Facebook počinje isplate zbog povrede privatnosti: Evo šta korisnici mogu očekivati

Isplate za odobrene zahtjeve, podnesene tokom 2023. godine, počet će stizati korisnicima Facebooka u narednih 10 sedmica zbog narušavanja privatnosti.

Korisnici Facebooka koji su podnijeli zahtjev za isplatu iz nagodbe vrijedne 725 miliona dolara, koju je matična kompanija Meta postigla u vezi sa skandalom Cambridge Analytica, uskoro bi mogli dobiti novac.

Prošlo je više od dvije godine otkako su korisnici mogli podnositi zahtjeve, nakon što je Meta u decembru 2022. godine postigla nagodbu u okviru kolektivne tužbe. Tužba je uslijedila nakon što je Facebook 2018. godine objavio da je privatne podatke čak 87 miliona korisnika preuzela firma za analizu podataka Cambridge Analytica, koja je sarađivala s predsjedničkom kampanjom Donalda Trumpa 2016. godine.

Meta je bila optužena da je Cambridge Analytici i drugim trećim stranama – uključujući programere, oglašivače i trgovce podacima – omogućila pristup ličnim informacijama korisnika Facebooka. Također se tvrdilo da kompanija nije adekvatno kontrolisala pristup i upotrebu korisničkih podataka od strane trećih strana.

Meta nije priznala odgovornost kao dio nagodbe. Nakon incidenta s Cambridge Analyticom, Facebook je ograničio pristup podacima za treće strane i, prema sudskim dokumentima, razvio „robustnije alate“ za obavještavanje korisnika o načinu prikupljanja i dijeljenja njihovih podataka.

Šta trebate znati o isplatama iz nagodbe: Ko je imao pravo na isplatu?

Pravo na podnošenje zahtjeva imao je svaki korisnik Facebooka iz SAD-a koji je imao aktivan račun između 24. maja 2007. i 22. decembra 2022. godine – čak i ako je u međuvremenu izbrisao svoj račun.

Rok za podnošenje zahtjeva bio je 25. august 2023. godine. Do septembra 2023. godine podneseno je skoro 29 miliona zahtjeva, od čega je oko 18 miliona potvrđeno kao validno, prema Meta-inom pravnom odgovoru iz 2024. godine.

Prema službenoj stranici nagodbe, visina isplate zavisi od toga da li je zahtjev odobren i koliko dugo je korisnik imao Facebook račun unutar navedenog perioda. Oni koji nisu podnijeli zahtjev nemaju pravo na isplatu.

Šta se dešavalo nakon roka?

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, podnesene su dvije žalbe, koje su riješene tek 14. maja 2025. godine, prema informacijama sa stranice nagodbe.

Nagodba je konačno potvrđena 22. maja 2025., a 27. augusta je sud naložio da započne isplata sredstava.

„Distribucija sredstava iz nagodbe je započela i trajat će otprilike 10 sedmica. Zahvaljujemo vam na strpljenju,“ navedeno je u ažuriranju od 3. septembra.

Kako znati je li vaš zahtjev odobren?

Korisnici čiji su zahtjevi odobreni biće obaviješteni putem e-maila najkasnije četiri dana prije isplate.

Ako niste sigurni u status svog zahtjeva, možete kontaktirati administratore nagodbe putem e-maila: [email protected] uz navođenje svog identifikacijskog broja zahtjeva (Claim ID).

Koliko novca korisnici mogu očekivati?

Od ukupnih 725 miliona dolara, oko 540 miliona će biti isplaćeno korisnicima čiji su zahtjevi odobreni.

Prema planu isplate, koristi se sistem „alokacijskih bodova“. Jedan bod se dodjeljuje za svaki kalendarski mjesec tokom kojeg je korisnik imao Facebook račun između 24. maja 2007. i 22. decembra 2022.

„Korisnici koji su duže bili aktivni na Facebooku – a čije tvrdnje se zbog toga smatraju vrjednijim – dobiće veći dio iznosa“, navela je Meta u dokumentu iz 2024. godine.

Isplate će se vršiti direktno na bankovni račun koji je unesen u obrascu za zahtjev, ili putem PayPal-a, virtualne prepaid Mastercard kartice, Venmo-a ili Zelle-a. U slučaju da isplata ne uspije ili istekne, korisnici će dobiti e-mail sa drugom prilikom da ažuriraju podatke za isplatu.

