaberu kao pobjednika za dizajn i za inovaciju. Također, na našim stranicama smo objavili da smo od prošle godine, od 1. oktobra, postali članicom Caravan Industry Werbam Deutschland. To vam je najveća krovna asocijacija proizvođača karavana u Evropi. I to je svojevrstan presedan iz razloga što oni u svom članstvu nemaju kompanije koje su izvana Evropske unije. Mi smo prvi član koji je izvan Evropske unije kojeg su oni prihvatili, zato što radimo po njihovim standardima i zato što su nas oni certificirali. Dakle, mi smo evropski proizvođač. I Bosnu i Hercegovinu smo stavili na mapu proizvođača karavana, kao gotovih vozila i brodova. I prosto taj neki ignorantski odnos mi je još uvijek jednostavno neshvatljiv. Mislim da bi to trebao biti i njima ponos i dika. Ne samo široj javnosti, ne samo nama kao proizvođaču, nego vlastima koje su nama na neki način nadređene i kojima mi pripadamo”, govori Lejla.

Foto: Lični arhiv

Kako je Džanan Musa postao suvlasnik kompanije

Bh. košarkaš Džanan Musa 2023. godine postao je suvlasnik kompanije Derubis Caravans. Do saradnje je, priča nam Lejla, došlo sasvim slučajno.

„U tom trenutku bilo je više zainteresovanih lica za ulazak u suvlasništvo, ali mi smo se odlučili za njega jer je izuzetno mlad, perspektivan i patriotski nastrojen prema svemu što je bosanskohercegovačko. To je savršeno bilo u skladu sa našom vizijom, misijom i svim onim što radimo. Potencijal – Bosna i Hercegovina. Bosanskohercegovački proizvod koji ostaje u rukama domaćeg kapitala.“

Cijena jednog njihovog karavana na evropskom tržištu iznosi 63.000 eura plus PDV za krajnjeg kupca. Distributeri, pojašnjava Lejla, imaju povlašten odnos pri kupovini.

„Oni proizvod dobiju po svojoj cijeni i zatim diktiraju završnu cijenu. Mi im možemo samo sugerirati preporučenu finalnu prodajnu cijenu, jer smo primarno tvornica, ne sales tim. Naravno da prodajemo, ali naša osnovna uloga je proizvodnja.“

I ljudi iz BiH među kupcima karavana i jahti

Među kupcima njihovih jahti i karavana, otkriva Lejla, ima i Bosanaca i Hercegovaca.

„Za nekoliko dana zaplovit će naš brod od kupca iz BiH. Ime će se vrlo brzo saznati, ali zasad mogu reći da je riječ o nekadašnjem nogometašu. Ponosni smo što imamo i domaće kupce, iako smo prvenstveno izvozno orijentirane kompanije, s obzirom da su ovo vrlo skupi proizvodi i da u BiH, nažalost, kultura karavaninga i jahtinga još nije razvijena u toj mjeri. Ljudi rentaju plovila na sedam, deset ili petnaest dana i završe s tim. Međutim, kada bi znali da kupovina broda, a jednako tako i karavana, može da nosi prihod, možda bi promijenili pristup i viziju. Jer, to vam je kao da imate nekretninu koja je samopokretna. U našem slučaju nije fiksna, nego pokretna. Definitivno bi mogli to drugačijim očima posmatrati”, kaže Lejla na kraju razgovora.