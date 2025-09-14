Trump spreman za “velike sankcije” Rusiji, traži od NATO-a da “pritisne” Kinu

Predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je “spreman uvesti velike sankcije” Rusiji kada zemlje NATO-a prestanu kupovati rusku naftu, dodatno tražeći od Alijanse da uvede carine Kini do 100% dok Rusija ne okonča rat u Ukrajini, budući da su mirovni pregovori posljednjih sedmica zapali u ćorsokak.

„Spreman sam da uvedem velike sankcije Rusiji kada se sve zemlje NATO-a slože i počnu činiti isto, i kada sve zemlje NATO-a PRESTANU KUPUJATI NAFTU OD RUSIJE“, napisao je Trump na mreži Truth Social.

Trump je dodao: “NATO-ova posvećenost pobjedi u borbi za pobjedu bila je daleko manja od 100%”, a kupovina ruske nafte od strane zemalja članica Alijanse “bila je šokantna!”

Uvođenje sankcija Rusiji, zajedno s tarifama Kini između 50% i 100%, “također će biti vrlo korisno” u okončanju ruskog rata protiv Ukrajine, rekao je Trump, napominjući da će tarife biti ukinute nakon završetka sukoba.

Kina ima “snažnu kontrolu” nad Rusijom, “pa čak i ograničenje”, tvrdio je Trump, sugerirajući da će “ove snažne tarife razbiti to ograničenje”.

„Ako NATO uradi kako kažem, RAT će se brzo završiti i svi ti izgubljeni životi će biti spašeni!“, napisao je Trump, dodajući: „Ako ne, samo trošite moje vrijeme i vrijeme, energiju i novac Sjedinjenih Država.“

Koje NATO zemlje kupuju rusku naftu?

Od 2023. godine, Turska je treći najveći kupac ruske nafte, nakon Kine i Indije, prema podacima Centra za istraživanje energije i čistog zraka. Mađarska, Slovačka, Francuska, Holandija i Belgija bile su među najvećim uvoznicima ruskih fosilnih goriva u augustu.

Posljednjih sedmica, Trump vrši pritisak na zemlje da prestanu kupovati rusku naftu ili se suoče s visokim tarifama. Evropski lideri su posljednjih sedmica uvjerili Trumpa da ruskog predsjednika Vladimira Putina treba prisiliti na mirovne pregovore nakon što su prethodni pokušaji propali, rekli su za Politico neimenovani zvaničnici i diplomate.

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

U petak su Sjedinjene Američke Države navodno zatražile od zemalja Grupe sedam – Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država – da uvedu veće carine na Indiju i Kinu u nastojanju da prisile Rusiju na mirovne pregovore s Ukrajinom.

Ranije ove sedmice, Trump je pozvao Evropsku uniju da uvede carine do 100% Kini i Indiji, budući da blok kupuje oko petinu svog gasa od Rusije do 2025. godine. U augustu je direktno zaprijetio Indiji “značajno” višim carinama i optužio indijske zvaničnike da ih nije briga “koliko ljudi je ubijeno u Ukrajini od strane ruske ratne mašinerije”.

Trump se sastao s Putinom na Aljasci u augustu, nekoliko sedmica nakon što je izjavio da bi mogao razmotriti nove sankcije Rusiji zbog zastoja u mirovnim pregovorima, iako tokom samita nije postignut nikakav dogovor.

Ty Roush, Forbes

