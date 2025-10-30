Električna revolucija iz Tunisa: Solarni automobili čija cijena jedva prelazi 5.000 eura

Startup Bako Motors odlučio je da iskoristi jednu od najvećih prirodnih prednosti afričkog kontinenta – snagu sunca. Njihovi električni automobili, opremljeni solarnim panelima na krovu, koriste besplatan izvor energije koji istovremeno produžava domet vozila i smanjuje troškove vožnje.

Tržište električnih vozila (EV) u Africi ubrzano raste, pokazuju podaci istraživačke kompanije Mordor Intelligence, do 2030. godine očekuje se da dostigne vrijednost od 4,2 milijarde dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na sadašnji nivo. Ipak, većina električnih vozila i dalje zavisi od električne energije iz mreže, koja u mnogim afričkim državama potiče iz kombinacije obnovljivih i fosilnih izvora.

Tuniski Bako Motors nastoji da iskoristi trend elektrifikacije, ali i jednu od ključnih prirodnih prednosti kontinenta – sunčevu energiju. Njihovi kompaktni automobili i dostavna vozila imaju solarne panele ugrađene u krov. Iako vozila i dalje posjeduju litijum-jonske baterije koje se mogu puniti na struju kod kuće ili na putu, solarni paneli omogućavaju da se dio baterije puni direktno pomoću sunca.

Kompanija je do sada proizvela tek oko 100 vozila, ali planira da u narednoj godini poveća proizvodnju i započne izvoz, navodi CNN.

„Solarne ćelije pokrivaju više od 50 odsto naših potreba“, kaže Boubaker Siala, osnivač i izvršni direktor kompanije. „Na primjer, model B-Van, namijenjen komercijalnoj upotrebi, može svakodnevno da obezbijedi besplatnu energiju za oko 50 kilometara – odnosno oko 17.000 kilometara godišnje. To je izuzetno mnogo.“

Za sada samo dva modela

Kompanija, osnovana 2021. godine, počela je s proizvodnjom teretnih vozila sa tri točka, ali se ubrzo preorijentisala na četvorotočkaše.

Model B-Van, koji može da preveze do 400 kilograma tereta i ima domet od 100 do 300 kilometara, namijenjen je za logistiku i dostavu na kraćim relacijama. Početna cijena iznosi 24.990 tuniskih dinara (oko 7.250 eura).

Drugi model, Bee, je mali dvosjed sa dometom od 70 do 120 kilometara i najvećom brzinom od 45 km/h. Namijenjen je svakodnevnoj gradskoj vožnji, a početna cijena mu je 18.264 dinara (oko 5.300 eura).

Nisu jedini, ali su jedinstveni

Foto: Bako Motors

Operativni direktor Khaled Habaieb rekao je za CNN da kompanija već dizajnira treći model – X-Van, koji će imati mjesta za dva putnika i veći tovarni prostor. Više od 40 posto dijelova svakog vozila proizvodi se lokalno – uključujući litijum-gvožđe-fosfatne baterije i čelične komponente. To, dodaje Habaieb, pomaže razvoju domaće industrije i otvaranju novih radnih mjesta.

Na globalnom nivou, i druge startap kompanije, poput američke Aptera Motors, razvijaju automobile sa ugrađenim solarnim panelima. Njihova vozila imaju veći domet i pokrivenost panelima, ali su znatno skuplja, s cijenama od oko 30.000 dolara naviše. Bako Motors želi da popuni prazninu na afričkom tržištu, nudeći pristupačnije rješenje.

Na tržištu električne mobilnosti u Africi već su prisutni veći igrači, poput BasiGo, koji upravlja flotom električnih autobusa u Keniji i Ruandi, te Spiro, jednog od vodećih dobavljača električnih motocikala u sedam afričkih zemalja. Ipak, Bako Motors se izdvaja po tome što koristi solarnu energiju kao osnovni dodatni izvor.

Nova fabrika u izgradnji

„To je zaista dobra ideja jer pomaže u produženju dometa električnih vozila“, kaže Bob Wesonga iz istraživačkog centra Africa E-Mobility Alliance. „Jedna od najvećih prepreka širem prihvatanju električnih automobila bila je ‘anksioznost zbog dometa’. Ako vozaču kažete da baterija omogućava 250 kilometara vožnje, a solarni paneli dodaju još 50 kilometara, to im daje dodatnu sigurnost i povjerenje u tehnologiju.“

Iako je Bako Motors još mali proizvođač, kompanija je nedavno počela gradnju druge, veće fabrike u Tunisu, koja bi trebalo da bude otvorena krajem 2026. godine. Cilj je proizvodnja do 8.000 vozila godišnje za tržišta Afrike, Bliskog istoka i Evrope.

„Na afričkom tržištu postoji potencijal za oko milion vozila godišnje“, kaže Siala. „Naš cilj je da zauzmemo 5 do 10 posto tog tržišta.“

On dodaje da će narednih pet do deset godina biti presudne za prelazak na električnu mobilnost:

„Moramo se pripremiti za tu tranziciju i ponuditi povoljne i kvalitetne proizvode građanima Afrike.“