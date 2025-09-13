Egipat upozorava Izrael: Ako Kairo bude meta, odgovorit ćemo silovito

Kairo upozorava: svaki izraelski napad na Hamasove zvaničnike u Egiptu biće smatran objavom rata, dok napad u Dohi izaziva regionalne tenzije.

Egipat je otkrio izraelske planove za atentate na lidere Hamasa unutar svoje teritorije i izdao ozbiljno upozorenje Izraelu da će svaki takav napad biti dočekan silovitim odgovorom, izjavili su visoki egipatski zvaničnici za Middle East Eye (MEE).

„Obavještajni izvještaji ukazuju na to da Izrael već duže vrijeme planira ubistva lidera Hamasa u Kairu, a Egipat je već spriječio jedan takav pokušaj tokom mirovnih pregovora u protekle dvije godine“, rekao je visoki bezbjednosni izvor za MEE.

U utorak oko 16 sati po lokalnom vremenu (13:00 GMT), oko 12 izraelskih zračnih udara pogodilo je stambene zgrade u glavnom gradu Katara, Dohi, ciljajući rukovodstvo Hamasa. Ovaj napad izazvao je val osuda širom regiona.

Izjave egipatskih zvaničnika za MEE dolaze kao odgovor na prijetnje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji je najavio da će Izrael ciljati Hamas čak i u drugim zemljama.

„Svaki pokušaj atentata na lidere Hamasa na egipatskom tlu Egipat će smatrati kršenjem svog suvereniteta i, shodno tome, objavom rata. Nećemo se ustručavati da odgovorimo“, rekao je sigurnosni izvor.

Hamas u Egiptu – prisutni, ali u sjeni

Iako nikada nije zvanično potvrđeno da se Hamasovo rukovodstvo nalazi u Egiptu, sigurnosni izvor je za MEE otkrio da se više visokorangiranih članova pokreta nalazi u zemlji već godinama – čak i prije trenutnog rata u Gazi. Njihovi identiteti, broj i tačne lokacije ostaju tajni iz bezbjednosnih razloga.

Prema istom izvoru, egipatski zvaničnici su pozvali izraelske kolege da se vrate za pregovarački sto i usmjere napore ka postizanju primirja, umjesto da region uvlače u novi ciklus beskonačnih sukoba i rastućih tenzija.

„Odnosi između Egipta i Izraela već su zategnuti mjesecima zbog neodlučnosti izraelske strane u vezi sa prekidom vatre u Gazi“, dodao je izvor.

Napetosti i zatvorene granice

Kairo je posebno osjetljiv na pokušaje da mu se nametne odgovornost za budućnost Gaze – uključujući potencijalno premještanje palestinskog stanovništva u Sjeverni Sinaj, što Egipat odlučno odbacuje.

Dana 19. augusta, MEE je objavio da je Egipat rasporedio oko 40.000 vojnika duž granice s Gazom kako bi spriječio eventualni prodor palestinskih civila u Sinaj.

U isto vrijeme, Kairo je, prema istim izvorima, sve više isključen iz pregovora o prekidu vatre, dok raste strah da bi izraelska kopnena ofanziva mogla izazvati talas izbjeglica i destabilizaciju egipatske granice.

Jedan visoki obavještajni zvaničnik izjavio je prošle sedmice – prije napada u Dohi – da je komunikacija između Egipta i Izraela potpuno prekinuta i da nema nikakvog napretka u pregovorima o prekidu vatre.

“Egipat ne brani Hamas, već svoj suverenitet”

Visoki vojni zvaničnik za MEE je potvrdio da izraelski avioni nisu koristili egipatski vazdušni prostor tokom napada na Dohu: „Nijedan izraelski avion nije preletio egipatsku teritoriju“, izjavio je.

On je naglasio da Egipat nije imao nikakvo prethodno saznanje o napadu i da nije bilo nikakve koordinacije sa Izraelom niti Sjedinjenim Državama.

Prema njegovim riječima, kineski sistem protivzračne odbrane trenutno je raspoređen na Sinajskom poluostrvu, što onemogućava bilo kakav neautorizovan ulazak aviona bez detekcije.

U svom obraćanju nakon napada na Dohu, Netanyahu je poručio:

„Kažem Kataru i svim zemljama koje daju utočište teroristima: ili ih protjerajte, ili im sudite. Jer ako to ne uradite vi – uradićemo mi.“

On je uporedio Hamasov napad 7. oktobra 2023. sa terorističkim napadima na SAD 11. septembra 2001, predstavljajući izraelsku kampanju kao dio globalne borbe protiv „terorizma“:

„Učinili smo isto što i Amerika kada je lovila al-Kaidu u Afganistanu i kada je ubila Osamu bin Ladena u Pakistanu“, rekao je Netanyahu.

Analitičar: “Ovo je borba za egipatski prestiž”

Ugledni bezbjednosni analitičar, koji je zbog sigurnosti želio ostati anoniman, smatra da egipatsko upozorenje Izraelu nije stvar podrške Hamasu, već zaštite nacionalnog digniteta.

„Egipat ne brani Hamas – posmatra ga s velikom dozom sumnje i povezuje s Muslimanskom braćom, koja je zabranjena u zemlji“, objasnio je.

„Ali Egipat sebe vidi kao ključnu arapsku silu. Bilo kakav izraelski udar na egipatskoj teritoriji bio bi doživljen kao poniženje koje podriva egipatski ugled i potkopava njegovu regionalnu ulogu – posebno sada kada je Doha preuzela vodeću ulogu u mirovnim pregovorima.“

Egipat je tradicionalno igrao ključnu posredničku ulogu između Izraela i palestinskih frakcija, ali je u posljednje vrijeme sve više marginalizovan. Egipatski režimi godinama ulažu u imidž „nepristranog arbitra“, a atentati u samom Kairu mogli bi srušiti taj narativ.

„Ako Izrael bude mogao nekažnjeno izvršavati atentate u glavnom gradu Egipta, to bi bio signal cijelom regionu da Egipat nije u stanju da zaštiti ni sopstvenu kuću“, zaključuje analitičar.

Egipat je bio prva arapska zemlja koja je normalizovala odnose s Izraelom potpisivanjem mirovnog sporazuma 1979. godine, posredstvom SAD-a – uprkos dubokom narodnom protivljenju. Za većinu Egipćana, Izrael ostaje okupator Palestine i neprijatelj.

