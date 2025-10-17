Deset najplaćenijih fudbalera na svijetu u 2025. godini: Od Ronalda do Jamala

Cristiano Ronaldo predvodi grupu od 10 fudbalera koji će ove sezone ukupno zaraditi 945 miliona dolara. Ali dok se njegova legendarna karijera bliži kraju, dva mlada igrača sve više dolaze u centar pažnje.

Na kratko ovog ljeta, činilo se kao da je Cristiano Ronaldo na ivici završetka svoje slavne fudbalske karijere. Ugovor 40-godišnjeg superzvijezde fudbalera sa Al Nassrom, klubom iz Saudijske profesionalne lige kojem se pridružio 2023. godine, uskoro je trebao isteći. A upravo je predvodio portugalsku reprezentaciju do pobjede u UEFA Ligi nacija. To mu je dalo savršenu priliku da okači kopačke o klin na vrhuncu karijere. Ali Ronaldo je brzo odbacio nagađanja o svom penzionisanju i produžio ugovor sa Al Nasrom za još dvije godine.

„Mislim da i dalje igram dobre utakmice, pomažem svom klubu i reprezentaciji“, rekao je za portugalsku televizijsku kuću Canal 11 u oktobru. „Zašto ne bih nastavio?“.

Ronaldo, Foto: Shutterstock

Novac, naravno, nije zanemarljiv razlog. Forbes procjenjuje da će Ronaldo zaraditi 230 miliona dolara od Al Nasra tokom sezone 2025-26. To uključuje finansijske podsticaje od komercijalnih ugovora koje je posredovao klub, pored njegovih igračkih plata. Kada se tome doda još 50 miliona dolara koje će zaraditi van terena od partnera kao što su Nike, Binance i Herbalife, omiljeni sin Portugala će u narednoj godini inkasirati ukupno 280 miliona dolara prije poreza i odbitka provizija agenata.

Samo je Floyd Mayweather bio bolji

Taj nevjerovatan iznos, koji je otprilike isti kao Forbesova projekcija za sezonu 2024-25, donosi mu prvo mjesto među najplaćenijim fudbalerima na svijetu po šesti put u posljednjih 10 godina. U stvari, među svim sportistima koje Forbes prati od 1990. godine, samo je jedan premašio taj iznos u jednoj godini dok je još bio aktivan – bokser Floyd Mayweather. Zaradio je oko 300 miliona dolara u 12 mjeseci zaključno s junom 2015. godine, a 285 miliona dolara tri godine kasnije.

Ta ogromna cifra daje Ronaldu značajnu prednost u odnosu na njegovog dugogodišnjeg rivala Lionela Messija iz Inter Miamija. On je drugi na listi sa projektovanom ukupnom zaradom od 130 miliona dolara.

Messi, Foto: Shutterstock

Očekuje se da će 10 najplaćenijih fudbalera na svijetu zajedno zaraditi ukupno 945 miliona dolara u sezoni 2025-26. Istovremeno, prag za ulazak na listu povećan je na 43 miliona dolara. Toliko će, prema procjenama, zaraditi tinejdžerska senzacija Barcelone Lamine Yamal. Prošle sezone taj prag je bio 39 miliona dolara, koliko je zaradio Kevin De Bruyne iz Manchester Cityja.

Nema više Neymara

Međutim, ukupna zarada deset najplaćenijih pala je za skoro 4% u poređenju sa 2024-25. Uglavnom zato što je Neymar, treći na prošlogodišnjoj listi i jedan od najplaćenijih fudbalera u historiji, ispao sa rang liste.

Fotografija: Shutterstock

Prošle sezone, brazilska zvijezda je trebala zaraditi 110 miliona dolara. Uključujući 80 miliona od ugovora sa Al Hilalom iz Saudijske lige. Međutim, Neymar i klub su se dogovorili da raskinu ugovor u januaru. Vratio se u Santos, svoj matični klub u Brazilu, što je također značilo značajno smanjenje plate. Čak i nakon potpisivanja novog ugovora u junu koji mu navodno omogućava da ostane do Svjetskog prvenstva 2026. godine, Forbes procjenjuje da će Neymar ove sezone zaraditi samo 38 miliona dolara – većinu toga van terena.

Uprkos vrućem ljetnom prelaznom roku tokom kojeg su klubovi Premijer lige potrošili rekordne četiri milijarde dolara, ovogodišnju listu plata i dalje dominira osam poznatih imena. Niko od njih nije promijenio klub tokom prelaznog roka.

Karim Benzema je treći sa procijenjenom ukupnom zaradom od 104 miliona dolara u posljednjoj godini svog ugovora sa Al Ittihadom iz Saudijske Arabije. Kylian Mbappe iz Real Madrida je četvrti sa oko 95 miliona dolara. Peti je Erling Haaland, koji je u januaru potpisao produženje ugovora sa Manchester Cityjem na 9,5 godina, tokom još jedne dominantne sezone u kojoj je postigao 22 gola u 31 utakmici Premijer lige. Novi ugovor mu donosi 60 miliona dolara plate i bonusa do sezone 2025-26, uz dodatnih 20 miliona dolara van terena.

Vinicius Jr. se vraća na listu na šestom mjestu sa ukupnom zaradom od 60 miliona dolara. Ali 25-godišnji napadač, koji je prošle godine bio najmlađi na listi, više ne drži tu titulu. Njegov saigrač iz Reala Jude Bellingham (Jude Bellingham), deveti na listi ove godine sa procijenjenih 44 miliona dolara, ima 22 godine. Međutim, stariji je od Jamala, prvog 18-godišnjaka koji se plasirao među 10 najboljih u 22-godišnjoj historiji Forbesove fudbalske liste.

Španci imaju najplaćenije

Ova dva novajlije daju prednost španskoj La Ligi, koja sada ima četiri predstavnika na spisku. Saudijska Pro League je sljedeća s trojicom – Ronaldom, Benzemom i Sadiom Maneom iz Al Nasra (osmi, 54 miliona dolara). Premijer liga ima dva: Haalanda i Mohameda Salaha iz Liverpoola (sedmi, 55 miliona dolara). Messi ostaje jedini predstavnik MLS-a.

Što je još važnije, dolazak Bellinghama i Jamala signalizira početak generacijske smjene u svjetskom fudbalu. Pet od 10 najplaćenijih fudbalera sada ima 29 godina ili manje – što je najveći udio od 2020. Prosječna starost na listi pala je ispod 30, što je najniža vrijednost u posljednjih pet godina.

Ronaldo i dalje prednjači po zaradi, ali mladi igrači jasno pokazuju da su spremni preuzeti scenu.

Lista najplaćenijih

Cristiano Ronaldo (Cristiano Ronaldo), 280 miliona dolara

Godine: 40 | Klub: Al Nasr | Nacionalnost: Portugal | Na terenu: 230 miliona dolara • Van terena: 50 miliona dolara

Teško je zamisliti da Ronaldo uopće ima mjesto u njegovoj kutiji s trofejima, s obzirom na to da se u njoj već nalazi pet Zlatnih lopti, četiri titule Lige prvaka i čitav niz domaćih prvenstava osvojenih u Engleskoj, Španiji i Italiji. Ipak, sa 40 godina, superzvijezda i dalje ima dva cilja pred sobom: svoj 1000. gol u karijeri (i za klub i za reprezentaciju) – još 52 u gostima – i osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. u Sjevernoj Americi s Portugalom, koji nikada nije završio treći. Van terena, Ronaldo nastavlja širiti svoje poslovanje pod brendom CR7. Uključuje hotele, fitness centre i satove, a njegov YouTube kanal UR Cristiano sada ima oko 77 miliona pratilaca. Prema marketinškoj agenciji Two Circles, Ronaldo ima gotovo 1,04 milijarde pratilaca na svim digitalnim platformama. Više od bilo koje druge osobe na svijetu.

Lionel Messi, 130 miliona dolara

Godine: 38 | Klub: Inter Miami | Nacionalnost: Argentina | Na terenu: 60 miliona dolara • Van terena: 70 miliona dolara

Većim dijelom godine bilo je neizvjesno da li Messi ima budućnost u MLS-u nakon ove sezone. Sada se čini gotovo sigurnim da će se vratiti u Inter Miami. Izvještaji od prošlog mjeseca ukazivali su na to da je 38-godišnji napadač blizu potpisivanja višegodišnjeg produženja ugovora s klubom iz Južne Floride. Ovo bi ispunilo prošlogodišnje predviđanje vlasnika Jorgea Masa (Jorge Mas). On je za Forbes rekao da je “vrlo uvjeren” da će se njegova zvijezda vratiti 2026. godine. Ostatak fudbalskog svijeta također s nestrpljenjem očekuje Messijevu odluku. Hoće li pokušati oboriti rekord i ostvariti svoj šesti nastup na Svjetskom prvenstvu sljedećeg ljeta s Argentinom? (Njegov dugogodišnji rival Cristiano Ronaldo mogao bi postići isti podvig s Portugalom na istom turniru u Sjevernoj Americi).



Van terena, Messi ima sponzorske ugovore s brendovima poput Adidasa, Lay'sa i Mastercarda. 2024. godine lansirao je sportsko piće Más+ by Messi. Ovim je proširio svoj poslovni portfolio, koji već uključuje hotelski lanac MiM, koji je osnovao zajedno s Majestic Hotel Group još 2017. godine. Ove godine, Messi se pridružio i lancu restorana El Club de la Milanesa kao globalni partner i suvlasnik.

Karim Benzema, 104 miliona dolara

Godine: 37 | Klub: Al Ittihad | Nacionalnost: Francuska | Na terenu: 100 miliona dolara • Van terena: 4 miliona dolara

Fotografija: Reuters/Stringer

Benzema ima 37 godina, ali je postigao tri gola u prve dvije utakmice ove sezone u Saudijskoj profesionalnoj ligi. Pokazao je da još uvijek posjeduje napadački instinkt koji ga je krasio tokom 14 sezona u Real Madridu. Međutim, nije jasno koliko dugo planira ostati na Bliskom istoku. Njegov ugovor s Al Ittihadom ističe na kraju ove sezone, što je potaknulo nagađanja da bi se mogao vratiti u Evropu. Možda kako bi se ponovo ujedinio sa svojim bivšim trenerom Joséom Mourinhom , koji sada predvodi portugalsku Benficu. Iako Benzemina popularnost na društvenim mrežama ne može se mjeriti s Ronaldovom i Messijevom, on i dalje ima impresivnih 76 miliona pratilaca na Instagramu. Tamo je u protekloj godini promovirao partnere kao što su Adidas i Assaf Perfumes.

Kylian Mbappé (Kylian Mbappé) 95 miliona dolara

Godine: 26 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Francuska | Na terenu: 70 miliona dolara • Van terena: 25 miliona dolara

Foto: Reuters/Susana Vera

Mbappeova potraga za prvom titulom Lige prvaka završila se u četvrtfinalu prošle sezone, njegove debitantske godine u Real Madridu. Da stvar bude gora, francuski napadač morao je gledati kako njegov bivši klub, Paris Saint-Germain, osvaja trofej. To nije jedini razlog njegove frustracije PSG-om. Mbappe tuži klub zbog navodno neisplaćenih 61 milion dolara plata. U drugom sporu (koji je kasnije povukao), optužio ih je za nepravedan tretman. Dok čeka ishod suda, Mbappe proširuje svoj investicijski portfolio, koji uključuje više od 10% udjela u njemačkoj kompaniji za elektroniku Loewe. I 80% udjela u francuskom fudbalskom klubu Stade Malherbe Caen, koji igra u drugoj ligi. Ove godine je investirao i u platformu za kupovinu luksuznih satova Wristcheck. I u francuski tim SailGP preko svoje kompanije Coalition Capital.

Erling Haaland (Erling Haaland) 80 miliona dolara

Godine: 25 | Klub: Manchester City | Nacionalnost: Norveška | Na terenu: 60 miliona dolara • Van terena: 20 miliona dolara

Foto: Terje Pedersen/NTB preko Reutersa

Haaland je i ove sezone u odličnoj formi za Manchester City. Postigao je 12 golova u devet utakmica u svim takmičenjima i osvojio nagradu za igrača mjeseca Premijer lige za septembar. Sa 94 gola u 104 odigrane utakmice Premijer lige, 25-godišnji napadač je na dobrom putu da postane igrač koji je najbrže stigao do 100 golova u historiji engleske Premijer lige. Prije Alana Shearera, kojem je za to trebalo 124 utakmice.



Van terena, Haaland ima unosan sponzorski ugovor sa Nikeom i sarađuje sa brendovima iz Norveške. Među njima su distributer voća i povrća Bama Gruppen i inicijativa Godfisk, koja promoviše konzumaciju ribe i morskih plodova. Ove godine je stekao vlasnički udio u kompaniji Db. Potpisala je partnerstvo sa skandinavskim brendom luksuznih prtljaga, iza kojeg stoji i modni gigant LVMH.

Vinicius Junior (Vinicius Jr) 60 miliona dolara

Godine: 25 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Brazil | Na terenu: 40 miliona dolara • Van terena: 20 miliona dolara

Fotografija: Shutterstock

Vinicius je izgradio zavidnu kolekciju od gotovo desetak sponzora, uključujući Nike, Hugo Boss i Prada Eyewear. Istovremeno, postao je zvijezda Real Madrida sa 110 golova i 79 asistencija u 330 odigranih utakmica. Napadač (25 godina) je već postigao ili asistirao devet golova ove sezone, a prošla je samo godina otkako je završio drugi u Ballon d'Or-u. Međutim, postojala je percepcija pada forme, zbog čega se spekuliše o njegovoj budućnosti. Vinicius ima ugovor s Realom do 2027. godine. Međutim, nedavni izvještaji sugeriraju da bi ga Los Blancosi mogli prodati sljedećeg ljeta. Saudijska profesionalna liga pojavljuje se kao moguća destinacija.

Mohamed Salah, 55 miliona dolara

Godine: 33 | Klub: Liverpool | Nacionalnost: Egipat | Na terenu: 35 miliona dolara • Van terena: 20 miliona dolara

Foto: Reuters/Umit Bektas

Uprkos tome što je sugerirao da će sezona 2024-25 biti njegova posljednja u Liverpoolu, Salah je u aprilu potpisao dvogodišnji ugovor koji ga zadržava na Anfieldu do 2027. godine. Egipatski napadač imao je još jedan razlog za slavlje nekoliko sedmica kasnije kada je osvojio svoju drugu titulu Premijer lige sa Liverpoolom. U klubu je od 2017. godine. U ostatku sezone, iako su izgubili dvije uzastopne ligaške utakmice, Redsi zaostaju samo bod za Arsenalom i i dalje imaju ambiciju da se bore za titulu. Salah je također osigurao mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Postigao je dva gola u pobjedi nad Džibutijom prošle nedjelje. Time je Egipat osvojio mjesto. To će biti drugi nastup Egipta na turniru u Salahovom životu, nakon što je 2018. godine postigao jedina dva gola svoje zemlje na turniru bez pobjede.

Sadio Mane – 54 miliona dolara

Godine: 33 | Klub: Al Nasr | Nacionalnost: Senegal | Na terenu: 50 miliona dolara • Van terena: 4 miliona dolara

Fotografija: Reuters/Stringer

Maneov ugovor sa Al Nasrom ističe na kraju sezone, ali nema sumnje da želi ostati na Bliskom istoku. Na pitanje o svojoj budućnosti u augustu, 33-godišnji krilni igrač iz Senegala odgovorio je “inšallah” na arapskom, što znači “ako Bog da”. U međuvremenu, Mane i Al Nasr spremni su da se bore za titulu Saudijske profesionalne lige nakon što su završili na trećem mjestu u sezoni 2024-25. Nakon što su zadržali ključne igrače Cristiana Ronalda i Marcela Brozovića, te doveli obećavajućeg portugalskog igrača Joãoa Félixa, klub je pobijedio u prve četiri domaće utakmice ove sezone. Van terena, Mane ima dugogodišnje partnerstvo sa brendom New Balance.

Jude Bellingham (Jude Bellingham), 44 miliona dolara

Godine: 22 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Engleska | Na terenu: 29 miliona dolara • Van terena: 15 miliona dolara

Fotografija: Reuters/Phil Noble

Bellingham se pridružio Real Madridu prije dvije godine u transferu koji Transfermarkt baza podataka navodi kao sedmi najskuplji u historiji fudbala. Istovremeno, španski klub je platio skoro 140 miliona dolara za engleskog veznog igrača. Transfer se odmah isplatio, jer su Los Blancosi osvojili Ligu prvaka i La Ligu u sezoni 2023-24. Bellingham je također briljirao za englesku reprezentaciju. Prošle sedmice proglašen je igračem godine Engleske za sezonu 2024-25, uprkos tome što nije bio u timu za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo zbog ograničene minutaže nakon operacije ramena van sezone. Van terena, Bellingham sarađuje s brendovima kao što su Adidas i britanska kompanija za proizvodnju pića Lucozade i zalaže se za mentalno zdravlje. “Dužnost je ljudi poput mene – i pozicije u kojoj se nalazimo – da budemo uzori”, rekao je u intervjuu na Svjetski dan mentalnog zdravlja prošle nedjelje.

Lamine Yamal (Lamine Yamal) 43 miliona dolara

Godine: 18 | Klub: Barcelona | Nacionalnost: Španija | Na terenu: 33 miliona dolara • Van terena: 10 miliona dolara

Foto: Reuters/Albert Gea

Od dolaska u Barcelonu 2023. godine sa samo 15 godina, Jamal je pomogao Španiji da osvoji Euro 2024. Prošle sezone vratio je Barcu na vrh La Lige. Klub ga je brzo nagradio potpisivanjem ugovora koji traje do 2031. Dva mjeseca kasnije, Barcelona mu je povjerila legendarni broj 10. Dres koji su nosili velikani poput Ronaldinha i Lionela Messija. Počinje iskorištavati uspjeh i van terena. Nedavno je dodao Beats by Dre u svoj portfolio sponzora, koji već uključuje Adidas, Konami i Powerade. Zaštitio je svoj gest proslave “304” kao intelektualno vlasništvo. Plan je prodavati robu pod tim brendom. Tokom protekle godine, Jamal je više nego udvostručio broj pratilaca na društvenim mrežama na skoro 77 miliona. Stopa angažmana njegovih pratilaca daleko nadmašuje stopu angažmana drugih fudbalskih superzvijezda. Prema podacima Two Circles za 97 objava, Jamal je u prosjeku imao više od 33 miliona pregleda i angažmana. Pet i po puta više od fudbalskog kralja društvenih mreža, Cristiana Ronalda.

Justin Birnbaum, Forbes

Please enable JavaScript

