Forbes 400: Deset najbogatijih žena u Americi 2025.

Forbesova lista 400 najbogatijih Amerikanaca i dalje je pretežno muška, a ove godine, za razliku od prethodnih godina, jaz se dodatno produbio.

Na listi se nalazi samo 62 žene među 400 najbogatijih ljudi u SAD-u, što čini 15,5% rang-liste. Ovo je pad u odnosu na prošlu godinu, kada ih je bilo 67, ili oko 17%. Ovo je prvi put od 2019. godine da žene nisu povećale svoje prisustvo na listi.

Zašto pad?

Glavni razlog je taj što su u protekloj godini umrla tri milijardera: vlasnica lanca kamionskih pumpi Judy Love, nasljednica carstva Campbell's Soup, Mary Alice Dorrance Malone, i nasljednica proizvodnje ventila, Catherine Lozick. Dvije druge, nasljednica Dexter Shoe-a Susan Alfond i nasljednica hemijske industrije Dorothy Chao Jenkins, pale su ispod ovogodišnjeg rekordnog praga od 3,8 milijardi dolara. Tih pet mjesta zauzeli su muškarci.

Međutim, gotovo tri četvrtine žena koje su ostale na listi bogatije su danas nego prošle godine. Ukupno, ovih 62 superbogate žene “vrijede” 872 milijarde dolara, u odnosu na 839 milijardi dolara u 2024. godini.

Najbogatija i dalje Alice Walton

Alice Walton ostaje najbogatija žena u SAD-u već devetu godinu zaredom u posljednjoj deceniji. Njeno bogatstvo se procjenjuje na 106 milijardi dolara, što je čini 15. najbogatijom osobom u zemlji i prvom Amerikankom među tzv. centimilijarderima (onima sa dvanaestocifrenim bogatstvom).

Prošle jeseni, Walton je svrgnula s trona nasljednicu carstva L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, postavši najbogatija žena na svijetu. Većina njenog bogatstva dolazi od dionica Walmarta (Walmart), kojeg je njen otac Sam Walton (Sam Walton, umro 1992.) osnovao 1962. godine. Dionice kompanije su posljednjih godina porasle za više od 26%, dostigavši ​​rekorde, zahvaljujući niskim cijenama koje privlače kupce u neizvjesnom ekonomskom okruženju – posebno u prehrambenom sektoru. U julu je nasljednica inaugurirala prvu generaciju od 48 studenata medicine na novom Medicinskom fakultetu Alice L. Walton u Bentonvilleu, Arkansas, u koji je do 2023. godine uložila najmanje 250 miliona dolara.

Na drugom mjestu je Julia Koch, s procijenjenim bogatstvom od 81,2 milijarde dolara, koja je naslijedila 42,5% udjela u konglomeratu Koch, Inc. od svog pokojnog supruga Davida (David, preminuo 2019. godine). U septembru je postigla dogovor sa svojom djecom o kupovini manjinskog udjela u NFL timu New York Giants. Sljedeća je Jacqueline Mars, vrijedna 42,2 milijarde dolara, unuka osnivača kompanije Mars – giganta koji stoji iza brendova poput M&M's, Snickers i Pedigree.

Nasljednice dominiraju, ali na listi se nalaze i nezavisni poduzetnici

Više od 80% žena na listi naslijedilo je svoje bogatstvo. (Poređenja radi, 71% svih na listi su “self-made” milijarderi.) Najbogatija žena koja je sama stekla bogatstvo na ovogodišnjoj Forbes 400 listi je Diane Hendricks, vlasnica distributera građevinskog materijala ABC Supply, čije se bogatstvo procjenjuje na 22,3 milijarde dolara. Slijede ih Judy Faulker (Judy Faulker), osnivačica kompanije za softver za zdravstvo Epic Systems (7,8 milijardi), i Peggy Cherng (Peggy Cherng), suosnivačica lanca Panda Express (7,7 milijardi).

Gotovo četvrtina žena na listi stekla je bogatstvo u prehrambenoj industriji, sektoru s najvećom zastupljenošću žena. Među njima su: Marian Ilitch, suosnivačica Little Caesar's pizzerije (6,9 milijardi), Lynsi Snyder, nasljednica i predsjednica In-N-Out Burgera (8,7 milijardi) i Trudy Cathy White, nasljednica lanca Chick-fil-A (13,7 milijardi).

Tehnologija je drugi najzastupljeniji sektor među najbogatijim Amerikankama, sa devet imena, dok energetika, moda i maloprodaja, te finansije i investicije bilježe po pet žena.

Najmlađa žena na listi je Lynsey Snyder (43), dok je najstarija Annette Lerner, udovica građevinskog magnata Teda Lernera (umro 2023.), koja ima 95 godina.

Deset najbogatijih žena u Americi u 2025. godini na Forbesovoj listi 400

Neto vrijednost imovine izračunata je 1. septembra 2025. godine.

10. Lyndal Stephens Greth i porodica

Neto vrijednost: 27,4 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Nafta i plin | Starost: 50

9. Melinda French Gates (Melinda French Gates)

Neto vrijednost: 29 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Microsoft, investicije | Godine: 61

8. Elaine Marshall i porodica

Neto vrijednost: 30,9 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Koch Inc. | Godine: 83

7. Marilyn Simmons (Marilyn Simmons) i porodica

Neto vrijednost: 32,5 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Hedge fondovi | Godine: 74

6. MacKenzie Scott

Neto vrijednost: 33,9 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Amazon | Godine: 55

5. Abigail Johnson (Abigail Johnson)

Neto vrijednost: 35 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Fidelity | Dob: 63

4. Miriam Adelson (Miriam Adelson) i porodica

Neto vrijednost: 37,9 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Kazina | Godine: 79

3. Jacqueline Mars

Neto vrijednost: 42,2 milijarde dolara Izvor bogatstva: Slatkiši, hrana za kućne ljubimce | Godine: 85

2. Julia Koch i porodica

Neto vrijednost: 81,2 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Koch Inc. | Godine: 63

1. Alice Walton (Alice Walton)

Neto vrijednost: 106 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Walmart | Godine: 75

Alicia Park, saradnica Forbesa

