Članica Evropske unije uvodi radno vrijeme od 13 sati, sindikati najavili štrajkove

Grčki parlament je u četvrtak usvojio prijedlog zakona koji omogućava radni dan od čak 13 sati, uprkos snažnom protivljenju sindikata i opozicionih stranaka.

Riječ je o jednoj od najkontroverznijih radnih reformi posljednjih godina, koja je izazvala oštre reakcije i optužbe da vlada “radnička prava vraća unazad za čitave epohe”.

Sindikalne organizacije su tokom ovog mjeseca održale dva velika štrajka, posljednji u utorak, okupljajući hiljade radnika širom zemlje. Opoziciona ljevičarska stranka Siriza reformu je nazvala “mjerom dostojnom srednjeg vijeka” i odbila učestvovati u glasanju.

Portparol Sirizinog poslaničkog kluba Hristos Janulis osudio je prijedlog kao “zakonodavnog monstruma”, poručivši da će mjera otvoriti vrata eksploataciji radnika.

Vlada tvrdi da je produženo radno vrijeme opcionalno, odnosi se isključivo na privatni sektor, i može se primjenjivati najviše 37 dana godišnje.

Ministrica rada Niki Kerameus u parlamentu je istakla da radnici sada imaju mogućnost da rade dodatne sate za istog poslodavca, bez potrebe da putuju na drugo radno mjesto, uz uvećanu platu od 40 posto.

“Niko neće biti prisiljen da radi duže”, poručila je Kerameus.

Sindikalne organizacije upozoravaju da “dobrovoljnost” u praksi neće postojati. Prema njihovim riječima, radnici će biti pod pritiskom da pristanu na produženo radno vrijeme — ili će se suočiti s mogućim otkazima, piše FENA.

REUTERS/Brendan McDermid

“Ne možete to stvarno odbiti. Uvijek nađu način da nametnu ono što žele”, kaže Marija (46), radnica građevinske firme iz Soluna koja je učestvovala u protestima.

Grčka ekonomija se oporavila nakon višegodišnje krize državnog duga, koja je zemlju dovela na ivicu bankrota. Ipak, plate su i dalje među najnižima u zapadnoj Evropi, a radnici već rade više nego njihovi evropski vršnjaci.

Zakonski radni dan u Grčkoj iznosi osam sati, uz mogućnost tri sata plaćenog prekovremenog rada, a radnici imaju pravo na 11 sati odmora dnevno.

Prema podacima Eurostata, Grci u prosjeku rade 39,8 sati sedmično, što je znatno iznad prosječnog EU nivoa od 35,8 sati.

Vlada reformu predstavlja kao rješenje za nedostatak radne snage u turističkoj i uslužnoj industriji tokom ljetne sezone. Sindikati i opozicija, međutim, smatraju da je riječ o legalizaciji prekomjernog rada i kršenju radničkih prava.

Dok poslodavci pozdravljaju “fleksibilnost”, radnici strahuju da će zakon de facto ukinuti granice između radnog i privatnog života.

