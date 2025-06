Tržišta pod pritiskom – dionice padaju, nafta i zlato rastu

U posljednjih nekoliko dana investitori se suočavaju sa značajnim rizicima: geopolitička eksplozija s jedne strane i nepredvidiva reakcija tržišta na drugoj. Šta je sljedeće? To zavisi od mnogo toga — osim ekonomije.

Dionice su u utorak pale, dok su nafta i zlato porasli, nakon što su borbe između Izraela i Irana ušle u peti dan, javlja Reuters, što je izazvalo zabrinutost investitora zbog rizika od šireg regionalnog sukoba u sedmici prepunoj ključnih odluka centralnih banaka.

Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je pozvao sve da evakuišu Teheran, te je skratio boravak na samitu G7 u Kanadi, dok je u posebnom izvještaju navedeno da je zatražio da Vijeće nacionalne sigurnosti bude spremno u situacionoj sobi.

Osim situacije na Bliskom istoku, investitori prate i sastanke nekoliko najvažnijih centralnih banaka, koji se održavaju ovih dana; počevši od Banke Japana, pa sve do Federalnih rezervi, Banke Engleske i Švicarske nacionalne banke. Svaka njihova riječ u pogledu kamatnih stopa može uzdrmati tržišta.



Chris Beauchamp, tržišni analitičar iz IG-a, opisuje atmosferu neizvjesnosti. On kaže da su investitori trenutno zbunjeni i oprezni, jer pokušavaju istovremeno: Razumjeti posljedice sve dubljeg sukoba Izraela i Irana i predvidjeti kako će se centralne banke postaviti prema inflaciji, kamatama i globalnom rastu.



Glavna briga investitora u vezi sa sukobom između Izraela i Irana je mogućnost njegovog prelijevanja na širi Bliski istok, gdje se nalazi veliki dio svjetskih zaliha nafte.

Još uvijek nisu prijavljeni poremećaji u snabdijevanju sirovom naftom, navodi Reuters, iako su vijesti o sudaru dva broda u Omanskom zaljevu izazvale još jedan kratki potres na tržištu nafte tokom noći.

Investitori su također pratili dešavanja u trgovinskim sporazumima, s obzirom na to da se Trumpov rok za uvođenje tarifa, koji je početkom jula bio na snazi, brzo približava.

Pregovori o tarifama između Japana i Sjedinjenih Američkih Država na marginama samita G7 nisu donijeli napredak, dok je sporazum s Velikom Britanijom ostavio neriješeno pitanje carina na čelik i aluminij.

Zlato, koje je do sada ove godine poraslo za 30%, poraslo je za dodatnih 0,1% na 3.385 dolara po unci.