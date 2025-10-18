Ovo su glavni trendovi koji će obilježiti putovanja u 2026. godini

Deseto izdanje Booking.com-ovih predviđanja putovanja otkriva da će putnici u 2026. godini željeti visoko personalizirana iskustva koja odražavaju njihove jedinstvene osobnosti, ciljeve i strasti.

Putovanje je oduvijek bilo lična stvar, ali 2026. godine će se značajno udaljiti od koncepta uniformnih, univerzalnih putnih itinerera. Putnici će odbaciti konvencije i posvetiti se strastima po kojima su poznati i koje zaista doživljavaju kao svoje.

Od testova kompatibilnosti punih adrenalina do mističnih, nekonvencionalnih ruta i boravaka u futurističkom privatnom smještaju, svako putovanje postaje smion izraz individualnosti i identiteta: ovo sam ja, ovo je ono što želim i ovo je ono što volim.

Sada, u svojoj 10. godini, Booking.com-ova prognoza putovanja pokazuje kako ljudi sve više žele istraživati ​​svijet na svoj način. Tokom godina, podaci su pokazali brojne promjene: od pojave ljubitelja hladnije klime, koji biraju sjevernije destinacije zbog ekstremnih vrućina, do sve prisutnijih svjesnih putnika, čiji izbor destinacije diktira društvena i ekološka odgovornost.

Kada su u pitanju planovi za 2026. godinu, istraživanje pokazuje da putnici žele pokazati svoje pravo ja, sa svim svojim neobičnostima i idiosinkrazijama, pri čemu tehnologija igra važnu ulogu u omogućavanju visoko personaliziranih putovanja – s ljudima koji ih najbolje razumiju.

Na osnovu podataka prikupljenih od više od 29.000 putnika iz 33 zemlje, Booking.com, kao globalni lider u putovanjima i tehnologiji, identificira deset trendova koji će oblikovati putovanja u 2026. godini.

Rezultati otkrivaju da odmori postaju individualniji, eksperimentalniji i više prilagođeni osobnosti putnika.

Odmori u duhu romantične fantazije: bijeg u začarane svjetove

Knjige su stoljećima bili saputnici – čitaju se u vozovima, avionima, na plažama i u planinama. S porastom popularnosti žanrova poput romantične fikcije, 2026. godina donosi novu stranicu u odnosu između priča i putovanja: putnici se više ne nalaze samo u romanima, već i u fantastičnim svjetovima zmajeva, vila i mitskih bića.

U narednoj godini očekuje se da će putnici tokom svojih odmora biti potpuno uronjeni u pejzaže iz priča – u začarane dvorce, mistične šume, srednjovjekovne gozbe i maskenbale. Više od 70% putnika širom svijeta kaže da bi ih zanimala destinacija inspirisana romantičnom fikcijom, dok više od polovine (53%) želi učestvovati u igrama uloga zasnovanim na njihovim omiljenim fantastičnim knjigama, filmovima ili igrama, a skoro četvrtina (23%) kaže da su definitivno zainteresovani da to uvrste u svoje buduće planove putovanja.

Ovaj novi bijeg od stvarnosti podržava i tehnologija: gotovo osam od deset putnika (78%) otvoreno je za preporuke umjetne inteligencije koje nude “bajkovite” lokacije ili stvarne filmske setove. Fantazija tako postaje nova osnova za putovanja – magična iskustva u kojima mašta i avantura igraju glavnu ulogu.

Privatni smještaj s humanoidnim robotima: budućnost odmora

Privatni smještaj je već poznat po udobnosti i privatnosti, ali 2026. godine će se razviti u futurističku verziju luksuza – s robotima koji podsjećaju na ljude.

Zamislite da dolazite u stan u kojem robot za čišćenje održava prostor, robot kuhar priprema večeru i pere suđe, dok pametni sistemi u pozadini automatski upravljaju potrošnjom vode i energije.

Čak 77% putnika otvoreno je za boravak u smještaju s robotskim pomagačima, pri čemu polovina njih najviše cijeni praktičnost. Gotovo 49% navodi robote za čišćenje kao najkorisnije, 39% je oduševljeno robotskim kuharima, a 25% cijeni robote koji doprinose održivosti.

Međutim, nije sve u praktičnosti – za mnoge su podjednako važne inovacija (28%) i mogućnost da se pohvale iskustvom (19%) koje izgleda kao nešto iz naučnofantastičnog romana.

Putovanje kao test kompatibilnosti

Praznici više nisu samo bijeg – oni postaju način testiranja veza.

Više od dvije trećine putnika (69%) otvoreno je za putovanje s potencijalnim partnerom, kolegom ili novim prijateljem kako bi vidjeli koliko se dobro slažu.

Gotovo dvije trećine (62%) bi razmotrilo putovanje na udaljenu lokaciju kako bi vidjeli kako se njihov saputnik nosi s neizvjesnošću, dok bi 59% putovalo u okolnostima s ograničenim budžetom, jezičkim barijerama ili bez interneta.

Za mnoge, takvi izazovi postaju put ka razumijevanju i međusobnoj prilagodljivosti.

Generacija Z je najeksperimentalnija: 80% ispitanika je otvoreno za itinerere koji simuliraju svakodnevni život i “testiraju” veze – da ili procvjetaju ili nestanu.

Kuhinje kao putne galerije

U 2026. godini, kuhinjski ormarići postaju izlozi kulture.

Umjesto magneta za frižider, putnici će sve češće donositi jestive i dizajnerske suvenire: lokalna ulja, začine, ručno rađene tegle i jedinstvena jela.

Više od dvije trećine putnika (68%) kaže da bi na odmoru kupili kuhinjski pribor i prepoznatljive dizajne, od ručno oslikanih tegli za začine do ukrasnih boca maslinovog ulja, a više od polovine (55%) kaže da bi čak razmotrili putovanje na destinaciju poznatu po svojim kulinarskim proizvodima ili posuđu.

Ova promjena se podjednako odnosi na značenje koliko i na estetiku. Više od četvrtine (26%) ispitanika kaže da im jestivi suveniri pomažu da ponovo prožive destinaciju svaki put kada kuhaju, a 25% cijeni to što ovi predmeti predstavljaju lokalnu vještinu izrade, održivost i tradicionalne metode. Za druge su ekskluzivnost i stil važni, što pokazuje gotovo svaki peti (17%) ispitanik koji bira destinaciju zbog rijetkih suvenira, posuđa ograničenog izdanja ili ambalaže proizvoda koja izgleda jednako dobro na polici kao i na društvenim mrežama.

Nova era putovanja automobilom

Putovanja automobilom u 2026. godini više nisu samo klasična porodična putovanja, već spontane zajedničke avanture.

Čak 84% putnika je otvoreno za dijeljenje prijevoza tokom odmora, a više od polovine (54%) koristi aplikacije za pronalaženje saputnika na sličnoj ruti.

Putnicima se sviđa sloboda koju ovaj način putovanja donosi – fleksibilnost (79%), mogućnost sticanja novih prijatelja (77%) i mogućnost da neko drugi preuzme volan (76%).

Mlađe generacije prednjače: 77% generacije Z koristi autonomna vozila ili vještačku inteligenciju za planiranje ruta, u poređenju sa samo 36% bejbi bumera.

Putovanja “zapisana u zvijezdama”

U 2026. godini, astrologija i duhovnost postaju novi turistički vodiči.

Gotovo polovina putnika (47%) kaže da bi promijenili ili otkazali svoje putovanje ako bi im duhovni savjetnik drugačije preporučio, dok bi 43% to učinilo zbog horoskopa, a 39% bi se prilagodilo u slučaju da je Merkur retrogradan.

39% ispitanika planira putovati u skladu s promjenama Mjeseca, solsticijama i “energijom mjesta”, dok su generacija Z (53%) i milenijalci (46%) posebno skloni istraživanju svijeta duhovno.

Wellness putovanja posvećena izgledu

U 2026. godini, wellness odmori dostižu novi nivo – 80% putnika je otvoreno za rezervacije putovanja usmjerenih na poboljšanje njihovog izgleda, posebno kože.

Spa putovanja postaju visokotehnološki programi koji kombiniraju personalizirane tretmane, pametna ogledala i analizu umjetne inteligencije.

Tri četvrtine (72%) ispitanika bi željelo personalizirane stanice za hidrataciju, 64% je zainteresirano za pametna ogledala, a 75% bi odabralo smještaj dizajniran za bolji san i regeneraciju.

Od drevnih termalnih rituala do DNK testova – wellness putovanja postaju putovanja obnove i transformacije.

Tišina kao luksuz

U 2026. godini, tišina postaje nova valuta luksuza.

Putnici žele pobjeći od buke i digitalnog preopterećenja, birajući mir prirode i sporiji tempo života.

S obzirom na to da 43% putnika kaže da bi išli na odmor upravo kako bi se osjećali bliže prirodi (uključujući veliku većinu od 81% generacije Z), a svaki četvrti ispitanik (25%) okreće se “mirnijim” hobijima za odmor, putnici će tražiti obnavljajuće rituale koji daju prioritet strpljenju, razmišljanju i ublažavanju stresa.

Od posmatranja ptica i insekata do ribolova i sakupljanja hrane, putnici su sve više zainteresovani za hobije koji podstiču dublju povezanost i blisko posmatranje vanjskog svijeta. Više od polovine (57%) ispitanika kaže da bi možda učestvovali u posmatranju moljaca/leptira ili traženju insekata, 73% u ribolovu ili posmatranju ptica, a 69% da bi možda odsjeli u hotelu gdje se od njih očekuje da skupljaju hranu za svoje obroke u prirodi u blizini objekta i u netaknutoj divljini jer im ove aktivnosti omogućavaju da se dublje povežu s okolinom. Čak i u ovoj potrazi za tišinom, tehnologija igra suptilnu ulogu kao pomoć, od aplikacija koje prepoznaju leptire i ptice u stvarnom vremenu do alata pokretanih umjetnom inteligencijom koji predlažu staze i staništa ili ukazuju na sezonske obrasce migracije.

Usporavajući tempo života i puštajući prirodu da ih vodi, putnici redefiniraju šta znači napuniti baterije shvatajući da to ne čineći više, već prihvatajući manje.

Nostalgija kao inspiracija

U 2026. godini, tehnologija će omogućiti putovanja kroz uspomene.

Koristeći mape zasnovane na vještačkoj inteligenciji i analizu fotografija, putnici će moći pronaći mjesta sa starih slika i ponovo ih posjetiti.

Dvije trećine (66%) bi razmotrilo takvo putovanje, a skoro polovina (49%) ga vidi kao način da se ožive posebni trenuci sa porodicom ili prijateljima.

Za mnoge je to emocionalno iskustvo, dok drugi to vide kao priliku za lični rast i suočavanje s prošlošću.

Moderno obilježavanje životnih prekretnica

Putnici u 2026. godini donose nova pravila – putovanje više ne zahtijeva “povod”.

Dvije trećine (67%) kaže da im ne treba razlog za rezervaciju putovanja, dok 21% želi posjetiti svoju destinaciju iz snova bez čekanja na “tradicionalnu” priliku.

Tri četvrtine (75%) putuju kako bi proslavile vlastiti naporan rad i uspjeh, a novi razlozi uključuju novi posao (24%), povrat poreza (16%), kraj veze (14%) ili jednostavno želju za slavljem života.

„U 2026. godini putovanja postaju odraz onoga što ljudi zaista jesu – na osnovu autentičnih interesa koji su se ranije mogli činiti previše smjelima“, rekao je James Waters, glavni poslovni direktor Booking.com-a.

“Putnici testiraju veze, ulaze u svjetove mašte, pretvaraju kuhinje u galerije svojih uspomena i traže nova iskustva u pokretu. Naš cilj je da im pružimo više izbora, fleksibilnosti i inspiracije nego ikad prije.”

