Jedan od najvećih lanaca kafe uvodi rezove – otpuštanja i gašenje prodavnica

Kompanija Starbucks najavila je ove sedmice da će zatvoriti prodavnice u Sjevernoj Americi uključujući i svoju kultnu pržionicu kafe u Seattleu koje ne posluju dobro. Ove mjere dio su napora izvršnog direktora Briana Niccola da vrati kupce u svoje prodajne objekte nakon šest uzastopnih kvartala pada prodaje u SAD-u. Očekuje se da će ukupan broj prodavnica ovog lanca kafe u SAD-u i Kanadi pasti za 1%, ili nekoliko stotina prodavnica, do kraja fiskalne 2025. godine, javlja Reuters. Na kraju juna, kompanija je imala 18.734 prodajna mjesta u Sjevernoj Americi, dok se očekuje da će taj broj pasti na 18.300 do kraja septembra.

“Restrukturiranje (ukupni troškovi zatvaranja lokala, otpuštanja zaposlenih, isplate otpremnina, raskidanja ugovora o najmu i drugih organizacionih promjena) zajedno iznositi približno 1 milijardu američkih dolara.

Dionice nisu zabilježile značajan pad

Vijest o restrukturiranju, međutim, nije mnogo uzbudila investitore, te dionice kompanije nisu zabilježile značajne promjene u premarket trgovanju.

U pismu upućenom zaposlenima, Niccol je naveo da je kompanija sprovela detaljnu analizu postojećih lokacija, te da će se zatvoriti one koje ne mogu pružiti fizičko okruženje kakvo očekuju kupci i partneri ili gdje ne postoji dalja finansijsku održivost.

Pored zatvaranja pojedinih prodavnica, Starbucks je najavio i dodatnih 900 otkaza u korporativnom sektoru, što je potez koji dolazi nakon otprilike 1.000 otkaza iz februara. Također, veliki broj otvorenih radnih mjesta bit će zatvoren.

Foto: Reuters

Iako cijeli sektor brze hrane osjeća pritisak zbog pada potrošnje, Starbucks se suočava s nizom specifičnih izazova. Prema industrijskom magazinu QSR, kompanija i dalje bilježi visok udio narudžbi putem mobilne aplikacije, ali podaci pokazuju i zabrinjavajući trend u kojem značajan broj korisnika započne narudžbu preko aplikacije, ali je nikad ne završi.

Pojam “treće mjesto”, što je prostor između kuće i posla za opuštanje i druženje, nekada je bio srž Starbucks identiteta. No, u posljednjoj deceniji, kompanija je ovaj koncept zamijenila efikasnošću i masovnom proizvodnjom. Udobne stolice su nestale, utičnice postale rijetkost, a ručno ispisane poruke na čašama zamijenjene su štampanim etiketama, čime se izgubio lični dodir. Umjesto mirisa svježe kafe, prostorom dominiraju zapečaćeni paketi.

Starbucks nije jedina kompanija koja se suočava s izazovima. Prema pisanju CNBC-a, cijeli sektor brze hrane osjeća posljedice dugo najavljivanog povlačenja potrošača, a među pogođenima su i McDonald's, KFC i Pizza Hut.

Radnik sklapa automatski aparat za kafu za Starbucks u fabrici švicarskog proizvođača Thermoplan, usred američkih tarifa od 39% na švicarsku robu koje ugrožavaju profitne marže i prisiljavaju kompaniju da razmotri preseljenje proizvodnje kako bi ostala konkurentna, Weggis, Švicarska, Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Problemi u Kini

Starbucksovi izazovi ne zaustavljaju se na američkom tržištu. Kompanija je ulaganja preusmjerila ka Kini, najavljujući 2022. godine otvaranje jedne nove prodavnice svakih devet sati. Ipak, kako izvještava Quartz, ambiciozne planove širenja prekinuo je Luckin Coffee, domaći kineski lanac, koji je doživio ekspanziju sa više od 16.000 lokacija i zasjenio Starbucksovu prisutnost na tom tržištu.

Amela Hasanbašić