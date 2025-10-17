Tajni ugovor koji skriva istinu: Niko zapravo ne zna koliko Trumpovi danas zarađuju

Holding kompanija pod nazivom DT Marks Defi LLC prikupila je više novca nego gotovo bilo koja druga kompanija unutar predsjednikove mreže preduzeća. Ali zbog tajnog ugovora koji se pojavio otprilike u vrijeme inauguracije, ostaje nejasno ko zapravo prima novac.

Donald Trump je ove godine zaradio mnogo novca – ali niko zapravo ne zna koliko. Ta činjenica je misterija, ali ne zato što predsjednik vodi privatni biznis. Nije zato što ne želi objaviti svoje poreske prijave. Nije čak ni zato što je dobitke od kriptovaluta teško pratiti. Glavni razlog zašto niko ne zna koliko Trump zarađuje leži u jednom, tajnom dogovoru koji je izašao na vidjelo otprilike u vrijeme njegove inauguracije.

Početkom godine, činilo se da Trump posjeduje 70 posto DT Marks Defi LLC, koja je zauzvrat imala 75 posto udjela u kripto projektu World Liberty Financial. U njegovoj imovinskoj izjavi navedeno je da neimenovani članovi porodice (vjerovatno sinovi Don Jr. , Eric i Barron ) posjeduju preostalih 30 posto. Međutim, nadzornica Trump Organization otkrila je u pismu njujorškom sudiji da je njen tim u januaru saznao da predsjednikova porodica prodaje udio u neimenovanoj kompaniji – gotovo sigurno DT Marks Defi. Čini se da je dogovor promijenio vlasničku strukturu kompanije, iako nije jasno tačno kako.

Sporazum nije javno objavljen. Web stranica World Libertyja navodi da DT Marks Defi posjeduje udio u projektu, ali ne kaže ko je vlasnik DT Marks Defi. Trump je podnio svoju imovinsku izjavu u junu, ali čini se da ona odražava situaciju od 1. januara, bez naknadnih promjena. Trump Organization nije pokazao interes za otkrivanje detalja januarskog sporazuma – koliko je udjela prodato, kome, za koliko novca, ili čak da li je sporazum uopće zaključen.

Arapske veze

Jedno je, međutim, jasno: DT Marks Defi LLC zarađuje mnogo novca – više od gotovo bilo koje druge Trumpove kompanije. Nekoliko investitora, uključujući potpune kripto početnike i velike igrače, kupilo je tokene World Liberty u vrijednosti od oko 440 miliona dolara između januara i marta, a 75 posto tog iznosa, ili oko 330 miliona dolara, otišlo je DT Marks Defi. I to je bio samo početak.

REUTERS/Jeenah Moon

U aprilu, DWF Labs je kupio dodatnih 25 miliona dolara u tokenima, od čega se procjenjuje da je 19 miliona dolara otišlo DT Marks Defi. Nekoliko sedmica kasnije, Eric Trump je otputovao sa Zachom Witkoffom , sinom Trumpovog ambasadora Stevea Witkoffa , na kripto konferenciju u Dubaiju. Na pozornici, mlađi Witkoff je otkrio da će stabilni coin World Libertyja od 1 USD biti podržan investicijskim fondom koji je osnovao predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata – fondom koji planira koristiti 1 USD za ulaganje 2 milijarde dolara u kripto berze. U stvari, to bi World Libertyju dalo depozit od više milijardi dolara, potencijalno donoseći desetine miliona dolara kamate svake godine. Odlične vijesti za vlasnike DT Marks Defi LLC – ko god oni bili.

Forbes je prvi put izvijestio o postojanju dogovora o prodaji udjela u DT Marks Defi u junu. Nekoliko sedmica kasnije, druga kompanija sa sjedištem u UAE objavila je da je kupila tokene World Liberty u vrijednosti od 100 miliona dolara, od čega se procjenjuje da je 75 miliona dolara završilo u DT Marks Defi. Dana 30. juna, Trump je na svojoj platformi Truth Social napao novinara koji je objavio priču:

„Forbes se čak ni ne trudi da piše istinu“, objavio je. „Nisam razgovarao s ovim ološima godinama, nije ih briga za činjenice, a sve što pišu je namjerno netačno. Mislio sam da je Forbes odavno mrtav, ali on i dalje kruži kao neka teška bolest.“

Jesu li prodali neke dionice?

Zatim je, u augustu, porodica Trump pokrenula svoju najveću prodaju tokena do sada. Pomogli su u kupovini male biotehnološke kompanije koja je prodala dio svojih dionica i iskoristila prihod za kupovinu tokena World Liberty u vrijednosti većoj od 700 miliona dolara – od čega se procjenjuje da je 75 posto završilo nazad u DT Marks Defi. Do tada je kompanija prikupila oko milijardu dolara prihoda do 2025. godine.

Analizom svih ovih poslova, Forbes i drugi mediji su procijenili da su članovi predsjedničke porodice ostvarili ogromne profite. Ove kalkulacije pretpostavljaju da se vlasnička struktura DT Marks Defi nije promijenila od početka godine, što bi značilo da je predsjednik zaradio oko milijardu dolara, a Don Jr., Eric, pa čak i 19-godišnji Barron ukupno oko 150 miliona. Međutim, tačne brojke zavise od detalja januarskog sporazuma.

Misterije počinju osnovnim pitanjem: Koliki je dio Trumpovog udjela prodano – i po kojoj cijeni? Pitanja zatim postaju složenija: Kako su strane u poslu procijenile vrijednost holding kompanije koja može zaraditi stotine miliona dolara kombinacijom ličnih interesa i predsjedničkog utjecaja? Da li je nepoznati kupac investirao rano, pretpostavljajući da čak ni sam predsjednik neće shvatiti koliko će novca zaraditi? Ili je Trump sve unaprijed isplanirao – i stoga zahtijevao ogromnu isplatu na samom početku svog mandata?

Odgovori možda neće biti poznati do maja 2026. godine, kada predsjednik mora podnijeti novu imovinsku kartu. Ali čak ni tada, ne očekujte potpunu transparentnost – Trump se oduvijek hvalio svojim bogatstvom, ali je također pazio da detalje o tome drži u tajnosti.

Dan Alexander, reporter Forbesa

