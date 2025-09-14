Ovo su najplaćenije TV ličnosti u 2025. godini: Kuhari u raju, kraljevi kasnonoćnih emisija u problemima

Nigdje se strukturni pad linearne televizije ne vidi jasnije nego u kasnonoćnim emisijama. Decenijama su ovi programi bili pouzdane “zlatne kokoške” za mreže. Ali, posljednjih godina analitičari procjenjuju da nijedan od njih više ne ostvaruje profit. U julu je CBS donio iznenadnu odluku da ukine emisiju The Late Show with Stephen Colbert. Kao razlog naveli su gubitke od 40 miliona dolara godišnje. ABC i NBC su prošle jeseni smanjili svoje budžete prelaskom na emitovanje četiri puta sedmično. Bez obzira na to da li su TV ličnosti to željele ili ne. “Bio sam razočaran”, rekao je voditelj emisije Tonight Show, Jimmy Fallon, za Forbes. “Želim raditi pet dana u sedmici. Volim ovaj posao.”



Ipak, voditelj kasnonoćnih emisija i dalje zarađuje platu koja Fallona (16 miliona dolara), Jimmyja Kimmela (16 miliona dolara) i Stephena Colberta (15 miliona dolara) stavlja među najplaćenije televizijske voditelje, prema procjenama Forbesa. Čak i u svom oslabljenom stanju, linearna televizija i dalje generira značajne prihode za mreže. A upravo su zvijezde kasnonoćnih programa, jutarnjih emisija, udarnih informativnih emisija, sportskog i lifestyle sadržaja i dalje najveće TV zvijezde. Zajedno, 25 najplaćenijih voditelja zarađuje oko 582 miliona dolara. Generalno, zarađuju daleko više od glumaca u najpopularnijim serijama.

Ugovori se smanjuju, izumiranje se približava

Ali kako se bliži kraj kasnonoćnih emisija, mnogi se pitaju hoće li Fallon i njemu slični biti posljednji koji će voditi vlastite programe. Čak i tako dugotrajne i časne kao što je The Tonight Show, koji se emituje na NBC-u od 1954.



„O, moj Bože“, kaže Fallon, razmišljajući hoće li biti posljednji voditelj Tonight Showa. „Ne, bit će neko drugi. I ne vjerujem da će to biti robot. Mora biti ljudsko biće koje pravi greške i vodi pravi razgovor s ljudima.“



Gotovo je sigurno da će ova generacija TV zvijezda biti posljednja koja će postići tako ogromnu zaradu. Većina iz Top 25 je na sceni decenijama. Agenti i menadžeri izvještavaju da postoji snažan pritisak da se smanje naknade u pregovorima o obnavljanju ugovora. Najbolje čemu se vrhunski talenti mogu nadati je da zadrže svoju prethodnu platu, a u mnogim slučajevima mreže zahtijevaju dodatne emisije ili projekte kako bi opravdale isti finansijski nivo. Dakle, pored kasnonoćnih emisija, Fallon i Kimmel sada vode kvizove za svoje mreže.

Kuhari nisu u problemima.

Ramsey, Foto: Reuters/Jakub Porzycki

Slavni kuhari i dalje žive na visini. Guy Fieri (33 miliona), Bobby Flay (33 miliona) i Gordon Ramsay (33 miliona) upravljaju malim univerzumom emisija. Dobili su produkcijske ugovore slične onima za najplaćenije scenariste serija. Zamijenili su postotak profita za zagarantovane godišnje autorske honorare.



Detalji tih ugovora obično se strogo čuvaju. Kada procure, poput Fierijevog trogodišnjeg ugovora od 100 miliona dolara sa Food Networkom krajem 2023. godine, to uzrokuje korekcije na tržištu jer konkurenti traže iste uslove. To se dogodilo Flayu i Ramsayu. Veliki poslovi izgledaju loše u vrijeme kada mreže otpuštaju ljude. Disney je, na primjer, u martu otpustio skoro 200 zaposlenih iz svojih odjela ABC News i Disney Entertainment Networks. I to samo nekoliko mjeseci nakon što je obnovio ugovor sa Georgeom Stephanopolousom za procijenjenih 17 miliona dolara godišnje.

Sportski komentatori se također dobro snalaze

Izuzetak je sport, gdje su plate naglo porasle posljednjih godina. Nova lica imaju šansu da se probiju. Sportski komentatori i studijski voditelji čine osam od 25 najplaćenijih. Uključujući sedmostrukog NFL prvaka Toma Bradyja, koji predvodi listu kao analitičar za Fox sa 37,5 miliona dolara godišnje.



Nekada bi ideja da sportski komentatori zarađuju više od samih sportista bila smiješna. Ali sada, kada medijske kompanije izdvajaju milijarde za prava na prenos ligaških utakmica, a ti prenosi postaju daleko najgledaniji TV događaji, plaćanje nekoliko miliona više za premium komentatore se smatra i garancijom kvaliteta i mamcem za lige da svoje najbolje utakmice dodijele mreži.



Tako je Brady, sa 48 godina, angažovan da unese “zvjezdani sjaj” u Foxove NFL prenose nakon što su Troy Aikman (18 miliona) i Joe Buck (16 miliona) prešli na ESPN.



„Kako sport postaje glavni diferencijalni faktor, a prava na emitovanje postaju sve vrijednija i skuplja, sa sve većim brojem zainteresovanih kupaca, to istiskuje druge formate sadržaja i finansije“, kaže Neal Zuckerman, partner u Boston Consulting Group. „Jednostavno postoji ograničenje koliko možete potrošiti na sadržaj, a i dalje biti profitabilni.“

Sve više žena je među najplaćenijim

Još jedna svijetla tačka na listi je broj žena koje se pojavljuju. Tri voditeljice – Judy Sheindlin (28 miliona), Rachel Maddow (Rachel Maddow) i Robin Roberts (obje po 25 miliona) – nalaze se među 10 najplaćenijih TV ličnosti. Još dvije, Savannah Guthrie (Savannah Guthrie) (24 miliona dolara) i Kelly Ripa (Kelly Ripa) (22 miliona) nalaze se među prvih 15.



Ali tako ogromni honorari uskoro će postati stvar prošlosti. Streaming platforme ne nude uporedive plate. Umjesto toga, YouTube i slične usluge dijele 55% prihoda od oglašavanja s kreatorima. To ih potiče da i sami preuzimaju rizike. Kada to funkcionira, daje im pregovaračku moć – kao u slučaju Pata McAfeeja (20 miliona), koji zadržava vlasništvo i uredničku kontrolu nad svojom dnevnom emisijom. On je licencira ESPN-u za veliku svotu (dio koje ide produkciji i timu). Mnogi u industriji vjeruju da će u budućnosti biti sve više takvih ugovora.

Najplaćeniji TV voditelji

1. Tom Brady (Tom Brady) 37,5 miliona dolara

Fotografija: Shutterstock

Televizijski insajderi kažu da je pravu vrijednost Foxovog ugovora “Hail Mary” za potpisivanje ugovora sa sedmostrukim NFL prvakom nakon što se penzioniše iz fudbala 2022. godine praktično nemoguće izračunati. Dio njegove naknade dolazi u dionicama kompanije (čija je cijena značajno porasla otkako je Brady potpisao ugovor). Pored svojih komentatorskih dužnosti, koje je počeo prošle jeseni uz pomiješane kritike, Brady također služi kao Foxov ambasador u raznim kapacitetima unutar kompanije. Ovo se koristi kao opravdanje za ogroman paket kompenzacije.

2. Guy Fieri (Guy Fieri) 33 miliona dolara

Fotografija: Shutterstock

“Gradonačelnik Flavortowna” postavio je novi standard na tržištu lifestyle talenata svojim trogodišnjim ugovorom vrijednim 100 miliona dolara potpisanim krajem 2023. godine, čime je postao najplaćenija zvijezda Food Networka nakon spajanja mreže s Warner Brosom godinu dana ranije. Discovery, 57-godišnji ugostitelj, snimio je gotovo 600 epizoda serije Diners, Drive-in and Dives od njenog debija 2007. godine. Također producira ili učestvuje u brojnim drugim programima u WBD portfoliju.

3. Bobby Flay (Bobby Flay) 33 miliona dolara

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Sveobuhvatni ugovori poput Flayevog, koji je obnovljen u novembru kako bi se uskladio s Fierijevom godišnjom naknadom, uključuju svaku stavku – od tantijema za produkciju i javne nastupe do jednakih postotaka od sporednih poslova poput proizvoda i restorana – objedinjenih u unaprijed određeni godišnji iznos. Da bi opravdao vrijednost ugovora, 60-godišnji kuhar mora biti zauzet. Bobby's Triple Threat debitovao je ovog mjeseca. Još dva – Beat Bobby Flay i BBQ Brawl – trenutno su u produkciji.

4. Gordon Ramsay (Gordon Ramsay) 33 miliona dolara

Fotografija: Shutterstock

Kao i drugi vrhunski TV kuhari, Ramsey je izgradio mali univerzum kulinarskih emisija za Fox. Uključujući Hell's Kitchen, MasterChef i Next Level Chef. To mu je u martu donijelo ugovor vrijedan istog kao i Fieri i Flay. Međutim, za razliku od njih dvojice, pedeset osmogodišnji Ramsey trenutno ima osam Michelinovih zvjezdica u svom lancu restorana i 40 miliona pratilaca na TikToku. Tamo je, tokom pandemije, postao viralan ismijavajući kulinarske videozapise drugih korisnika.

5. John Oliver (John Oliver) 30 miliona dolara

Fotografija: Shutterstock

HBO-ova kasnonoćna emisija “Last Week Tonight” pravi je rekorder po broju Emmy nagrada. U posljednjih 10 godina osvojio je 30 nagrada. Privlači impresivan broj pretplatnika na rebrendirani HBO Max, zahvaljujući kojem je 48-godišnji voditelj dobio gotovo dvostruko veći ugovor od svojih kolega s mreže. Na Oliverovo nezadovoljstvo, Warner Bros. je prošle godine pokušao povećati angažman publike na streaming platformi odgađajući objavljivanje isječaka emisije na YouTubeu za nekoliko dana. Od toga je odustao s početkom 12. sezone u februaru.

Ostali na listi

Judy Sheindlin 30 miliona dolara Ryan Seacrest 29 miliona dolara

Michael Strahan 26 miliona dolara

Sean Hannity 25 miliona dolara Rachel Maddow 25 miliona dolara

Robin

Roberts 25 miliona dolara

Savannah Guthrie 24 miliona

dolara Kelly Ripa 22 miliona dolara

Charles Charles Barkley 21 milion dolara

Stephen A Smith 20 miliona dolara

Pat McAfee 20 miliona dolara

Troy Aikman 18 miliona dolara

Tony Romo 18 miliona dolara Anderson

Cooper 18 miliona dolara

Steve Harvey 17 miliona dolara

George Stephanopolous 17 miliona dolara

Joe Buck 16 miliona dolara

Jimmy Fallon 16 miliona dolara

Jimmy Kimmel 16 miliona dolara

Stephen Colbert 15 miliona dolara

Matt Craig, Forbes

