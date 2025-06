Trump bi mogao da uguši Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. zbog zabrane ulaska navijača iz 48 zemalja

U memorandumu koji je Rubio poslao američkim diplomatama navodi se da 36 zemalja imaju 60 dana da ispune nove standarde i zahtjeve koje je postavilo Ministarstvo vanjskih poslova. Zemljama je dat rok do srijede u osam sati da dostave početni akcioni plan. Među kriterijumima koje zemlje nisu ispunile, prema memorandumu, nalaze se one koje „nemaju kompetentnu ili kooperativnu centralnu vlast koja može izdavati pouzdane lične dokumente ili druge civilne isprave“. Kao i one koje imaju „rasprostranjenu državnu korupciju“. Neke zemlje su se našle na listi jer veliki broj njihovih građana ostaje u SAD i nakon isteka viza.

„Ministarstvo vanjskih poslova posvećeno je zaštiti naše zemlje i građana tako što sprovodi najviše standarde nacionalne bezbjednosti i javne sigurnosti kroz viznu politiku“, rekao je portparol za Forbes. Dodao je da Ministarstvo „ne komentariše unutrašnje rasprave ili komunikacije, ali stalno preispituje politike kako bi obezbijedilo sigurnost Amerikanaca i poštovanje zakona od stranih državljana“.

Veliki prihod za gradove domaćine

Prema analizi FIFA i kompanije OpenEconomics (OE), očekivani ekonomski doprinos Svjetskog prvenstva 2026., iznosi 30,5 milijardi dolara. Bazira se na velikom prilivu stranih posjetilaca koji bi trebalo da ispune kapacitete stadiona i hotela.

Philadelphia očekuje da će šest utakmica koje će ugostiti sljedećeg ljeta privući 500.000 posjetilaca. Oni će rezervisati više od 100.000 hotelskih soba, donoseći 305 miliona dolara direktne potrošnje i 770 miliona ukupnog ekonomskog uticaja, izjavila je Meg Kane, izvršna direktorka organizacionog odbora Svjetskog prvenstva u Philadelphiji. Kansas City također će biti domaćin šest utakmica. To je, prema riječima direktorice KC2026 Pam Kramer, „izuzetno važno i sa turističkog i sa stanovišta globalne vidljivosti“. Ona kaže da grad očekuje 650.000 posjetilaca i oko 653 miliona dolara direktnog ekonomskog uticaja.

Prema FIFA smjernicama, gradovi domaćini poput Philadelphije i Kansasa očekuju ravnotežu između domaćih i stranih putnika. Prije razgovora za Forbes, ni Kane ni Kramer nisu znale da administracija razmatra proširenje zabrane. Ali, obje ističu važnost prilagodljivosti u neizvjesnom okruženju. Kane je rekla da je zadatak njenog tima da omogući vrhunsko iskustvo Svjetskog prvenstva „za onoliko navijača koliko dođe“ u Philadelphiju.

Mali udio turista iz spornih zemalja u ukupnom broju

„Mi se fokusiramo na to, jer činjenica je da uvijek postoji nivo međunarodne neizvjesnosti kod organizovanja velikih sportskih događaja. Postoje geopolitičke okolnosti koje ne možemo predvidjeti, a koje bi mogle utjecati na turnir 2026“. Kramer je istakla da njen tim već funkcioniše „u uslovima visoke neizvjesnosti“. Dodaje da je turnir tek za godinu. „Godina djeluje kratko, ali iz globalne perspektive to je značajan vremenski okvir“.

Procijenjeni doprinos lokalnim ekonomijama gradova domaćina Svjetskog prvenstva iznosi 3,6 milijardi dolara. To će donijeti gosti koji će boraviti u Airbnb smještajima tokom turnira, prema procjeni kompanije.

Udio dolazaka u SAD iz zemalja koje su pogođene najnovijom najavom je 0,5%, prema podacima Američkog udruženja za putovanja (USTA). „Naš fokus je na privlačenju miliona novih posjetilaca i jačanju ekonomije rješavanjem dugogodišnjih problema sa vizama, carinom i zastarjelim sistemom kontrole vazdušnog saobraćaja. Tako 250. rođendan Amerike, Svjetsko prvenstvo 2026. i Olimpijske igre 2028. predstavljaju jedinstvenu priliku da se SAD učvrsti kao omiljena globalna destinacija“, rekao je portparol USTA za Forbes putem maila.

Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

How A 48-Country Travel Ban Could Suppress U.S. Tourism In A World Cup Year