Dionice proizvođača oružja naglo su porasle nakon ubistva Charlieja Kirka

Istraživanja pokazuju da prodaja oružja naglo raste nakon masovnih pucnjava. Ljudi ga kupuju vjerujući da će ih zaštititi u danima nakon tragedije, ali i iz straha da bi uskoro mogla uslijediti ograničenja prodaje.

Cijene oružja porasle su nakon atentata na konzervativnog aktivistu Charlieja Kirka na univerzitetskom kampusu u srijedu, što je tržišni trend koji obično prati masovne pucnjave dok ljudi žele da se naoružaju i strahuju od potencijalnih ograničenja prodaje oružja.

Dionice kompanije Smith & Wesson Brands Inc., proizvođača oružja sa sjedištem u Tennesseeju, skočile su neposredno prije 15:00 sati po istočnom vremenu, otprilike u vrijeme napada na Kirka. Dionice su u srijedu porasle za 6,7 ​​posto, a u četvrtak su u predtržišnom trgovanju porasle za dodatnih 2,6 posto, prije nego što su pale za oko dva posto nakon otvaranja tržišta.

Dionice Sturm Ruger & Company završile su srijedu trgujući se s porastom od više od tri posto, samo da bi skočile za još tri posto u trgovanju nakon zatvaranja, dok je dionica American Outdoor Brands porasla za 5,3 posto tog dana.

Dionice GrabAGuna, lanca prodavnica oružja čiji je upravni odbor Donald Trump Jr. , skočile su u srijedu za 9,4 posto, a zatim su pale za oko 4,5 posto odmah nakon otvaranja tržišta u četvrtak.

Dugoročni rast cijena

Dru Stevenson , profesorica na Pravnom fakultetu Južnog Teksasa, ranije je izjavila za New York Times da „industrija oružja ima perverzne podsticaje“ jer „prodaja i njihove zalihe rastu kada se dogode ovakvi događaji“, misleći na masakr u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu 2022. godine.

Istraživanja su pokazala da prodaja oružja raste nakon masovnih pucnjava, a istraživačica sa Univerziteta Kalifornija-Davis, Rachael Callcutt, ranije je izjavila za TIME da pucnjave visokog profila podstiču ljude da “kupuju oružje kako bi se zaštitili od naoružanih ljudi u danima nakon događaja” i “kako bi se osigurali od mogućeg uvođenja zabrana oružja”.

Steve Sosnick , glavni strateg u finansijskoj grupi Interactive Brokers, ranije je za NBC News izjavio da su nagli skokovi dionica obično refleksne reakcije i ne znače uvijek dugoročni rast cijena. Nakon pokušaja atentata na predsjednika Donalda Trumpa tokom skupa u Butleru, Pennsylvania, prošlog ljeta, NBC News je izvijestio da su dionice kompanija za proizvodnju oružja porasle prvog ponedjeljka nakon napada. Smith & Wesson je potom skočio za 11 posto, a Sturm Ruger & Company za pet posto. Nakon pucnjave u osnovnoj školi Uvalde 2022. godine – treće najsmrtonosnije pucnjave u školi u američkoj historiji – dionice Smith & Wessona skočile su za sedam posto, dok je Sturm Ruger & Company porastao za četiri posto, izvijestio je New York Times .

Pucnjava na Univerzitetu Utah Valley

Kirk, utjecajni konzervativni komentator i osnivač Turning Point USA, ubijen je iz vatrenog oružja dok je govorio na događaju na otvorenom Univerziteta Utah Valley u srijedu poslijepodne. Događaj je bio dio Kirkove “Američke turneje povratka”, koju je organizirao Turning Point USA, koji se zalaže za konzervativnu politiku na univerzitetskim kampusima. Glasnogovornik univerziteta rekao je da je napadač otvorio vatru iz univerzitetske zgrade udaljene oko 200 metara u 12:10 sati po lokalnom vremenu. Kirkovo ubistvo izazvalo je počasti i osude političkog nasilja s obje strane političkog spektra, a Donald Trump je za napad okrivio “radikalnu ljevicu” i nazvao Kirka “mučenikom za istinu i slobodu”.

