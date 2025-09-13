Kolika je stopa nezaposlenosti u regionu i zašto je BiH ubjedljivo na prvom mjestu

Iako Bosna i Hercegovina i dalje ima najveću stopu nezaposlenosti u regionu, pozitivna vijest je da se broj nezaposlenih građana smanjuje. Prema posljednjim podacima, 12,6 posto aktivnog stanovništva u BiH je nezaposleno, što predstavlja 179.000 ljudi. Iako je ovo i dalje najviša stopa među zemljama bivše Jugoslavije, trendovi pokazuju postepeno poboljšanje.

Poređenja radi, Slovenija ima najmanju stopu nezaposlenosti – samo 3,2 posto, što je 33.000 nezaposlenih. Slijedi Hrvatska sa 5,5 posto (86.000 osoba), te Srbija sa 8,5 posto, što je 267.000 ljudi bez posla.

U sredini tabele nalaze se Crna Gora i Sjeverna Makedonija, obje sa 11,5 posto nezaposlenih. To u Crnoj Gori iznosi 36.500 ljudi, a u Sjevernoj Makedoniji 91.377.

Neformalno zapošljavanje – regionalni izazov

Kao i druge zemlje regiona, i Bosna i Hercegovina se suočava sa problemom neformalnog zapošljavanja. Prema metodologiji, ovo uključuje rad u neregistrovanim firmama, bez ugovora o radu ili kao neplaćeni porodični radnici.

Srbija, recimo, bilježi 11,4 posto zaposlenih u neformalnom sektoru u drugom kvartalu godine. Iako za BiH trenutno nema ažuriranih podataka u istom kvartalu, ovaj fenomen je prisutan i kod nas, dodatno otežavajući tačnu sliku tržišta rada.

Veliki broj radno sposobnih van tržišta rada

Pored nezaposlenosti, zabrinjavajući je i broj neaktivnih osoba – onih koje su radno sposobne, ali ne rade, ne traže posao niti su spremne da rade u kratkom roku.

BiH ima najveći procenat neaktivnog stanovništva starijeg od 15 godina – čak 50,9 posto. To je iznad svih zemalja u regionu: u Sloveniji je ta stopa 35,5 posto, a slijede Crna Gora (36,1%), Srbija (43,8%), Hrvatska (45,5%) i Sjeverna Makedonija (47,8%).

Prosječne plate i migracija radne snage

Jedan od ključnih faktora koji utiču na tržište rada u Bosni i Hercegovini jeste visina prosječne neto plate. Prema posljednjim podacima, ona iznosi 800 eura, što je pretposljednje mjesto u regionu.

Za poređenje:

Slovenija – 1.610 eura

Hrvatska – 1.444 eura

Crna Gora – 1.014 eura

Srbija – 913 eura

BiH – 800 eura

Sjeverna Makedonija – 727 eura

Niža plata često je jedan od glavnih razloga zbog kojih radno sposobno stanovništvo, naročito mladi, napuštaju BiH u potrazi za boljim uslovima.

Dok podaci i dalje pokazuju da Bosna i Hercegovina ima najveću stopu nezaposlenosti u regionu, ohrabrujuće je to što se broj nezaposlenih smanjuje. Međutim, da bi se postigao značajniji napredak, biće potrebno raditi ne samo na otvaranju novih radnih mjesta, već i na smanjenju neformalne ekonomije, povećanju prosječnih plata i aktivnijem uključivanju stanovništva u tržište rada.

