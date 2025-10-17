Zabrinjavajuće količine olova prisutne u proteinskim napicima

Popularni proteinski napici sadrže sve više teških metala, pokazala su testiranja organizacije Consumer Reports. U pojedinim poznatim brendovima koji predvode brzorastuće tržište proteina pronašli su visoke nivoe olova.

Consumer Reports je testirao 23 popularna proteinska praška i gotova proteinska napitka. Otkrili su da više od dvije trećine proizvoda u jednoj porciji sadrži više olova nego što njihovi stručnjaci smatraju bezbjednim za unos tokom cijelog dana.

Prema izvještaju, neki proizvodi sadržali su i do 10 puta više olova nego što je bezbjedno konzumirati u toku dana.

Neke ne treba koristiti

Gotovo svi biljni proteinski proizvodi koji su testirani imali su povišene nivoe olova. Kod dva proizvoda koncentracija je bila toliko visoka da Consumer Reports savjetuje da se uopšte ne koriste.

Biljni proteinski proizvodi u prosjeku su imali devet puta više olova od mliječnih proteina, poput surutke. I dvostruko više od proteinskih proizvoda na bazi govedine.

Proteinski proizvodi na bazi mlijeka generalno su imali najmanje količine olova, „ali polovina testiranih proizvoda ipak je imala dovoljno visok nivo kontaminacije da naši stručnjaci ne preporučuju svakodnevnu upotrebu“, navodi Consumer Reports.

Kadmijum i arsen

Tunde Akinleye, istraživač bezbjednosti hrane iz Consumer Reportsa koji je predvodio projekat testiranja, rekao je da je prosječan nivo olova sada viši nego prije 15 godina i da je manje proizvoda imalo nedetektabilne količine olova.

Izmjereno u mikrogramima, proteinski proizvodi sa najvećim koncentracijama olova bili su Naked Nutrition Vegan Mass Gainer (7,7 mcg), Huel Black Edition, Chocolate (6,31 mcg), Garden of Life Sport Organic Plant-Based Protein, Vanilla (2,76 mcg) i Momentous 100% Plant Protein, Chocolate Flavor (2,33 mcg), prema podacima Consumer Reportsa. Dodatni podaci o teškim metalima u proteinskim suplementima – od kojih neki sadrže i kadmijum i neorganski arsen – dostupni su u izvještaju.

Oko 70% testiranih proizvoda sadržalo je više od 120% graničnog nivoa Consumer Reports-a za olovo, koji iznosi 0,5 mikrograma dnevno.

Nema razloga za paniku

„Nema razloga za paniku ako ste koristili neki od testiranih proizvoda ili generalno uzimate proteinske suplemente“, navodi Consumer Reports. „Mnogi od ovih praškova su bezbjedni za povremenu upotrebu. A čak i oni sa najvišim nivoima olova imaju koncentracije daleko ispod granice koja bi mogla izazvati trenutnu štetu“. Ipak, Akinleye dodaje da za mnoge potrošače „ima više onoga što mogu izgubiti nego dobiti“. Savjetuje redovne korisnike proteina da razmisle o smanjenju unosa.

Protein, koji je ključan za izgradnju tkiva i mišića, postao je sve istaknutiji i dodat u mnoge proizvode. Od doručaka do grickalica i gaziranih pića. Tržište proteina u SAD-u je posljednjih 10 godina doživjelo procvat. Broj proizvoda koji tvrde da su „bogati proteinima“ učetvorostručio se između 2013. i 2024. godine, prema procjeni koju navodi New York Times. Samo tržište proteina surutke procjenjuje se na između pet i 10 milijardi dolara.

Prisustvo olova i drugih metala u proteinskim proizvodima nije novost. Neprofitna organizacija Clean Label Project, koja se zalaže za transparentno označavanje hrane, u januarskom izvještaju navela je da biljni proteinski praškovi sadrže tri puta više olova nego proizvodi na bazi surutke. Također je otkrila da proteinski praškovi sa ukusom čokolade imaju četiri puta više olova i do 110 puta više kadmijuma — kancerogene supstance — u odnosu na praškove sa ukusom vanile.

