Banane iz Savane: Upoznajte ekscentrični tim još ekscentričnijeg vlasnika, koji zna da napravi show od bejzbola

Organizacija koja putuje od grada do grada ostvaruje više od 100 miliona dolara prihoda. Ali, njen vlasnik u žutom smokingu, Jesse Cole, više je fokusiran na osvajanje milijardu navijača nego na dostizanje vrijednosti od milijardu dolara.

Unutar stadiona Jenkisa u toploj septembarskoj noći, vlasnik Savana Bananas tima, Jesse Cole, izlazi na teren pred očaranom publikom od 49.000 ljudi. Vrijeme je za „Prvo guljenje“ (First Peel). To je timska tradicija nalik Danu mrmota, u kojoj mali navijač zagrize bananu da bi predvidio sreću tima. Ako je voće svježe, to je znak obećavajuće večeri. Ako je truhlo, moglo bi biti problema.

Obučen u svoj prepoznatljiv žuti smoking i cilindar, Cole poziva maskotu tima pod imenom Split. To je džinovska banana. Prilazi sa žutim koferom i iz njega vadi bananu koju pruža trogodišnjoj devojčici po imenu Ellie. Napetost raste na rasprodatim tribinama dok ona grize i žvaće, a zatim konačno vikne: „Dobra!“. Stadion eksplodira od oduševljenja, bijeli dim šiklja iz klupa, a iz zvučnika odjekuje pjesma „Celebration“ grupe Kool & The Gang.

Show program na terenu

Naravno, uspjeh tima nema nikakve veze sa zrelošću voća. Ta odgovornost leži na 41-godišnjem Coleu. On je osnovao organizaciju 2015. i pretvorio Bananas u najpoznatiji putujući tim u bejzbolu.



„Moramo ovo učiniti najvećim spektaklom, najvećim mogućim iskustvom“, kaže on. „Time sam opsjednut“.



Coleova strast se isplatila. Posljednjih godina, Bananas su osvojili publiku širom SAD svojom ubrzanom verzijom sporta koju zovu „Banana Ball“. Zamjenili su spori tempo tradicionalnog bejzbola stalnim trikovima i dosetkama. Spoljni igrači rade salto unazad dok hvataju loptice, bacač stoji na štulama, pauze su ispunjene plesovima i sudijom koji tverkuje. Udarači ne smiju da izlaze iz „batters box“-a, što održava igru u pokretu. A mečevi imaju vremensko ograničenje od dva sata što je dovoljno da se ubace i neka iznenađenja, poput nastupa slavnih ličnosti i muzičkih gostiju. Tako su se jedne septembarske večeri pojavili legendarni menadžer New York Yankeesa Joe Torre i dečački bend Big Time Rush. Ako navijač uhvati loptu u autu, igrač je izbačen, a bunt (taktičko udaranje) je zabranjen jer, kako pravila izričito kažu: „bunt je glup“.

Richard Dizon / Zuma Press / Profimedia

Navijači kao da ne mogu da se zasite. Sa preostalih devet utakmica u sezoni 2025, koje su rasprodate, više od 2,2 miliona ljudi kupilo je ove godine karte da vidi Bananas i tri rivalska tima kojima takođe upravlja Cole: Party Animals, Firefighters i Texas Tailgaters. Posjeta je više nego dvostruko veća od prošle godine i četiri puta veća nego 2023, a ogromna potražnja pomogla je Coleu da stalno podiže ljestvicu. Ovogodišnja „Banana Ball World Tour“ turneja, sa 115 datuma za četiri tima, obišla je 40 gradova, uključujući 17 MLB stadiona i tri NFL stadiona. U aprilu je meč na stadionu Univerziteta Clemson privukao 81.000 gledalaca.

Bananas su možda još popularniji na internetu. Sa 21,5 miliona pratilaca na Facebooku, Instagramu, Tiktoku, mreži X i YouTubeu, tim ima veću online publiku nego bilo koja MLB franšiza, prema agenciji Two Circles. „NFL uvijek dominira, ali ono što su Savannah Bananas postigli, posebno digitalno, da postanu tako snažno prisustvo, zaista je izuzetno“, kaže Andrew Carter iz Two Circles-a.

Vrijednost tima pola milijarde

Kao rezultat toga, Banane su postali mašina za stvaranje novca. Forbes procjenjuje da će organizacija sa četiri tima ove godine ostvariti više od 100 miliona dolara prihoda. Također će ostvariti profit. To je posebno značajno ako se zna da je 11 MLB klubova, uključujući New York Metse i Jenkise, prošle sezone poslovalo sa gubicima (iako sa mnogo većim prihodima, od 257 miliona do 728 miliona dolara).

Teško je te finansije pretočiti u procjenu vrejdnosti jer ima malo sličnih primjera za sportski tim koji u mnogim aspektima više podsjeća na cirkus. Ali, na osnovu prihoda franšiza koje su prodate ranije u MLB i nižim ligama, Forbes procjenjuje da vrijednost organizacije Bananas iznosi oko 500 miliona dolara. Otprilike polovinu od 1,05 milijardi dolara, koliko vrijede Miami Marlins, MLB tim najniže vrednosti. Cole i njegova supruga, Emily, posjeduju 100% biznisa kroz kompaniju Fans First Entertainment.

Čak i uz te impresivne brojke, posao Bananas mogao bi biti i veći. Cijene karata su fiksirane u rasponu od 35 do 60 dolara, bez dodatnih taksi i naknada. Prodaja brendirane robe uključuje besplatnu dostavu. A pošto Bananas uglavnom iznajmljuju stadione na nekoliko večeri, umesto da imaju svoj stalni dom, nemaju sponzorske ugovore u objektima, već samo ograničena partnerstva koja pokrivaju opremu i dresove. Svaka utakmica dostupna je za gledanje na Youtubeu, bez plaćene pretplate.

Vlasnik ne mari za novac

Ipak, Cole kaže da ga nimalo ne brine što ostavlja milione dolara „na stolu“.

„Nikada, ali nikada ne razmišljam: ‘Kako možemo donijeti više novca?’“, kaže on. „Cilj je uvijek: ‘Kako možemo stvoriti više navijača?’. Ako stvoriš više navijača, novac dođe sam od sebe“.

Cole je taj stav „navijači na prvom mestu“ prihvatio mnogo prije nego što je obukao žuti smoking. Postavio je temelje Bananas tima tokom svog prvog angažmana u upravi bejzbol tima kao generalni menadžer Gastonia Grizzliesa. Kada se pridružio 2008, ovaj tim koledža iz Sjeverne Karoline imao je samo 268 dolara na računu. Gubio je više od 100.000 dolara godišnje i nije mogao da mu isplati platu prvih nekoliko meseci. Cole je udvostručio prihod na oko 250.000 dolara već sljedeće sezone i narednih godina proveo „pokušavajući da show učini malo boljim“. Uz trikove poput izbora za bake-lepotice i promocije „Noć kopanja do Kine“ i „Noć gasova“.

Pravljenje tima

Kada su se niželigaški Savannah Sand Gnats, afilijacija u vlasništvu New York Metsa, preselili u Južnu Karolinu 2015, Cole i njegova supruga ugrabili su priliku da zauzmu njihovo mjesto u gradu i od nule stvore svoj tim. Banane, nazvani tako posle glasanja navijača, postali su najnoviji član Coastal Plain lige, ljetnjeg takmičenja za koledž igrače. Ali zamalo da nikada ne izađu na teren. Coleovi su se zadužili 1,8 miliona dolara da bi kupili tim. Morali su da prodaju kuću i potroše ušteđevinu da bi održali organizaciju u životu.



Koliko god stresno bilo, brzo su vidjeli povrat ulaganja. Banane su rasprodali prvu utakmicu 2016. i ubrzo postali profitabilni.



Iako su Bananas osvojili tri CPL titule u šest godina, Cole je vidio budućnost svog tima izvan tradicionalnog bejzbola. Pored ligaških utakmica, klub je 2018. počeo da igra i egzibicije po formatu Banana Ball-a. Dvije godine kasnije, Coleovi su stvorili i rivalski tim Party Animals. Baš kao što Washington Generals služe kao protivnici u košarkaškom spektaklu Harlem Globtrottersa.

Krećući 2021. na prvu „Svjetsku turneju u jednom gradu“, naziv sa dozom ironije, jer se čitava „turneja“ sastojala od dve utakmice u Mobile, Alabami, Bananas su privukli više od 7.000 navijača tokom dvije rasprodate večeri. Kada je završena sezona CPL lige 2022, Cole je povukao tim iz takmičenja kako bi se potpuno posvetio turnejama.

Zabava bolja od takmičenja

Odluka nije mogla bolje da se završi. Larry Freedman, koji danas obavlja funkciju kopredsjednika MLS kluba LAFC, a ranije je više od decenije upravljao u pet do osam niželigaških bejzbol timova u okviru Mandalay Baseball Properties, prisjeća se da su najbolji timovi pod njegovim nadzorom ostvarivali oko 14 miliona dolara godišnje. Za poređenje, nakon što su Bananas proširili svoju turneju na više od 80 utakmica 2023, prema procjeni Forbesa, prihodovali su više od 20 miliona dolara. Samo godinu dana kasnije, njihov prihod je premašio 45 miliona.

Takav uspjeh, međutim, nije bio glavna motivacija za Cola. On je odlučan da iskustvo za navijače ostane pristupačno. Karte koštaju 35 dolara na manjim stadionima i na povremenom domaćem terenu Bananasa, stadionu Grayson u Savani, gdje su uključeni i hrana i bezalkoholna pića. Na MLB, NFL i drugim velikim arenama, prosječna cijena karte kreće se između 45 i 50 dolara. Postoji i premijum ponuda za 300 navijača, koja može da košta do 125 dolara. To je i dalje daleko od cijene VIP loža i prvih redova u MLB, gdje se iznosi mjere u hiljadama.

Do sada, Cole je također odbijao da uđe u dva ključna izvora prihoda današnjih velikih sportskih timova i liga: medijska prava i sponzorstva. Iako je potpisao ugovore sa mrežama kao što su ESPN, CW i Roku Sports Channel, njegovo insistiranje da aranžmani ostanu neekskluzivni ozbiljno je ograničilo potencijalne prihode. U međuvremenu, Bananas su investirali milione u sopstvenu produkciju prenosa na YouTube kanalu. On je besplatan za gledanje i privukao je 16 miliona pregleda utakmica u 2025, dvostruko više nego 2024.

Vlasnik Jesse Cole; Foto: Richard Dizon / Zuma Press / Profimedia

Ušteda na svakom koraku

Što se sponzora tiče, organizacija ima svega pet partnera: Bodyarmor, Dunkin’, EvoShield, Louisville Slugger i Wilson Sporting Goods. „Ne verujem da iko dođe na stadion i kaže: ‘Jedva čekam da mi nešto prodaju, reklamiraju ili ponude’“, kaže Cole.

Ako postoji mogućnost finansijskog rasta, Cole želi da je iskoristi samo ako poboljšava iskustvo navijača ili uslove za njegovo osoblje i igrače, kaže on. Trenutno košta oko 40.000 dolara da se pokriju godišnji troškovi za svakog člana putujuće ekipe od oko 200 ljudi. Ne odsjeda se u luksuznim hotelima s pet zvezdica, ali je smeštaj dovoljno dobar. „Ako ima omleta po porudžbini, ja sam za“, kaže uz smijeh Cole, koji još vozi Hondu Akord iz 2018.

Cole se hvali da većina njegovih igrača zarađuje dva, a ponekad i tri puta više od tipičnih niželigaša, iako igraju skoro 100 utakmica manje. Cilj mu je da im svake godine daje „značajna povećanja plata“. (Za poređenje, minimalna godišnja plata u Tripl-A ligi iznosi oko 40.000 dolara za sezonu od 150 mečeva.)

„Naravno, nemamo ugovore kao u velikim ligama“, kaže igrač Banana, Ryan Cox. On je proveo tri godine u nezavisnim nižim ligama. „Brinu o nama bolje nego bilo koji niželigaški klub“.

Stadioni se otimaju za njih

Pošto prihod od karata i prodaje robe čini više od 90% zarade Banana, prirodno se postavlja pitanje mogu li i dalje da rastu, i na koji način. To nije mala dilema, s obzirom na istoriju Harlem Globtrottersa, koji su bili kulturna ikona sedamdesetih, ali su vremenom ispali iz glavnih tokova.



Za početak, Cole planira da naredne sezone uspostavi format lige i doda još dva tima. Time će povećati broj utakmica. To je dobra vijest za 3,5 miliona navijača na listi čekanja Bananasa. Broj koji Cole očekuje da će se udvostručiti nakon što organizacija u oktobru objavi raspored za 2026. u nacionalnom televizijskom programu.



Bananas, takođe, ne oskudjevaju u zainteresovanim domaćinima. Stadioni zadržavaju sav prihod od hrane i parkinga, a tim bez izuzetka ima rasprodane tribine. Zapravo, pošto predviđa da će posjeta naredne godine preći tri miliona, Cole kaže da je organizacija primila više od 200 ponuda gradova za sezonu 2026. „Javljaju nam se neki od najpoznatijih, najvećih stadiona na svijetu“, kaže on. „Kao dijete ili kad smo tek počinjali sa Bananama, dok sam spavao na dušeku na naduvavanje i dok smo prodavali samo po dvije karte, nikada to nisam mogao da zamislim“.

„Cheerleaders”; Foto: Richard Dizon / Zuma Press / Profimedia

Kritike

Ono što je Cole očekivao bila je kritika. Onima koji smatraju da Banana Ball ismijava sport, jednostavno kaže: „Mi nismo za njih“. Cole je također pod lupom nakon što je nedavni tekst portala Defector postavio pitanje transparentnosti o tome kako zvanična humanitarna organizacija tima, Bananas Foster, raspodjeljuje svoja sredstva.

„Bananas Foster je nova neprofitna organizacija posvećena slavljenju onih koji rade nevjerovatne stvari u zajednici hraniteljskih porodica. Istovremeno edukuje i inspiriše druge da se uključe“, izjavila je Emily Cole. „Osim toga, nijedan donirani dolar Bananas Fostera ne ide timu“.

Gledajući unaprijed, Jesse Cole nema planove da proda bilo koji od svojih timova niti da prihvati spoljne investitore. Iako kaže da su mu se obraćale strane koje su vrednovale posao na milijardu dolara.

Na prvi pogled, takva procjena može djelovati nerealno. Na primjer, Forbes je ove godine procijenio da MLB timovi u prosjeku vrijede 6,4 puta više od svojih prihoda, dok su Marlins na samo 3,3 puta. Po toj računici, Bananas bi bili daleko ispod.

Ali Edwin Draughan , osnivač sportske konsultantske firme Pivot Strategy Group i bivši investicioni bankar, kaže: „Ne bih smatrao da je multiplikator prihoda od 10x previše agresivan, s obzirom na to da mnogi sportski timovi koji nemaju takvu perspektivu rasta trenutno dobijaju te multiplikatore, a očajnički pokušavaju da generišu prihod“. Bananas imaju još mnogo „plodova na nižim granama“ koje bi mogli da iskoriste. (Prema procjeni Forbes, prosječni multiplikatori prihoda su 11,7x u NBA, 10,7x u NFL, 9,3x u MLS i 8,5x u NHL.)

Ni milijarda ga ne uzbuđuje

Ta mogućnost ne uznemirava Colea. Procjena od milijardu dolara, kaže on, ne bi promijenila ništa u onome što Bananas rade. Umjesto toga, fokusiran je na dostizanje drugog cilja sa tri zareza.

„Ako stvorimo jednog po jednog navijača i tako dođemo do milijardu navijača, to je nešto na šta sam ponosan“, kaže Cole. „A novac, opet, sam dođe, ali to nije nešto čime se opterećujem“.

Justin Birnbaum, Forbes