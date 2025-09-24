Aplikacija koja povezuje vozače i putnike stigla na bh. ceste – šta treba znati o cijenama prijevoza i kako je regulisan radni status vozača

U Bosni i Hercegovini posljednjih dana sve više pažnje privlači Aeroo, nova digitalna platforma koja povezuje vozače i putnike, iza koje stoji Aeroo Horizon Ltd., kompanija registrovana u Ujedinjenom Kraljevstvu. Platforma funkcioniše po istom principu kao i druge slične kompanije, a ambicija je, naglašavaju, Balkanu donijeti uslugu, koja je duže od 16 godina standard u velikom dijelu svijeta, koja će biti dostupna 24 sata dnevno, uz stalnu aktivnu korisničku podršku. Nova aplikacija od ove sedmice je dostupna korisnicima u Bosni i Hercegovini, za početak cilja veće gradove, dok je dugorčni cilj širenje na cijelu BiH.

Prema podacima kompanije, platforma već okuplja više od deset hiljada registriranih vozača i korisnika, a očekivanja su da će taj broj značajno porasti nakon zvaničnog lansiranja. Pojašnjavaju kako je prioritet usluge sigurnost, te da svaki vozač prolazi kroz rigorozan proces provjere prije nego što postane član Aeroo platforme. Aplikacija Aeroo – Request a ride dostupna je na Google Play i App Store, a korisnicima je omogućena i opcija da, kada naruče vozilo koje će ih prevesti do željene adrese, izaberu ženskog ili muškog vozača, kao i mogućnost odabira vozila prilagođenih osobama sa invaliditetom, ili sa opcijom dječijih sjedalica.

Ne postoji klasična startna tarifa

Cijene vožnji, kako nam je pojašnjeno, nisu fiksne, već zavise od više faktora, te su prilagođene standardu u svakom gradu.

„Aplikacija formira cijene putem naprednog algoritma koji uzima u obzir potražnju i lokaciju korisnika. Ne postoji klasična startna tarifa, već je model osmišljen tako da cijene budu pravedne i konkurentne u svakom trenutku“, kaže u pisanom odgovoru za Forbes BiH Panagiotis Vasilakos, osnivač Aeroo dodaje: „Cijena je uvijek unaprijed vidljiva korisnicima prilikom zahtjeva za vožnju, tako da nema neugodnih iznenađenja. Upravo transparentnost cijena smatramo ključnom”, naglašava on dodajući da je ideja o pokretanju Aeroo platforme krenula od jedne obične ankete.

Prvo se kreće iz većih gradova, Foto: Aeroo

Moderna i pouzdana usluga

Tokom protekle dvije godine sprovedene su ankete u većim gradovima BiH kako bi se ispitalo zadovoljstvo, dostupnost, sigurnost i transparentnost postojećih usluga prijevoza. Rezultati su, govore, pokazali da građani žele modernu, pouzdanu i jasnu uslugu, što je bio ključan pokazatelj u kreiranju Aeroo platforme.

U Bosni i Hercegovini trenutno djeluje više od 100 taksi službi, od kojih je većina u entitetu FBiH.

Hoće li platforma uspjeti, zavisit će od više faktora od same volje potrošača. Ukorijenjeni taksi lobi i često troma digitalna infrastruktura zemlje mogli bi usporiti njenu ekspanziju. Ipak, obećanje je privlačno i nagovještava praćenja trendova i u ovoj vrsti usluge, ali i veće konkurentnosti na cestama koja može ići u prilog putnicima.

Foto: Cijena je uvijek unaprijed vidljiva korisnicima prilikom zahtjeva za vožnju, kažu u Aeroo

Poslovanje u BiH

Pitanje koje se postavlja kako će biti reguliran radni status vozača. “Aeroo Horizon Ltd. je kompanija registrovana u Ujedinjenom Kraljevstvu, a poslovanje na teritoriji BiH realizujemo kroz saradnju s lokalnim partnerima i u skladu sa važećim zakonima i propisima. Naš fokus je da sve aktivnosti budu usklađene s regulatornim okvirima i da modeli saradnje koje primjenjujemo budu u potpunosti transparentni. Vozači koji koriste našu platformu nastupaju kao nezavisni saradnici/partneri, a ne kao zaposleni radnici. Njihov status i obaveze uređeni su u skladu s važećim zakonskim propisima BiH, uključujući porezne obaveze i druge relevantne regulative. Trudimo se da kroz ovakav pristup obezbijedimo i fleksibilnost za vozače i sigurnost za korisnike, a sve u okviru lokalnog zakonodavstva”, pojašnjava za Forbes BiH Vasilakos.