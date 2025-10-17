Mali servis na kućnom pragu: Mobilni automehaničari sve više imaju ekonomskog smisla

Ljudi su pokazali da su spremni da im se obroci, knjige i odjeća dostavljaju na kućnu adresu. Sve je češće da se rutinski servisi za automobile i kamione obavljaju kod kuće, a automehaničari dolaze na zahtjev potrošača.

„To postaje sve uobičajenije“, rekao je u intervjuu Amit Chandarana, izvršni direktor kompanije Curbee.

Curbee pruža tehnologiju mobilnih usluga auto-dilerima. Prošle godine, kompanija je počela širiti svoju tehnologiju na nacionalnom nivou.

Mobilna usluga bi mogla biti praktičnija

Tradicionalno, vlasnici vozila su odlazili u auto-kuće, servisne centre i radionice radi izmjene ulja, rotacije guma, zamjene akumulatora ili servisiranja . Vrijeme potrebno za takve usluge može varirati. Vlasnici vozila su ili čekali da se posao završi ili su morali organizirati prijevoz dok se servis ne završi.

Zagovornici mobilnog servisa kažu da to može biti praktičnije i uštedjeti vrijeme vlasnicima vozila. Štaviše, vozila su sve više “računari na točkovima”. Ponekad im je potrebno ažuriranje softvera, slično kao i ličnim računarima ili pametnim telefonima. Takva ažuriranja mogu pružiti mobilne servisne jedinice.

Chandarana kaže da je mobilna usluga način za trgovce da prošire svoje servisne kapacitete po nižoj cijeni.

Curbee procjenjuje da prodavac može pokrenuti mobilni servis za oko 20.000 dolara po jedinici, u poređenju sa 200.000 dolara ili više, koliko bi koštala izgradnja nove servisne stanice u samom salonu.

Prodavci automobila su ranije gubili kupce zbog specijaliziranih usluga zamjene ulja. Vozači su radije mijenjali ulje i druge tekućine na takvim lokacijama nego da idu u autokuću.

Prilika za rast

Pokretanje mobilnih servisnih operacija kod prodavača “je način da povrate izgubljene prihode”, rekao je Chandarana.

Za dilere, servisiranje vozila je “najstabilniji dio poslovanja”, dodao je.

„Kupcima je potreban izbor“ – da li da odu u salon ili da se usluge pruže kod kuće, rekao je Chandarana.

“Što više potrošači znaju, to više to traže, a više trgovaca to nudi.”

Curbee tvrdi da pomaže dilerima da “preoblikuju sisteme prihoda, razviju karijere tehničara i operativne tokove tako da mobilna usluga postane prilika za rast, a ne teret”, saopštila je kompanija.

