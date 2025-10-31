Trump prepolovio carine na kineski fentanil, Kina privremeno obustavlja ograničenja izvoza rijetkih minerala

Predsjednik Donald Trump rekao je da je njegov lični sastanak sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom bio “odličan” i da su se dvije zemlje dogovorile o nizu ustupaka kako bi ublažile trgovinske tenzije – među kojima je smanjenje carina na kineske proizvode povezane s fentanilom i privremena suspenzija kineskih izvoznih ograničenja na ključne rijetke minerale.

Sastanak između Trumpa i Xija održan je u južnokorejskom gradu Busanu, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), i trajao je oko sat i četrdeset minuta.

Trump, koji se vraća u Washington, rekao je novinarima u avionu Air Force One da je to bio “nevjerovatan sastanak” i da je Xi “odličan vođa vrlo moćne i snažne zemlje”.

Predsjednik je najavio da će odmah prepoloviti carine na kineske proizvode povezane s fentanilom, sa 20% na 10%, jer je Kina pristala na strožu kontrolu pošiljki prekursorskih hemikalija koje se koriste za proizvodnju sintetičkog opioida.

Prema Trumpovim riječima, Kina je također pristala odgoditi provedbu planiranih ograničenja na izvoz rijetkih zemnih metala za najmanje godinu dana.

Trump je potom dodao da je Kina pristala da odmah počne kupovati ogromne količine soje i drugih poljoprivrednih proizvoda od SAD-a. U objavi na platformi Truth Social nekoliko sati kasnije, Trump je napisao:

“Predsjednik Xi je odobrio Kini da počne kupovati ogromne količine soje, sirka i drugih poljoprivrednih proizvoda.”

“Postoji ogromno međusobno poštovanje između naših zemalja, a ono će se samo produbiti nakon onoga što se upravo dogodilo. Složili smo se oko mnogo stvari, a pitanja od velikog značaja su vrlo blizu rješavanja”, dodao je Trump u istoj objavi.

Fotografija: Reuters/Evelyn Hockstein

Šta je sljedeće?

Trump je najavio da će posjetiti Kinu u aprilu sljedeće godine, nakon čega će se Xi vratiti u Sjedinjene Države. U objavi na Truth Social, Trump je također napisao da je Kina pristala započeti proces kupovine američke energije, dodajući:

“U stvari, mogla bi se desiti vrlo velika transakcija koja uključuje kupovinu nafte i plina od velike države Aljaske.”

Nije otkrio daljnje detalje o toj potencijalnoj kupovini, ali je dodao:

„Chris Wright (Chris Wright), Doug Burgum (Doug Burgum) i naši energetski timovi sastat će se kako bi vidjeli može li se takav energetski sporazum realizirati“, naglašavajući da još ništa nije finalizirano.

O čemu se raspravljalo?

Trump je rekao da se sastanak sa Xijem fokusirao na trgovinu, a ne na šira geopolitička pitanja. Ipak, rat u Ukrajini je bio tema razgovora:

“Razgovarali smo o tome dugo i vrlo ozbiljno. Pokušat ćemo zajedno vidjeti može li se nešto postići. Slažemo se da su strane ‘zakopane’ i bore se, a ponekad ih jednostavno morate pustiti da se bore.”

Trump je naglasio da nisu razgovarali o ruskoj nafti u kontekstu Ukrajine, niti o Tajvanu, rekavši:

“Tajvan nije bio tema. Zapravo nije ni spomenut.”

Šta je rečeno o čipovima i kompaniji Nvidia

Na pitanje o poluprovodnicima, Trump je odgovorio da su “razgovarali o čipovima” i da će Kina kontaktirati Nvidiju i druge američke proizvođače:

„Pravimo odlične čipove“, rekao je Trump, dodajući da će razgovarati s izvršnim direktorom Nvidije Jensenom Huangom, dok će SAD igrati ulogu „posrednika“ između kineske strane i kompanije.

Trump je precizirao da najnapredniji Blackwell čipovi kompanije Nvidia, čiji je izvoz u Kinu ograničen odlukom Washingtona, nisu bili tema razgovora. Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer potvrdio je to, rekavši da “već postoji mnogo naprednih čipova koji su poslani u Kinu”, te da će “Envidia i kineske vlasti razgovarati o mogućnosti saradnje, ali Blackwell čipovi nisu spomenuti”.

Koliko su SAD i Kina blizu trgovinskog sporazuma?

Fotografija: Reuters/Evelyn Hockstein

Trump je izjavio da vjeruje da će sporazum biti postignut vrlo brzo, naglasivši:

“Nemamo mnogo velikih prepreka… Već imamo sporazum. Ponovo ćemo ga razmatrati svake godine, ali mislim da će trajati dugo, mnogo duže od jedne godine.”

Reakcija Pekinga

Kinesko ministarstvo trgovine potvrdilo je u saopštenju da će na godinu dana obustaviti mjere kontrole izvoza rijetkih minerala uvedene ranije ovog mjeseca. Također su produžili prekid carina od 24% na američku robu.

U saopštenju se navodi da su dvije strane postigle konsenzus o saradnji u kontroli fentanila, proširenju trgovine poljoprivrednim proizvodima i rješavanju pojedinačnih slučajeva kompanija, kao i da su se složile da rade zajedno na rješavanju problema aplikacije TikTok.

Siladitya Ray, Forbes

