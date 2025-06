Sarajevska učionica iz koje kreću svjetski patenti: Priča o profesoru Admiru Akšamoviću i njegovim inovatorima

Srednja elektrotehnička škola Sarajevo već godinama važi za rasadnik inovacija. Vodimo iza vrata jedne posebne učionice, gdje učenici ne uče samo formule i šeme, već pretvaraju svoje ideje u funkcionalne patente koji osvajaju medalje širom svijeta – od Zagreba do Tajvana.

Mjesto gdje znanje prerasta u inovaciju

U učionici profesora Admira Akšamovića automatika i elektronika nisu samo školski predmeti – već platforma za budućnost. Tu nastaju projekti koji prevazilaze granice srednjoškolskog obrazovanja i postaju reprezent škole, grada, pa i države.

„Ponosni smo na rad učenika kao reprezenti škole, grada i države. Kao profesor stručno-teorijske nastave i laboratorijskog rada u Srednjoj elektrotehničkoj školi u Sarajevu, predajem učenicima od prvog do četvrtog razreda gdje oni kontinuirano dolaze s inovativnim idejama, unose sebe u te radove i žele da to što naprave bude njihov reprezent i reprezent škole, i da se predstavimo na lokalnom i međunarodnom nivou. Želimo pokazati da su naši učenici vrijedni, pametni i da mogu pokazati potencijal. To su ideje koje najčešće budu njihovi maturski radovi i žele da primjene sve ono što su učili.“

Admir Akšamović, profesor stručno-teorijske nastave i laboratorijskog rada u Srednjoj elektrotehničkoj školi u Sarajevu, Foto: Forbes BiH

Od ideje do patenta – učenici kao istraživači

Kada profesor Akšamović govori o radu svojih učenika, jasno je da svaki projekat nosi njihov lični pečat.

„Ne bih izdvojio jednu inovaciju zato što je svaka na svoj način dobra, originalna i ima dušu učenika u tom radu – gdje je on istraživao, analizirao, savjetovao se s profesorom. Onda eventualno pojačamo zadatak ili smanjimo težinu, a sve s ciljem da naučeno primjene, da nije sve teorija – kreda i tabla. Ponosan sam na njihov rad i elan, gdje oni i poslije nastave ostanu da rade. Nekada ranije se desilo da je noćni čuvar otišao i zaključao učenike ne znajući da su u učionicama.“

Nagrade učenika

Međunarodna priznanja kao potvrda kvaliteta

Kada se trud i talenat spoje sa podrškom škole, rezultat su međunarodne nagrade, priznanja i titule najboljih.

„Imamo podršku menadžmenta koji je prepoznao kvalitet naših učenika i njihovu želju za radom. Ono što nas učini drugačijim na međunarodnim izložbama jeste ta duša koju su unijeli u radove – to je inovativno i jedinstveno. Većina tih patenata i radova bi, uz malo nadogradnje, mogla postati komercijalna. To nije samo projekat – hajde da se predstavimo i da ga zaboravimo, nego bismo sistemskim ulaganjem mogli taj proizvod i komercijalizovati.“

Pored inovacija, škola razvija i svijest o društvenoj odgovornosti.

„Pored stručne naobrazbe, škola ima čitav spektar dodatnih aktivnosti, kao i sportskih. Dobili smo certifikat super eko škole gdje smo odgovorili strogim standardima koje su postavili USAID, Kraljevina Švedska i EU kroz projekte. Ispunili smo sve zahtjeve.“

Super eko škola

Mladi inovatori – budućnost iz BiH

Učenici ove škole već sada oblikuju budućnost. Među njima je i Faruk Hadžiabdić, učenik drugog razreda, koji je sa timom predstavio potpuno funkcionalnu mašinu za farbanje suvenira.

„Ispred nas možete vidjeti mašinu za farbanje raznih suvenira koju smo ove godine prezentovali na izložbi inovacija u Zagrebu. Ideja ove inovacije je da se na početnu poziciju postavi, u ovom slučaju jaje, i kada pritisnemo start – jaje dolazi do platforme za farbanje, tu se osuši i predmet je spreman, te se platforma vrati na početni položaj. Sudije su u Zagrebu bile oduševljene jer smo ovo prezentovali kao mašinu za farbanje uskršnjih jaja.“

Faruk Hadžiabdić, svršenik prvog razreda

Faruk i tim već planiraju nove nadogradnje.

„Na isti patent ćemo dodati visokopritisnu pumpu za farbanje sa strane i zato smo dodali već postojeću komoru. Ja sam sa još dva druga učestvovao na državnom takmičenju iz robotike i s našim robotom smo osvojili treće mjesto i kvalifikovali se za evropsko takmičenje u Ljubljani u septembru.“

A maturantica Latifa Pršeš usmjerila je svoju inovaciju prema humanitarnim ciljevima:

„Pred vama se nalaze dva projekta koji su dio inovacijske skupine koja se bavi humanim tehnologijama u svrhu naroda. Ovdje imamo pametne naočale za slijepe. Zvuči kontradiktorno, ali ima svoju funkciju – napravljene su od senzora koji pomažu slijepim i slabovidnim osobama da se orijentišu u prostoru.“

Latifa Pršeš, ove godine maturirala

Njena druga inovacija ima potencijal da spasi živote.

„Imamo i pametnu narukvicu za dementne osobe i osobe sa poteškoćama u razvoju. Vrlo često imamo potrage za starim ljudima – pomoću ove narukvice i ove tehnologije možemo pratiti njihovu lokaciju, smanjiti potragu i tragične ishode. Sa svog telefona pošaljemo poruku na narukvicu i kroz par sekundi dobijemo njenu lokaciju.“

Škola s vizijom – priča iz Sarajeva sa svjetskim odjekom

Zlatne medalje, funkcionalni patenti, evropska prvenstva iz robotike – sve to ne kreće iz naučnog instituta, već iz učionice jedne srednje škole u Sarajevu. Vođeni strašću profesora i predanošću učenika, ovi mladi inovatori pokazuju da Bosna i Hercegovina ima svijetlu budućnost – onu koju već sada sami prave.