Ko je ove godine imao najviše povlačenja automobila: Jedan brend se ozbiljno izdvaja

Ford je jučer objavio povlačenje više od 115.000 vozila upravljačkim stubom volana koji se može odvojiti. To bi, prema ocjeni regulatora, moglo da poveća rizik od sudara. Tako se se nastavlja rekordna serija bezbjednosnih upozorenja koje je kompanija podnijela ove godine.



Opoziv obuhvata određene modele F-250, F-350 i F-450 proizvedene između februara 2019., i septembra 2020., navodi se u dokumentaciji Nacionalne administracije za bezbjednost saobraćaja na putevima (NHTSA).



Ford je ove godine izdao 115 opoziva u vezi sa bezbjednošću, uključujući i jučerašnje obavještenje. To je najviše u odnosu na ostale proizvođače automobila u jednoj godini. Daleko ispred Chrslera (33), Forest Rivera (18) i Volkswagena (20), prema podacima NHTSA.

Dosad povukli 9,5 miliona vozila

U vozila je ugrađen neispravan upravljački stub — dio koji povezuje volan sa sistemom upravljanja automobila. On se može iznenada odvojiti, čime se povećava rizik od nesreće, naveo je Ford.



Kompanija je obaviještena o defektu u junu. Kasnije je utvrđeno da upravljački stub ne ispunjava regulatorne standarde u pogledu sile potrebne da bi se komponenta razdvojila.

Foto: Shutterstock/emirhankaramuk

Ford je saopštio da je do 11. septembra zabilježio najmanje četiri prijave kupaca i sedam zahtjeva u okviru garancije koji bi mogli biti povezani sa problemom. Ali i da mu nije poznato da je došlo do nesreća ili povreda usljed ovog kvara.



Ford je ove godine povukao oko 9,5 miliona vozila, prema podacima NHTSA.



Dilerima Forda opoziv je prijavljen u utorak. Očekuje se da vlasnici pogođenih vozila budu obaviješteni do 10. oktobra, navodi se u izvještaju kompanije. Rješenje bi trebalo da bude spremno do decembra, saopštila je NHTSA. Fordovi dileri će, po potrebi, besplatno popraviti ili zamijeniti neispravan dio.